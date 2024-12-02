ホームドラマチャンネル × 映画・チャンネルNECO コラボ企画【石原裕次郎 生誕90年特集】

松竹ブロードキャスティング株式会社「西部警察」 (C)石原音楽出版社

ホームドラマチャンネル（運営：松竹ブロードキャスティング(株)）と映画・チャンネルNECO（運営：日活(株)）は、昭和を代表する大スター・石原裕次郎が2024年12月28日に生誕90年を迎えるのを記念して、2チャンネル共同で石原裕次郎出演のドラマや映画を特集放送します。

併せて、特別仕様の「日活石原裕次郎カレンダー」等が当たるプレゼントキャンペーンを実施し、娯楽映画研究家・佐藤利明氏による石原裕次郎にまつわるコラムを2チャンネルのホームページで掲載する等、今なお色褪せない石原裕次郎の魅力をお届けするコラボ企画を実施します。この機会をぜひお見逃しなく！

(C)日活石原裕次郎 いしはら・ゆうじろう

1934 年12月28日、神戸市須磨区で誕生。父親の転勤に伴い、3歳から北海道・小樽、9歳から神奈川・逗子で幼少期を過ごす。21歳のとき、兄の慎太郎が、『文学界』に発表した「太陽の季節」が、第34回芥川賞を受賞。22歳のとき、 同作の映画化で、学生言葉とヨットの指導として製作に参加した際、プロデューサーの水の江瀧子の目にとまり、主人公の友人役で出演することに。好評を得て、『狂った果実』で本格デビュー。憧れの女優・北原三枝と運命的に出会う。映画主題歌『俺は待ってるぜ』が160万枚の大ヒット、『嵐を呼ぶ男』が3億5600万円の配収を上げる空前の大ヒットとなり、石原裕次郎は社会現象に。26歳のとき、12月2日に日活ホテルで北原三枝と結婚式を挙げる。28歳の誕生日に、”石原プロモーション”設立記者会見。「面白く楽しい映画、客の誰もが喜ぶ誠実さを持った映画を作りたい…」と語る。翌1月16日に（株）石原プロモーションを設立し、代表取締役社長に就任。34歳のとき、『黒部の太陽』が公開。観客動員数733万7000人と、この年の日本映画最高を記録。50歳のとき、原因不明の高熱の精密検査のため慶應病院に入院（1か月前の定期健診で肝細胞ガンと診断されていたが、本人には知らされなかった）。1987年7月17日午後4時26分に永眠。享年52歳。

＜コラボ企画１＞ 2チャンネルで映画とドラマの8作品をオンエア!

ホームドラマチャンネル 【石原裕次郎生誕90周年記念特別企画】石原プロモーション制作ドラマ総力特集

(C)石原音楽出版社『西部警察 PART-II』

放送日：12/14（土）～放送スタート

毎週(土)19:30～ ※３話連続放送

1982-1983年/全40話

出演：渡哲也 三浦友和 舘ひろし 井上昭文 峰竜太 御木裕 庄司永建 高城淳一 吉行和子 登亜樹子 石原裕次郎

★毎週土曜の夜に好評放送中！

『大都会 PARTII』（全52話）

『代表取締役刑事』（全45話）

「大都会 PARTII」(C)石原音楽出版社「代表取締役刑事」(C)石原音楽出版社

映画・チャンネルNECO 石原裕次郎生誕90年特集

(C)日活『嵐を呼ぶ男』

放送日：12/18（水）16:50、12/28（土）7:35～

1957年／カラー／103分 監督：井上梅次

出演：石原裕次郎 北原三枝 芦川いづみ 白木マリ 岡田眞澄 金子信雄 青山恭二 笈田敏夫 小夜福子

(C)日活『俺は待ってるぜ』

放送日：12/28（土）6:00～

1957年／モノクロ／93分 監督：蔵原惟繕

出演：石原裕次郎 北原三枝 二谷英明 小杉勇 植村謙二郎

(C)日活『青春とはなんだ』

放送日：12/3（火）8:00～、12/27（金）6:00～

1965年／カラー／103分 監督：舛田利雄

出演：石原裕次郎 太田博之 西尾三枝子 十朱幸代 桂小金治

(C)日活『錆びたナイフ』

放送日：12/26（木）6:00～

1958年／モノクロ／92分 監督：舛田利雄

出演：石原裕次郎 北原三枝 小林旭 宍戸錠 安井昌二 白木マリ 杉浦直樹

(C)1969 三船プロ・東宝『風林火山』

放送日：12/9（月）7:00～、12/20（金）6：00～

1969年／カラー／168分 監督：稲垣浩

出演：三船敏郎 中村錦之助 佐久間良子 中村嘉葎雄 緒形拳 石原裕次郎

＜コラボ企画２＞ ２chのSNSをフォローして「日活石原裕次郎カレンダー」等をプレゼント！

ホームドラマチャンネル 公式X https://x.com/Home_Drama_Ch(https://x.com/Home_Drama_Ch)

映画・チャンネルNECO 公式X https://x.com/chneco/(https://x.com/chneco/)

双方の公式Xをそれぞれフォローして、キャンペーン告知投稿をリポストすると、生誕90周年を記念した特別仕様が満載の「生誕90周年記念 日活石原裕次郎カレンダー」や、各チャンネルの限定デザインQUOカード(各500円)セットが合計30名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施！

■期間：12月2日(月)～12月16日(月)

■応募方法：

１.ホームドラマチャンネルとチャンネルNECOそれぞれの公式Xをフォロー

２.ご希望のプレゼントを記載し、ホームドラマチャンネル、もしくはチャンネルNECOのどちらかのプレゼントキャンペーン告知投稿を引用リポストして応募完了

※当選者には、DMにて当選通知をお送りします。

※応募者の集計、当選者の抽選、賞品の発送は日活株式会社で行います。

【生誕90周年記念 日活石原裕次郎カレンダー】

(C)日活株式会社(C)日活株式会社

・表紙に石原裕次郎のサインと90の文字を往年の裕次郎の姿でレイアウトした特別デザイン！

・裕次郎主演の日活映画を代表する12作品をセレクト！モノクロスチール写真を人工カラー化し、あの日の裕次郎が活き活きと蘇る！

・全出演作89作品の公開日付をカレンダーの各日付に記載！

・各月の作品に二次元バーコードを掲載し、スマホ等の端末から予告篇（一部特報）が楽しめる仕様

・当時の貴重な宣伝資料から惹句（映画のキャッチコピー）や作品情報を抜粋し、時代の空気感も含めて商品化！

■発売日：予約注文受付中 ■価格：2,800円（税込） ※別途送料がかかります

■仕様：壁掛けタイプA2判（594×420mm） 表紙＋復刻版ポスター「嵐を呼ぶ男」

■お問合せ・予約注文受付：06-6567-5574 土日祝日を除く10時～17時（東洋紙業(株)カレンダー係）

また、日活旧作YouTubeチャンネル「日活フィルム・アーカイブ」では、石原裕次郎さん主演『アラブの嵐』本編を期間限定で無料公開中!!

日活フィルム・アーカイブ

https://www.youtube.com/@NikkatsuFilmArchive(https://www.youtube.com/@NikkatsuFilmArchive)

＜コラボ企画３＞ 娯楽映画研究家・佐藤利明氏によるリレーコラムを連載！

ホームドラマチャンネル 公式WEB https://www.homedrama-ch.com/special/ishiharapro(https://www.homedrama-ch.com/special/ishiharapro)

映画・チャンネルNECO 公式WEB https://www.necoweb.com/neco/info/detail.php?id=1300(https://www.necoweb.com/neco/info/detail.php?id=1300)

娯楽映画研究家・佐藤利明氏

双方の公式ホームページで、娯楽映画研究家・佐藤利明氏による２つのコラムをリレー形式で掲載。石原裕次郎という俳優にスポットを当て、日活時代を描く前半と、石原プロ設立からテレビドラマ制作を描く後半を予定。

■期間：12月9日(月) コラム掲載（ホームドラマチャンネルとチャンネルNECOのホームページにて）