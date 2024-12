ディスカバリー・ジャパン合同会社『メディカルエリート:再生医療』は、幹細胞治療の世界に迫り、変性疾患の治療におけるその可能性を探るとともに、再生医療の未来を形作る規制の枠組みや国際的な協力についても掘り下げるドキュメンタリー番組。台湾では11月13日(水)に放送され、アジア各国では12月8日(日)に放送予定。日本の再生医療・細胞治療で先端をいくSTEMCELL株式会社が紹介されています。[画像1: https://prtimes.jp/i/27683/285/resize/d27683-285-c9661b2de28ce7f9a4b5-3.jpg ]番組は、3人の個人に焦点を当てながら進行。シンガポールのビジネスマンで慢性疾患を持つエドウィン・ホーイ、膝の問題に悩む著名な日本のアスリート佐藤由樹、そして神経細胞の変性疾患に苦しむ73歳の大矢喜一が、幹細胞治療を通じて希望を見出す姿に迫ります。[画像2: https://prtimes.jp/i/27683/285/resize/d27683-285-7c872e6cfe77f6cb9f99-1.jpg ]治療を行った小林奈々医師(表参道ヘレネクリニック院長)は、「痛みと悲しみに苦しんでいた患者たちに少しでも希望をもたらすことができます」と語っています。ケンブリッジ大学臨床微生物学のラヴィンドラ・グプタ教授は、「私たちは自分たちの細胞を理解し、それによって老化や健康の問題などのプロセスを理解しなければなりません」と述べています。[画像3: https://prtimes.jp/i/27683/285/resize/d27683-285-1a1d8de266e8ef4eba8d-2.jpg ]『メディカルエリート:再生医療』は、個々のストーリーを通じて、視聴者に幹細胞の採取、培養、投与に関わる科学的なプロセスを紹介し、この画期的な医療技術の可能性を最大限に引き出すために研究者たちが直面する課題にも焦点を当てています。[画像4: https://prtimes.jp/i/27683/285/resize/d27683-285-132ffd52dbf459b6d78d-3.jpg ]<放送情報>■放送局:ディスカバリーチャンネル■番組名:「メディカルエリート:再生医療」■放送日時:12月12日(木)21:00再放送:金曜10:00ほか「メディカルエリート:再生医療」2024 Warner Bros. Discovery, Inc. or its subsidiaries and affiliates. All rights reserved.■ディスカバリーチャンネルディスカバリーチャンネルは、世界中の人々の情熱を引き出し、好奇心を満たす上質な体験を提供するメディアです。宇宙、クルマ、サバイバル、アドベンチャーをはじめ、サイエンス、テクノロジー、ライフスタイルなど多岐に渡る情報を、世界220以上の国・地域で配信されている世界最大級のネットワークを駆使し、新しい発見とともにお届けします。日本では1997年より放送を開始しており、全国のケーブルテレビ局、スカパー!、IPTV放送、各種オンラインメディアなどでご覧いただけます。https://www.discoveryjapan.jp/■ワーナーブラザース・ディスカバリーワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、MotorTrend、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。