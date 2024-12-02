三菱ＵＦＪファクターの口座振替サービスで、UI銀行がご利用可能になりました
三菱UFJファクター株式会社
口座振替サービス「ワイドネット」とは
詳細はこちら :
https://www.muf.bk.mufg.jp/lp/kessai/wide01/?utm_source=prtimes&utm_campaign=20241202
「ネット口座振替受付サービス」とは
詳細はこちら :
https://www.muf.bk.mufg.jp/collect/net/?utm_source=prtimes&utm_campaign=20241202
UI銀行 会社概要
三菱ＵＦＪファクター 会社概要
東京きらぼしフィナンシャルグループ設立のスマホ専用銀行である「株式会社 UI銀行」が、
三菱ＵＦＪファクターの口座振替サービス「ワイドネット」の提携金融機関に加わりました。
「ネット口座振替受付サービス」もご利用可能となります。
口座振替サービス「ワイドネット」とは
口座振替は、銀行などの口座から、商品・サービスの代金を自動的に口座引落しする決済手段です。
三菱ＵＦＪファクターは全国の金融機関と提携していますので、「ワイドネット」はお客さまが
普段お使いの口座から引落しが可能です。
（年間の請求件数 2.5億件、取扱金額 7.9兆円 ※2023年度実績）
詳細はこちら :
https://www.muf.bk.mufg.jp/lp/kessai/wide01/?utm_source=prtimes&utm_campaign=20241202
「ネット口座振替受付サービス」とは
口座振替の登録をインターネット上でスピーディに行える、ワイドネットのオプションサービスです。
ペーパーレス化により、手間・時間・コスト・リスクを削減できます。
詳細はこちら :
https://www.muf.bk.mufg.jp/collect/net/?utm_source=prtimes&utm_campaign=20241202
ご利用に先立ちまして、三菱ＵＦＪファクターで事前審査をさせていただきます。
販売する商品、販売方法、サービス内容等でお断りする場合がありますのであらかじめご了承ください。
UI銀行 会社概要
代表者：代表取締役社長 安田 信幸
設立 ：2020年10月
所在地：東京都港区南青山3-10-43
株主 ：株式会社 東京きらぼしフィナンシャルグループ 100%
URL ：https://www.uibank.co.jp
三菱ＵＦＪファクター 会社概要
代表者：代表取締役社長 社長執行役員 小川 浩一
設立 ：1977年6月
所在地：東京都千代田区神田淡路町2-101 ワテラスタワー
株主 ：株式会社 三菱ＵＦＪ銀行 100%
URL ：https://www.muf.bk.mufg.jp(https://www.muf.bk.mufg.jp/?utm_source=prtimes&utm_campaign=20241201)