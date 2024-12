【イベント開催報告】Mighty Netが2024年度「マイティネット Demo Day」開催

MIGHT ELECTRONIC CO., LTD.

2024年11月21日、台湾 - Mighty Netは、台北で開催された「2024 Meet Taipei」内にて、「マイティネット・イノベーション・アクセラレーター Demo Day」を成功裏に開催しました。本イベントでは、スマートヘルスケア、スマートモビリティ、スマート工場、スマート農業をテーマに、注目のスタートアップによるピッチや業界リーダーによるトークセッションが行われました。来場者は、新たなビジネスチャンスとスタートアップエコシステムの最新動向に触れる貴重な機会を得ることができました。

イベント概要

イベント名:マイティネット・イノベーション・アクセラレーター Demo Day

開催日時:2024年11月21日 午後1時~4時

開催会場:圓山花博爭豔館 | 國際舞台/台北・円山フラワーエキスポ展演館 - グローバルステージ

イベントのハイライト

Go Global, ハードウェアイノベーションについてMighty Net, CEO Ray Tai

Ray Tai氏は、これまでの実績をもとに、ハードウェアイノベーションへの取り組みとグローバル市場で競争する必要性について語りました。

台湾からニューヨークへ 米国市場における挑戦と機会U.S. Startup Market Expert / CEO of EntreCamp Accelerator, Claire 張語真

張語真氏は、ニューヨークを拠点に台湾企業の米国市場参入を支援する経験をもとに、直面する課題とその解決策について具体的な事例を共有しました。

クロスボーダーパネル(米国)台湾スタートアップのグローバル展開へのロードマップ

司会:Digital Transformation Academy Advisor - Chi Ko

登壇者:

Ray Tai

Claire 張語真

CEO of CuboAI - Thomas Tseng

台湾発スタートアップのThomas Tseng氏を迎え、台湾発スタートアップのグローバル展開における課題や成功要因について、実際の経験を交えて熱い議論が交わされました。

スタートアップピッチ

今後注目される9社のスタートアップピッチの様子

表彰式

審査の結果、SPACEVLEO(https://www.spacevleo.com/)、BILINK CORP.(https://www.rpa.emily.tips/)、iPreg Inc.(https://www.ipreginc.com/)🏅の3チームがトップに選ばれました。

これら3チームは、Mighty Netのグローバル戦略パートナーのNirik Inc.(https://nirik-global.com/en)とEntreCamp Accelerator(https://vc.entrecamp.co/entrecamp)の支援のもと、ニューヨークや日本市場への進出を目指します。

【主催】Mighty Netについて

Mighty Netは、台湾発のハードウェアアクセレーターとして38年以上にわたり培ったOEMおよびODMの経験を活かし、革新的なハードウェア製品の研究開発から量産に至るまで、「ハードウェアイノベーションのラストワンマイル」を実現する包括的なサポートを提供しています。また、製造に留まらず、ビジネス拡大のサポートやスタートアップエコシステムを強化するための積極的な支援もグローバルに展開しています。

本社所在地:台湾

代表:Ray Tai

設立:2016年

HP:https://www.might.com.tw/jp/