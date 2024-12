「食のニューオータニ」が贈るクリスマスディナー付宿泊プランで“おいしい”聖なる夜を。

株式会社ニュー・オータニ[画像1: https://prtimes.jp/i/14571/2965/resize/d14571-2965-d9e8f5f305e764faeac0-0.jpg ]ホテルニューオータニ(東京)宿泊プラン『クリスマスディナー付プラン Christmas Dinner & Stay』https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/xmasdinner-stay/ホテルニューオータニ(東京)は、2024年12月20日(金)~25日(水)の期間、お部屋や人気のレストランでディナーが愉しめる宿泊プランを1日10室限定で販売します。クリスマスは大切な方と、煌めく夜景と最上グルメで極上の一夜をお過ごしください。「食のニューオータニ」が誇るディナーと「夜景が魅力のお部屋」で過ごすクリスマス[画像2: https://prtimes.jp/i/14571/2965/resize/d14571-2965-a2103d44277ca71a3aae-8.jpg ]大切な方と過ごす特別なひととき、クリスマス。ホテルニューオータニではクリスマスシーズンにぴったりの、ホテルニューオータニが誇る「食」を存分に満喫するディナー付のプランが誕生しました。誰にも邪魔されない、ふたりだけの空間を演出するルームサービスや、人気のレストラン5店舗から選べるクリスマスディナーで、特別な一夜をお過ごしいただけます。特別な夜にはとっておきのディナーを。選べるレストランを一挙ご紹介!本プランでは、「ルームサービス」のほかレストラン5店舗からお好きなディナーをお選びいただけます。一緒に過ごす方の好みや、過ごしたい空間で選ぶのはいかがでしょう。◆ルームサービス[画像3: https://prtimes.jp/i/14571/2965/resize/d14571-2965-422c855d32046bb4ec86-1.jpg ]特別なプライベートダイニングを演出する「ルームサービス」。こだわりの料理が並ぶクリスマスディナーコースを贅沢に味わいながら、都会の喧騒を忘れ、お部屋での特別な時間の中で心ゆくまでお食事をお愉しみください。◆ビュッフェ&バー「VIEW & DINING THE SKY」[画像4: https://prtimes.jp/i/14571/2965/resize/d14571-2965-120fc378d788189abf35-6.jpg ]ステージキッチンから提供される出来立ての料理と、東京都心を見渡すパノラマビューが魅力のダイニング、「VIEW & DINING THE SKY」。ローストビーフに寿司、天ぷらに鉄板焼きまで揃う、和・洋・中が一度に愉しめるメニューがずらり。本プランでは、スパークリングワインを含むドリンクのフリーフロー付でご案内します。煌めく夜景とともに食事もドリンクも、心ゆくまでお愉しみいただけます。[画像5: https://prtimes.jp/i/14571/2965/resize/d14571-2965-f13f15e1a4e120476a15-14.jpg ]◆中国料理「大観苑」[画像6: https://prtimes.jp/i/14571/2965/resize/d14571-2965-0b41e93be29dc0d065ee-2.jpg ]多くの美食家に愛される「大観苑」では、王道の「ふかひれ姿煮」や「北京ダック」など豪華メニューのクリスマスディナーをご用意。東京タワーや夜景の煌めきとともに、特別な夜をお過ごしください。[画像7: https://prtimes.jp/i/14571/2965/resize/d14571-2965-3f18e75c5ee54331d3b2-15.jpg ]◆西洋料理・新江戸洋食「ベッラ・ヴィスタ」[画像8: https://prtimes.jp/i/14571/2965/resize/d14571-2965-98884c3df20d8ddb8794-5.jpg ]都心の景色を独り占めできるガーデンタワー最上階にあるメインダイニング「ベッラ・ヴィスタ」では、キャヴィアにフォアグラなど豪華食材を使用したディナーコースを堪能。メインの肉料理は、備長炭と薪のグリルでじっくり焼き上げた国産牛フィレ肉と香り高い黒トリュフの一皿をお愉しみいただけます。[画像9: https://prtimes.jp/i/14571/2965/resize/d14571-2965-481d03adc9f341a542be-15.jpg ]◆ステーキハウス「リブルーム」[画像10: https://prtimes.jp/i/14571/2965/resize/d14571-2965-6d745d95caf70821998d-2.jpg ]「リブルーム」では、熟練シェフがオーダーを受けてから、一枚一枚丁寧にオープンキッチンで焼き上げるステーキがメインのコースが登場。「メインをさらに堪能したい」という方には、銘柄牛のご用意も可能です。“肉好き”な方に訪れてほしい老舗ステーキハウスです。◆インターナショナル料理「トレーダーヴィックス 東京」[画像11: https://prtimes.jp/i/14571/2965/resize/d14571-2965-d6b75519811747c561f3-4.jpg ]"南国で過ごすクリスマス"をテーマにしたスペシャルディナーコースは「トレーダーヴィックス 東京」ならではのメニューが勢揃い。高さ2mの“魔法の薪窯”で燻し焼かれたフィレ肉のジューシーな味わいは垂涎必至メニュー。世界の島々の工芸品に囲まれたリゾートな雰囲気をまとう店内で、トロピカルなクリスマスを体感してみては。[画像12: https://prtimes.jp/i/14571/2965/resize/d14571-2965-faa4d4bd0eedb93ade0d-15.jpg ]リニューアルしたフロアも対象!聖夜に過ごす至福の空間[画像13: https://prtimes.jp/i/14571/2965/resize/d14571-2965-84bb782b35e435cd2d72-16.jpg ]新宿新都心、赤坂、銀座方面など高層ホテルならではの景観が楽しめる40階建ての「ニューオータニ・ガーデンタワー」がこの度リニューアル。全室カードキー化など、より安全かつ快適にお過ごしいただける空間を提供します。煌めく夜景を目下に、大切な方と贅沢でロマンティックな時間をお過ごしください。[画像14: https://prtimes.jp/i/14571/2965/resize/d14571-2965-22330c9844f5f0ca62d9-9.jpg ]「ザ・メイン」11・12階に位置する“ホテル・イン・ホテル”「エグゼクティブハウス 禅」は、フォーブス・トラベルガイド2024年度格付けで5年連続最高評価の5つ星を受賞。よりラグジュアリーステイを満喫したい方におすすめです。和の雰囲気が漂う、洗礼された落ち着く客室のほかに、絶景ラウンジが利用できるのも特徴。そこでお愉しみいただく、1日6回提供する「フードプレゼンテーション」では、朝食、ランチ、アフタヌーンティーに就寝前のナイトキャップまで、厳選食材を使用したこだわりの料理をご堪能いただけます。美食と美景、専任スタッフによる心温まるおもてなしで、聖なる夜がワンランクアップするひとときをお過ごしください。販売概要ホテルニューオータニ(東京)宿泊プラン『クリスマスディナー付プラン Christmas Dinner & Stay』[期間]2024年12月20日(金)~25日(水)※THE SKYのディナー付は12月21日(土)~25日(水)[料金]A:「VIEW & DINING THE SKY」、または「大観苑」のクリスマスディナーコース付エグゼクティブハウス 禅 デラックス(45平方メートル )1室2名さま \204,500~ガーデンタワー デラックス(50.2平方メートル ~) 1室2名さま \144,200~ザ・メイン 新江戸スタンダード(36平方メートル )1室2名さま \142,700~B:「リブルーム」、または「ベッラ・ヴィスタ」のクリスマスディナーコース付エグゼクティブハウス 禅 デラックス(45平方メートル )1室2名さま \198,500~ガーデンタワー デラックス(50.2平方メートル ~) 1室2名さま \143,000~ザ・メイン 新江戸スタンダード(36平方メートル )1室2名さま \141,600~C:「トレーダーヴィックス 東京」、または「ルームサービス」のクリスマスディナーコース付エグゼクティブハウス 禅 デラックス(45平方メートル )1室2名さま \188,200~ガーデンタワー デラックス(50.2平方メートル ~) 1室2名さま \132,700~ザ・メイン 新江戸スタンダード(36平方メートル )1室2名さま \131,200~※料金にはご利用時の1泊室料、夕食、朝食、税金・サービス料が含まれます。※3~4名さまの料金や、このほかのお部屋タイプもございます。詳しくはお問い合わせください。※ご予約はご宿泊の3日前まで。(※VIEW & DINING THE SKYのみご宿泊の7日前まで)[場所]東京都千代田区紀尾井町4-1 ホテルニューオータニ[ご予約・お問合せ]:Tel: 03-3234-5678 (客室予約 9:00~18:00)https://www.newotani.co.jp/tokyo/stay/plan/xmasdinner-stay/