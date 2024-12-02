アパマンショップ初 社宅CM制作
賃貸住宅仲介業店舗数No.1＊1のApaman Network株式会社（東京都千代田区・APAMAN株式会社の連結子会社 代表取締役社長 山崎戒) は、2024年12月1日（日）、船越英一郎さんと土屋炎伽さんを起用した企業経営者向け「社宅制度はアパマンショップ」篇の新TV CMを放映開始いたしました。
※調査概要および調査方法 ：「賃貸住宅仲介業」を対象にしたデスクリサーチおよびヒアリング調査
調査期間 ：2024 年 5 月 14 日～5 月 28 日 調査実施 ：株式会社エクスクリエ 、比較対象企業 ：「賃貸住宅仲介業」運営企業 主要 10 社 *海外法人は除外（但し、独立した日本法人については対象とする）
CMの詳細
タイトル ：社宅制度
放送開始日：2024年12月1日（日）
放送エリア：福岡
出演者 ：船越英一郎、土屋炎伽
今回の新しいTVCMでは、アパマンショップの社宅制度がもたらす導入メリットを、経営者と従業員双方の視点からご紹介しています。
「企業の未来を明るくする社宅制度は、アパマンショップにお任せください」というメッセージを通じて、社宅制度が企業にもたらす可能性とその効果をお伝えする内容となっています。
新CM
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=KwwdivHLrLY ]
新CMメイキング
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=4icJePwN5Xk ]
プロモーション概要概要
・CM
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/43_1_c4f927cd00d780f89197b8146ae796df.jpg ]
・YouTube
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/43_2_7b7fb4559d9a04e2953dd32927778062.jpg ]
出演者 プロフィール
船越英一郎
1960年7月21日 神奈川県生まれ、ホリプロ所属
2時間ドラマへの出演が顕著で、在京民放5局の2時間ドラマすべてに主演作品がある唯一の俳優
「2時間ドラマの帝王」「サスペンスドラマの帝王」「ミスター2時間ドラマ」などの異名を持つ2023年ゆうもあ大賞（明るいユーモアで世間を楽しませた人物に贈られる）を受賞
土屋炎伽
1992年8月26日東京生まれ、2019年ミス・ジャパン初代グランプリ受賞。現役のチアリーダーとして社会人スポーツの普及と発展に取り組みつつ、ダンスの指導、舞台への出演、ナレーションなど幅広く活躍。
■公式SNSアカウント
・アパマンショップ公式Instagram https://www.instagram.com/apaman_shop/
・アパマンショップ公式ｘ https://x.com/apamanshop
・アパマンショップ公式YouTube https://www.youtube.com/user/TheApamanshopchannel
・アパマンショップ公式Facebook https://www.facebook.com/apamanshopcom/
【Apaman Network株式会社】
Apaman Network株式会社 （東京都千代田区・代表取締役社長 山崎戒）は、APAMAN株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。
URL：https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/
【APAMAN 株式会社】
APAMAN株式会社は、20社以上から成るAPAMANグループを統括する企業です。
賃貸管理・賃貸斡旋の「Platform事業」、不動産サービスをサポートするAIやRPAなどのシステムを生み出す「Technology事業」の2つの事業でのセグメントで社会に貢献いたします。
URL：https://apamanshop-hd.co.jp/