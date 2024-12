【日本初放送】英国ドラマ「DES　英国史上最凶のシリアルキラー（全3話）」WOWOWプラスで12月25日（水）21時から日本初放送・シネフィルWOWOWプラスで12月から配信開始！

株式会社WOWOWプラス(C) New Pictures and all3media international

1970年代後半から1980年前半代にかけて英国中を恐怖に陥れた実在の連続殺人鬼を描いたサスペンスドラマ『DES 英国史上最凶のシリアルキラー(全3話)』を12月25日(水)21時からWOWOWプラスで日本初放送いたします!

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=aY5KBK6_nfA ]

さらにAmazonプライム会員向けの配信サービス、Prime Video「シネフィルWOWOW プラス」では12月1日(日)から全3話配信開始!

また、シネフィルWOWOW プラス公式YouTubeでは、本作の第1話「連続殺人犯 デニス・ニルセン」を12月6日(金)20:00~1か月限定無料公開!こちらもぜひご覧ください。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=Gq_yZkscskE ]

『DES 英国史上最凶のシリアルキラー(全3話)』(2020年/イギリス)

『グッド・オーメンズ』や『ドクター・フー』で知られるデヴィッド・テナントが、1970年代後半から1980年前半代にかけて英国中を恐怖に陥れた実在の連続殺人鬼“デス”ことデニス・ニルセンを演じた、全3話のシリーズ。デス本人への取材を通して執筆された原作を元に、若い男性ばかり少なくとも15人の殺害を自供したデスの狂気と、捜査にあたった刑事たちの執念、被害者と遺族たちや英国社会にもたらした影響を描く。(全3話)

監督:ルイス・アーノルド

キャスト:デヴィッド・テナント/ダニエル・メイズ/ジェイソン・ワトキンス/ロン・クック

WOWOWプラスでの放送詳細はこちら▶https://x.gd/UMM2W(https://x.gd/UMM2W)

シネフィルWOWOW プラスで全話配信中▶https://x.gd/Isyyf(https://x.gd/Isyyf)

