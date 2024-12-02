≪名門会≫“金沢大学入試ガイダンス”を金沢駅で開催！

株式会社リソー教育

株式会社リソー教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社名門会（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉田信司）は、2024年12月14日（土）14:30より、TKPガーデンシティPREMIUM 金沢駅西口にて、金沢大学をめざす中高生を対象とした“金沢大学入試ガイダンス”を開催いたします。

特設ページ：https://www.meimonkai.co.jp/images/event/univ_kanazawa2024/guidance_kanazawa1214.pdf

“金沢大学入試ガイダンス”は、完全１対１の個別指導で難関大学に多数の合格者を輩出してきた社会人プロ家庭教師センター「名門会」がお送りいたします。

東海・北陸エリアでトップクラスの人気を誇る金沢大学。この度、現役金沢大学生をお招きし、リアルな受験体験談から金沢大学の魅力やキャンパスライフの情報までをお届けします。また、名門会の進路相談室からは、金沢大学の入試に関する特徴についても詳しく解説いたします。

本ガイダンスは全３部構成となっており、１部では、金沢大学への受験対策に必要な最新情報や多様な特別選抜の全容から、二次試験の傾向、合格に向けた学習計画について名門会 進路相談室 金子 智之 室長より伝授いたします。第２部では、現役金沢大学より「医薬保険学域 医学類」と「人間社会学域 法学類・学校教育学類」の在学生２名より、受験勉強の開始時期や部活動の両立、さらにキャンパスライフまで、さまざまな実体験を語っていただきます。さらに、ご来場のみなさんからの質疑応答も受け付ける予定です。第３部では、無料個別相談会を開催いたします。現役合格のために何が必要なのか、今悩んでいることをお伺いなら大学アドバイザーがそれぞれに応じてアドバイスをいたします。

金沢大学の受験をご検討されている生徒本人および保護者の方はぜひご参加ください。お申し込みをお待ちしております。

■開催概要

◆主催：名門会家庭教師センター

◆会場：TKPガーデンシティPREMIUM

金沢駅西口カンファレンスルート２D

（石川県金沢市広岡２-13-33

JR金沢駅西第三NKビル２階）

◆アクセス：金沢駅 金沢港口（西口）徒歩５分

◆日程：2024年12月14日（土）14:30～16:30

◆対象者：金沢大学受験をお考えの中高生

◆ガイダンスのお申し込み方法

・Web：右の２次元コードより、名門会ホーム

ページの問い合わせフォームから、ご

質問・ご相談欄に「金沢大学入試ガイ

ダンス 参加希望」とご記入ください。

・電話 ：076-255-0259(名門会 金沢駅前校)へ

お電話ください。※受付時間は月～金

曜日14:00～22:00です。

■ガイダンスプログラム名門会 進路相談室 金子 智之 室長

【第１部】14:30～ 金沢大学合格への道

金沢大学の入試の特徴とその攻略法について最新情報を踏まえて伝授。多様な特別選抜の全容から、二次試験の傾向、合格に向けた学習計画までを具体的にお話しします。

現役金沢大学生(医薬保健学域 医学類、人間社会学域 法学類・学校教育学類）

【第２部】15:30～ 学生によるトークセッション

金沢大学に通う先輩のリアルな受験体験読からヒントが得られる貴重な機会です。受験勉強の開始時期や部活動との両立、さらにキャンパスライフまで、さまざまな実体験を語っていただきます。みなさんからの質問も受け付ける予定です。

【第３部】 16:10～ 無料個別相談会（ご希望の方）

金沢大学現役合格のために、自分は何からすればよいのか

名門会の大学受験アドバイザーが、受験勉強の状況・お悩みを伺いながら、個別にアドバイスします。

■会社概要

会社名：株式会社名門会

所在地：東京都豊島区目白１丁目４番25号

代表：代表取締役社長 吉田 信司

事業内容：

・社会人プロ家庭教師センター「名門会」の運営

・全国展開の進学個別指導塾「TOMEIKAI」の運営

・対面授業同様の双方向オンライン授業「名門会ONLINE」の運営

・医学部受験専門個別指導塾「MEDIC名門会」の運営

会社名：株式会社リソー教育

所在地：東京都豊島区目⽩三丁目１番40号

代表 ：代表取締役社長 天坊 真彦

事業内容：

「TOMAS」をはじめとする進学個別指導塾のほか、６つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、

幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【報道関係者様のお問い合わせ先】

名門会PR事務局(アンティル内) 担当：赤崎、西田

TEL : 03-5572-7375 FAX : 03-6685-5265 E-MAIL : meimonkai@vectorinc.co.jp