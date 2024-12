＜NewJeans×WOWOW＞クリスマス・イヴ 12月24日（火） 午後6：00～全7番組を一挙放送・配信！

株式会社WOWOW撮影:田中聖太郎写真事務所

WOWOWでは、世界のミュージックシーンを席巻するNewJeansの特集“NewJeans WOWOW Special”を、8月から11月にかけて4カ月連続でお届けしてきた。そしてこのたび、特集で放送・配信したミュージックビデオ集、東京ドームでの初の単独来日公演、全5回から成るインタビュー特番の7番組を12月24日(火)午後6:00からWOWOWで一挙放送・配信することが決定!

12月24日(火)午後6:00からは、彼女たちの魅力が満載のミュージックビデオを一挙にお送りする「NewJeans Music Video Collection」を、午後7:30からは、NewJeans初の単独来日公演であり、デビューから海外アーティスト史上最速で実現した東京ドーム公演「NewJeans Fan Meeting ‘Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome’」をお届け。午後9:45からは、メンバー5人、ミン・ヒジン氏への独占インタビューを交え、彼女たちの魅力や想いに迫ったスペシャルプログラム「Ask Jeans! NewJeans interview」全5回を放送・配信。

WOWOWが5時間以上にわたってお届けするNewJeans特集で、彼女たちの魅力を改めてご堪能いただきたい。

<NewJeans WOWOW Special 一挙放送・配信>

------------------ ラインナップ ------------------

●NewJeans Music Video Collection

12月24日(火)午後6:00

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※アーカイブ配信なし

NewJeansのミュージックビデオを一挙オンエア!

<放送・配信楽曲>

Attention / Hype Boy (MINJI ver.) / Hype Boy (HANNI ver.) / Hype Boy (HYEIN ver.) / Hype Boy (DANIELLE&HAERIN ver.) / Cookie / Hurt / OMG / Ditto (side A) / Ditto (side B) / New Jeans / Super Shy / ETA / Cool With You (side A) / Cool With You (side B) / ASAP / How Sweet / Bubble Gum / Right Now / Supernatural (part.1) / Supernatural (part.2)

●NewJeans Fan Meeting 'Bunnies Camp 2024 Tokyo Dome'

12月24日(火)午後7:30

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~2週間のアーカイブ配信あり

NewJeans初の単独来日公演、デビューから海外アーティスト史上最速で実現した東京ドーム公演の模様をWOWOWで独占放送・配信!

収録日:2024年6月26日、27日/収録場所:東京 東京ドーム

主催・招聘・企画・制作:H.I.P.

企画:ADOR

<放送・配信楽曲>

Attention / Cookie / Hold It Down / HAERIN - Dance Performance / Hype Boy / Hurt (250 Remix) / New Jeans / Super Shy / Get Up / Cool With You / MINJI - 踊り子 / HYEIN - プラスティック・ラブ / DANIELLE - Butterflies (With U) / HANNI - 青い珊瑚礁 / Bubble Gum / Right Now / ETA / How Sweet / Supernatural / OMG / Ditto / ASAP

撮影:田中聖太郎写真事務所●Ask Jeans! NewJeans interview

#1 MINJI 12月24日(火)午後9:45

#2 HANNI 12月24日(火)午後10:05

#3 DANIELLE 12月24日(火)午後10:25

#4 HAERIN 12月24日(火)午後10:45

#5 HYEIN 12月24日(火)午後11:05

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~2週間のアーカイブ配信あり

NewJeansのメンバー5人をそれぞれフィーチャーするスペシャルプログラム。東京ドーム公演後の独占インタビューを交え、彼女たちの想いに迫る。

さらに、ミン・ヒジン氏の独占インタビューもお届け!

