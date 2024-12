¡Úe¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÆüËÜ¤È¥¤¥é¥ó¤ò·Ò¤°¡ÛÄ»¼è¸©e¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¤¬¥¤¥é¥ó¤Çe¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTIED2024¡×¤ò³«ºÅ¡ª

一般社団法人鳥取県eスポーツ協会

https://tottori-esports.com/tied2024(https://tottori-esports.com/tied2024)

一般社団法人鳥取県eスポーツ協会(本社:鳥取県鳥取市、会長:渡部 裕介)は、イランeスポーツ協会(本社:イラン・テヘラン、President(CEO):لقمان شاورانی (Loghman Shavarany))と丸紅イラン(Marubeni Iran Co., Ltd.)(本社:イラン・テヘラン、President(CEO):Masahiro Yamada)と共に、世界初「日本×イラン」のeスポーツイベント「TIED2024」を2024年12月7日(土)にイラン・テヘランにて開催致します。

◼︎イベント実施の背景と目的

「鳥取県eスポーツ協会」と「イランeスポーツ協会」は、eスポーツを通じて日本とイラン(中東)の架け橋となり、”両国のeスポーツの発展”と”世界の社会課題の解決”を共に目指すことを目的に提携し、本イベントの実施に至りました。

本イベントは、eスポーツをキッカケに互いの文化・経験・情報・ネットワーク・人材・スキルを共有し、友好的でありながら切磋琢磨し合える関係を築き、相互に協力し合い、日本とイラン(中東)の架け橋になることを目的としたイベントで、私達が目指すeスポーツによるボーダーレス化の大きな一歩になると考えています。

eスポーツは年齢・性別・国籍・宗教・身体的ハンディキャップなどあらゆる垣根を越え、誰でも楽しむことができるのはもちろん、その先に私達の願う「自由・平等・平和」な社会を実現できるパワーがあると信じています。

イベント当日は現地イランと日本をオンラインで繋ぎeスポーツで交流をします。

■「TIED2024」実施概要

■タイムスケジュール

※スケジュール内容は、当日の進行状況により変動がある場合がございます。

◼︎イラン会場について

イラン会場となるMAHVA Complexは、イランに拠点を置くデジタルメディアおよびゲーム開発の中心的存在です。デジタルコンテンツの制作、ゲーム開発、メディア運営など、多岐にわたる活動を展開しています。特に、ゲーム開発スタジオ「Full Moon Games Studio」の設立や、ゲーム専門メディア「Bazinegar」の運営を通じて、イラン国内のデジタルエンターテインメント産業の発展に大きく寄与しています。

◼︎運営会社情報

会場視察の様子会場外観

【鳥取県eスポーツ協会会社情報】

会社名:一般社団法人鳥取県eスポーツ協会

本社所在地:鳥取県鳥取市千代水3-40

代表者:渡部 裕介(Yusuke Watanabe)

設立:2019年10月

鳥取県eスポーツ協会URL:https://tottori-esports.com

事業内容:eスポーツイベント企画制作事業、eスポーツチーム「TeSA GAMING」運営、eスポーツ施設運営、地方創生事業

【イランeスポーツ協会会社情報】

会社名:イランeスポーツ協会 | IranEsports Association

本社所在地:No. 2, Unit 25, Floor 4, Paniz Alley, Ferdows Shargh Blvd, Ayatollah Kashani Highway, Iran’s Sports Championships & Pioneers Support Credit Fund Building, TEHRAN, IRAN

代表者:لقمان شاورانی(Loghman Shavarany)

創業:2006年

設立:2010年

URL:https://iresa.ir/

事業内容:eスポーツチーム運営、eスポーツコーチング、eスポーツリーグ運営、eスポーツイベント企画制作事業

イランeスポーツ協会イランeスポーツ協会 会長 Loghman Shavarany氏

لقمان شاورانی (Loghman Shavarany)

2006年にイラン初のeスポーツ協会を設立し、イランスポーツ・青年省に正式登録し、2007年のマカオ室内選手権で総合優勝、2009年のベトナム室内アジア選手権で4つのメダルを獲得しチームを優勝に導く。その後イラン代表チームを指導し、WCGやEWCGでFIFA部門の世界チャンピオンを2度獲得。

2019年にはイランサッカー連盟内にバーチャルフットボール委員会を設立、約1,500万人のファンを背景にeスポーツの発展を推進。

イランのeスポーツ界における先駆者であり、若者たちに新たなキャリアの道を示し、eスポーツの社会的認知度と評価を高め、同国のeスポーツ発展に多大な貢献している。

Iran esports association:President

Asian E-Sports Federation:Secretary General

【Marubeni Iran Co., Ltd会社情報】

会社名:Marubeni Iran Co., Ltd | 丸紅イラン

本社所在地:Rayan Vanak Building, Unit No. 810, 8th Floor, No.18, West Corner of Sheikh Bahaei Sq., Tehran, Iran, Postal Code:19938-73111

代表者:山田 昌弘(Masahiro Yamada)

URL:https://www.marubeni.com/jp/company/network/middle_east/

事業内容:貿易事業、電力事業

後援協力団体・サービス

在イラン日本国大使館、JETRO、丸紅、現地イラン企業など、行政機関を始め、様々な企業が後援に入っていただいております。



【本リリースに関する報道お問い合わせ先】

一般社団法人鳥取県eスポーツ協会

会長 渡部 裕介

e-mail:info@tottori-esports.com