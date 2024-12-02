¡Úe¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÆüËÜ¤È¥¤¥é¥ó¤ò·Ò¤°¡ÛÄ»¼è¸©e¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¤¬¥¤¥é¥ó¤Çe¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTIED2024¡×¤ò³«ºÅ¡ª

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ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§No. 2, Unit 25, Floor 4, Paniz Alley, Ferdows Shargh Blvd, Ayatollah Kashani Highway, Iran¡Çs Sports Championships & Pioneers Support Credit Fund Building, TEHRAN, IRAN
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URL¡§https://iresa.ir/
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Iran esports association¡§President
Asian E-Sports Federation¡§Secretary General
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ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§Rayan Vanak Building, Unit No. 810, 8th Floor, No.18, West Corner of Sheikh Bahaei Sq., Tehran, Iran, Postal Code:19938-73111
ÂåÉ½¼Ô¡§»³ÅÄ ¾»¹°¡ÊMasahiro Yamada¡Ë
URL¡§https://www.marubeni.com/jp/company/network/middle_east/
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