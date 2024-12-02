Èþ¤ÎÅÁÆ»»Õ MEGUMI¸·Áª ´Ú¹ñÈ¯¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAROMATICA¡×¤«¤é¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥»¥Ã¥ÈÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò£É£Ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä¹Ìî¾±¸ã¡Ë¤Î100%»Ò²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥É¥³¥¹¥á¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÓÅÄÍªµ¯¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAROMATICA¡Ê¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥«¡Ë¡×¤«¤é¡¢Èþ¤ÎÅÁÆ»»Õ¤Ç¤¢¤êÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¡¦¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥é¥¤¥ó¤Î¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¤µ¤ó¤¬¸·Áª¤·¤¿¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥»¥Ã¥È¤ò2024Ç¯12·î2Æü(·î)¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎCosme KitchenÅ¹ÊÞµÚ¤ÓÆ±WEB STORE¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆü¤äÀ¸Íý»þ¤ÎÉÔ²÷´¶¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥±¥¢
½÷À¤Î¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¥±¥¢¤Ç¤¤ë¥Ð¥Ö¥ë¥Õ¥©ー¥à¤È¼«Âð¤Ç¤â¤ª½Ð¤«¤±Àè¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥±¥¢¤Ç¤¤ë¥ß¥¹¥È¤Î2ÉÊ¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Äã»É·ã¤Ê¼å»ÀÀ¤Î¥Ð¥Ö¥ë¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥«¥â¥ßー¥ë¤È¥Æ¥£ー¥Ä¥êー¤Î¹á¤ê¤Ç¤¹¤Ã¤¤êÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÈÍÑ´¶¤Ç¡¢¾ø¤ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆü¤äÀ¸Íý»þ¤ÎÉÔ²÷´¶¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥±¥¢¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¹¥È¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë¥±¥¢¤Ç¤¤ë¥¹¥×¥ìー¥¿¥¤¥×¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤ä¤¹¤¤¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ËÄ¾ÀÜ¿á¤¤«¤±¤Æ¤â¿¡¤¼è¤ê¤Ç¤â»È¤¨¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â·ò¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý
- È©¤¬ÉÒ´¶¤Ç¤«¤Ö¤ì¤ä¤¹¤¤Êý
- È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤»È¤¤¿´ÃÏ¤Î¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ò¤ªÃµ¤·¤ÎÊý
¢¡¥¥Ã¥È¾ðÊó¡¡
AROMATICA¡¡PURE AND SOFT FEMINIE CARE SET
¡Ú¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡¦¥Ô¥å¥¢¡õ¥½¥Õ¥È ¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¥½ー¥×¡Ê¥Ü¥Ç¥£ÍÑÀö¾ôÎÁ¡Ë
¡¡¥«¥â¥ßー¥ë¡õ¥Æ¥£ー¥Ä¥êー¡¡¡¡170ml
¡¦¥Ô¥å¥¢&¥½¥Õ¥È ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥ß¥¹¥È¡Ê¥Ü¥Ç¥£ÍÑÀö¾ôÎÁ¡Ë¡¡¡¡20ml
²Á³Ê¡§3,179 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤ÎCosme KitchenÅ¹ÊÞµÚ¤ÓÆ±WEB STORE(https://www.cosmekitchen-webstore.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=8809238968753&bid=CK01&cat=BRDATC)
È¯ÇäÆü¡§¡¡2024Ç¯12·î2Æü(·î)
¥Ô¥å¥¢¡õ¥½¥Õ¥È ¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¥½ー¥×¡Ê¥Ü¥Ç¥£ÍÑÀö¾ôÎÁ¡Ë¥«¥â¥ßー¥ë¡õ¥Æ¥£ー¥Ä¥êー¡¡170ml
Y¥¾ー¥óÆÃÍ¤ÎÆ÷¤¤¤òÍÞ¤¨¡¢±ø¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀö¤¦¡¢¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥óÍÑ¥Ð¥Ö¥ëÀö¾ôÎÁ¡£Æý»À¶Ý¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¥×¥í¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¢¨1¤È¥Õ¥êー¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥£¥¯¥¹¢¨2¤òÇÛ¹ç¤·¡¢Êø¤ì¤¿¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¡¢·ò¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥â¥ó¥ÉÍ³Íè¤ÎÀö¾ôÀ®Ê¬¢¨3¤È¼å»ÀÀ¤ÎË¢¤Ç»É·ã´¶¤ÏÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥«¥â¥ßー¥ë¢¨4¤È¥Æ¥£ー¥Ä¥êー¢¨5¤òÇÛ¹ç¤·¤¿À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¹á¤ê¤Ç¡¢¾ø¤ì¤äÉÔ²÷´¶¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÆü¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¿´ÃÏ¤è¤¯¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨1¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶ÝÇÝÍÜÍÏ²ò¼Á¡¢Æý»ÀÛå¶ÝÇÝÍÜÍÏ²ò¼Á¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë ¢¨2¥¤¥Ì¥ê¥ó¡¢¦Á-¥°¥ë¥«¥ó¥ª¥ê¥´¥µ¥Ã¥«¥ê¥É¡ÊÊÝ¼¾ºÞ¡Ë¡¡¢¨ 3¥¹¥¤ー¥È¥¢ー¥â¥ó¥É¥¢¥ó¥Û¿Ý»À£Î£á¡ÊÀö¾ôºÞ¡Ë ¢¨4¥«¥ß¥Ä¥ì²Ö¥¨¥¥¹¡¢¥íー¥Þ¥«¥ß¥Ä¥ì²ÖÌý¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë ¢¨5¥Æ¥£ー¥Ä¥êーÍÕ¥¨¥¥¹¡¢¥Æ¥£ー¥Ä¥êーÍÕÌý¡ÊÀ°È©À®Ê¬¡Ë
¡Ú»ÈÍÑÊýË¡¡Û
¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë£²～£³²ó¤Û¤É¥Ý¥ó¥×¤·¤Æ½À¤é¤«¤¤Ë¢¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤·¤¿¸å¡¢¤Ì¤ë¤ÞÅò¤Ç½½Ê¬¤ËÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ô¥å¥¢&¥½¥Õ¥È ¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥ß¥¹¥È¡Ê¥Ü¥Ç¥£ÍÑÀö¾ôÎÁ¡Ë 20ml
¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¤Î¾ø¤ì¤äÆ÷¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÁÖ²÷¤Ë¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë¥Õ¥§¥à¥±¥¢¥ß¥¹¥È¡£
¤·¤Ã¤È¤êÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¦¥©ー¥¿ー¥¿¥¤¥×¤Ç¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ê¤¯¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿»ÈÍÑ´¶¡¢À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ú¥Ñー¥ß¥ó¥ÈÀ®Ê¬*¤¬ÉÔ²÷¤Ê¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¤ò¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¡¢¾ø¤ì¤äÆ÷¤¤¤òÁÖ¤ä¤«¤Ë¥±¥¢¤·¤Þ¤¹¡£
¼å»ÀÀ½èÊý¤Ç¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨·ò¤ä¤«¤Ê¾õÂÖ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÒ´¶¤ÊÆü¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÅ¬¤·¤¿¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±Ãæ¤ä±¿Æ°¸å¡¢Î¹¹ÔÀè¤Ê¤É¡¢¿å¤Ç¤ÎÀö¾ô¤¬Æñ¤·¤¤¥·ー¥ó¤Ë¤âÊØÍø¡£
*¥»¥¤¥è¥¦¥Ï¥Ã¥«Ìý
¡Ú»ÈÍÑÊýË¡¡Û
¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ë2～3²ó¥·¥å¥Ã¤È¿á¤¤«¤±¤¿¸å¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤»¤¿¤¤¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥óÉôÊ¬¤ò¿¡¤¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
15～20cmÄøÅÙÎ¥¤·¤Æ¡¢¥Ç¥ê¥±ー¥È¥¾ー¥ó¤ËÄ¾ÀÜ¿á¤¤«¤±¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨¿å¤ÇÀö¤¤Î®¤¹É¬Í×¤Î¤Ê¤¤¡¢¥ß¥¹¥È¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ç¤â¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
MEGUMI¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÆüËÜ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬Çö¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¿¤Û¤É¤Ë¤âÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î¾å¤¬¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î½÷À¤Î¥Õ¥§¥à¥±¥¢¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËAROMATICA¤Î¾¦ÉÊ¤ÏËÜÅö¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡Ö¥«¥â¥ßー¥ë&¥Æ¥£ー¥Ä¥êー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÖ²÷´¶¤¬¤¢¤ê¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿»È¤¤¿´ÃÏ¤Ê¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¡MEGUMI¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
½÷Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡£1981Ç¯9·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢²¬»³½Ð¿È¡£»¨»ï¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÂ¾¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£2020Ç¯2·î¡¢±Ç²è¡ÖÂæÉ÷²ÈÂ²¡×¡Ö¤Ò¤È¤è¡×¤Ç¡ÖÂè 62 ²ó¥Ö¥ëー¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¸½ºß¤Ï¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ä¶âÂô¤Î¥«¥Õ¥§¡Ö¤¿¤â¤ó¡×¤Î·Ð±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈþÍÆ¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¥Ç¥Ó¥åー»þ¤è¤ê»î¤·¤¿ÈþÍÆË¡¤Ï1,000°Ê¾å¡£
½÷À¤¬¤è¤ê¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æµ±¤¯¤¿¤á¤ÎÈþÍÆ¾ðÊó¤ÎÈ¯¿®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖAROMATICA¡Ê¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥«¡Ë¡×¤È¤Ï
¡ÖÃÏµå¤â³è¤«¤·¤ÆÈ©¤â³è¤«¤½¤¦¡ÊSAVE THE SKIN¡¢SAVE THE PLANET¡Ë¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¥¯¥êー¥ó¡õ¥ô¥£ー¥¬¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAROMATICA(¥¢¥í¥Þ¥Æ¥£¥«)¡×¡£¸¶ÎÁ¤È¹á¤ê¤¬»ý¤Ä°ÂÁ´¤Ç¸ú²ÌÅª¤ÊÍ¸úÀ®Ê¬¤òÅÁÃ£¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¸¦µæ½ê¤È¥³¥¹¥â¥¹Ç§Äê¹©¾ì¤Ç»ýÂ³Åª¤Ê¸¦µæ³«È¯¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÑ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÈÇÑ¥¬¥é¥¹¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤¿PCRÍÆ´ï¤Î³«È¯¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´À½ÉÊ¤Î98%¤ò100%¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÆ©ÌÀ¥Ú¥Ã¥ÈÍÆ´ï¤È90%¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¬¥é¥¹ÍÆ´ï¤ËÅ¾´¹¡£¥Õー¥É¥³¥¹¥á¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å ÆüËÜ¤Ç¤â»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥åー¥Æ¥£À½ÉÊ¤ò¹¤á¤ë¤¿¤áÀä¤¨¤ºÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ä¤¯¤ê¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Î±¿±Ä¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤Ø¤Î²·ÅùÍÍ¡¹¤ÊÈÎÏ©¤Ç´Ú¹ñ¥³¥¹¥á/K-Beauty¤òÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥É¥³¥¹¥á
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÈÓÅÄ Íªµ¯¡Ê¤¤¤¤¤À ¤æ¤¦¤¡Ë
¡¦½»½ê¡§¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1-7-3 µþ¶¶»°É©¥Ó¥ë 7F
¡¦ÀßÎ©¡§2009Ç¯6·î1Æü
¡¦»ñËÜ¶â¡§4,500Ëü±ß
¡¦½¾¶È°÷¡§55Ì¾¡Ê2024Ç¯5·î¸½ºß¡Ë
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§SKINFOOD²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡ÊSKINFOODÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡Ë¡¢
OLIVE YOUNG ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ö¥é¥ó¥É²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡ÊBIOHEAL BOH¡¢fillimilli¡¢CARE PLUS¡¢colorgramÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡Ë¡¢hince²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡ÊÆüËÜÂåÍýÅ¹¡Ë¡¢AROMATICA²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡ÊAROMATICAÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡Ë¡¢klairs²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡ÊklairsÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡Ë¡¢BRAYE²½¾ÑÉÊ¤ÎÈÎÇä¡ÊBRAYEÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹¡Ë