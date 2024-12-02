¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ ·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô¡Û¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¹Ö½¬ Äó¶¡³«»Ï¡ªÃÏ°è¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½¢Ï«»Ù±ç¤Ë¤â¸ú²Ì¡ý
³ô¼°²ñ¼Ò²ÃÆ£À½ºî½ê¡¡[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/118602/30/resize/d118602-30-c0dab9e12b7509c8fea6-1.png ]¡¡³ô¼°²ñ¼Ò²ÃÆ£À½ºî½ê¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô¤Î·²ÇÏ¶µ½¬¥»¥ó¥¿ー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ç¤Î¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È±¿Å¾µ»Ç½¹Ö½¬¤ò¡¢Æ±»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¹Ö½¬¤ò½¤Î»¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç²Ù½Å1¥È¥ó°Ê¾å¤Î¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤ò±¿Å¾¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸½¾ì¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê [²èÁü2: https://prtimes.jp/i/118602/30/resize/d118602-30-228cf46736ae9d2d04b3-2.png ]¡¡·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»Ô¤Ï¡¢´ØÅìÍ¿ô¤Î¹©¶ÈÃÄÃÏ¤òÊú¤¨¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ½Â¤¶È¤ä·úÀß¶È¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¶È³¦¤Ç¤ÏËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢2018Ç¯¤Î³«½êÅö½é¤è¤ê³°¹ñ¸ì¹Ö½¬¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¡¢Í×Ë¾¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢2019Ç¯2·î¤«¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Î¥³ー¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¸ì¹Ö½¬¼õ¹Ö¼Ô¿ô¤âºòÇ¯ÅÙ¤Ï²áµîºÇ¹â¤Î319¿Í¤òµÏ¿¤·¡¢º£¸å¤âÁý²Ã¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢³°¹ñ¸ì¹Ö½¬¤ÇºÇ¤â¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¹Ö½¬¤ò¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/118602/30/resize/d118602-30-fdd45bdc8d138d1edcea-3.png ]ÊÖÎéÉÊ³µÍ× ÊÖÎéÉÊÌ¾¡§¡Ú¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤Î»ñ³Ê¡Û¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ç¤Î¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È±¿Å¾µ»Ç½¹Ö½¬¼õ¹Ö¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1Ì¾ÍÍÊ¬¡Ë´óÉÕ¶â³Û¡§153,000±ß¼è¤ê°·¤¤³«»ÏÆü:2024Ç¯12·î9Æü¡Ê·î¡Ëº£²óÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÊÖÎéÉÊ¤Ï¡¢´óÉÕ¶â³Û153,000±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢½»Ì±ÀÇ¤Î¹µ½ü¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼Â¼ÁÉéÃ´³Û¤Ï2,000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÄÌ¾ï¹Ö½¬ÎÁ¶â¤ÏÀÇ¹þ44,000±ß¡Ë²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼ÔÍÍ¤¬ÊÖÎéÉÊ¤ò¿½¹þ¤ß¡¢½¾¶È°÷ÍÍ¤ä¤ª»ÒÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¹Ö½¬³µÍ× ¼õ¹ÖÆü¿ô¤Ï£´Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê²¼µ¤Ë»î¸³»þ´Ö¡¦µÙ·Æ»þ´Ö¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/118602/30/resize/d118602-30-19568345c1c64a444f6b-4.png ]¡¡¹Ö½¬¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿È¤Î¹Ö»Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃúÇ«¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤»ØÆ³¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¸À¸ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼õ¹Ö¼Ô¤¬¸úÎ¨Åª¤Ë»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¼Âµ»¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆüËÜ¿Í¹Ö»Õ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤ê°·¤¤¥µ¥¤¥È¡Ê½ç¼¡¸ø³«Í½Äê¡Ë ¡¦¤µ¤È¤Õ¤ë¡¡¡¡¡¦¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡¡¡¦au Pay¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¦¥»¥¾¥ó¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¡¡¦T¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¡¡¦goo¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¡¡¦¤Õ¤ë¤Ê¤ÓÃí°Õ»ö¹à¡¡ ¢¨ÆüËÜ¤ÎÉáÄÌ¼«Æ°¼Ö±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò»ý¤Ä18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¢¨¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÀ©ÅÙ¤ÇÀÇ³Û¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¹µ½ü¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹½êÆÀÀÇ¤ª¤è¤Ó¸Ä¿Í½»Ì±ÀÇ¤ÎÇ¼ÀÇ¼Ô¤Ç¤¹¡£ÀÇ³Û¹µ½ü¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹ÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤É¤¬´óÉÕ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜ¹Ö½¬¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Î¤ß¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¹Ö½¬¿½¹þ´ü¸Â¡§°ÆÆâ½ñÈ¯¹ÔÆü¤è¤ê1Ç¯´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶µ½¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè ³ô¼°²ñ¼Ò²ÃÆ£À½ºî½ê ·²ÇÏ¶µ½¬¥»¥ó¥¿ー½êºßÃÏ¡§¢©373-0015¡¡·²ÇÏ¸©ÂÀÅÄ»ÔÅì¿·Ä®823TEL¡§0276-55-5155 ¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö: Ê¿Æü8:30～16:30¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ²ñ¼Ò³µÍ×¾¦¹æ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò ²ÃÆ£À½ºî½ê ½êºßÃÏ¡§ ¢©140-0011¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÂç°æ1-9-37ÀßÎ©¡§ 1935Ç¯1·î¡Ê¾¼ÏÂ10Ç¯1·î¡Ë ¡¡¡¡¡¡ÁÏÎ©¡§ 1895Ç¯¡ÊÌÀ¼££²£¸Ç¯¡Ë»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ·úÀßÍÑ¥¯¥ìー¥ó¡¢Ìý°µ¥·¥ç¥Ù¥ëÅùµÚ¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Ê¤é¤Ó¤ËÈÎÇäÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§03-3458-1113¡Ê¹ñÆâ±Ä¶ÈËÜÉô¡ËURL¡§ https://kato-works.co.jp