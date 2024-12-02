½÷À¤Î¤¿¤á¤Î±ÉÍÜ¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¡È¤´Ë«Èþ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡É¡ØBAMBI WATER ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥·¥§¥¤¥¯¡Ù¤ËÅßµ¨¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡×¡Ö¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥é¥Æ¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È :
https://bambiwater.com/
¡¡¡ØBAMBI WATER ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥·¥§¥¤¥¯¡Ù¤Ï¡¢ÄãÅü¼Á¡¦Äã»é¼Á¡¦Äã¥«¥í¥êー¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉÙ¤ÊÈþÍÆÀ®Ê¬¤È¹â¤¤±ÉÍÜ²Á¤ò¸Ø¤ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¿¢ÊªÀ¤Î¥½¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ÈÆ°ÊªÀ¤Î¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿W¥×¥í¥Æ¥¤¥óÇÛ¹ç¤Ç¡¢¾Ã²½¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÇËþÊ¢´¶¤¬»ýÂ³¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÃÖ¤´¹¤¨¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢6¼ïÎà¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¡¢11¼ïÎà¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢9¼ïÎà¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¤âìÔÂô¤ËÇÛ¹ç¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁÉÔ»ÈÍÑ¤ÇÅ·Á³Í³Íè¤Î´ÅÌ£ÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´Å¤µ¤äÈþÌ£¤·¤µ¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³ÚÅ·Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°2024¡×¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦·ò¹¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ÆÇ¯´Ö2°Ì¤ò¼õ¾Þ¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Î¥ì¥Ó¥åー¿ô¤Ï29,000·ï¤òÄ¶¤¨¡¢³ÚÅ·¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï12´§*1¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦°û¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ªµÒÍÍ¤¬Ë°¤¤º¤ËËèÆü¤ÎÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Õ¥ìー¥ÐーÅ¸³«¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Åßµ¨¸ÂÄê¥Õ¥ìー¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡×¡Ö¤Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥é¥Æ¡×¤Î2¼ïÎà¤ò²Ã¤¨¡¢¤µ¤é¤ËËÉÙ¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âÅß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¶ー¥È´¶³Ð¤ÇÀÝ¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤éÈþÍÆ¤È·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡È¤´Ë«Èþ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*1.¡Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³ÚÅ·¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì 5·î28Æü20¡§20¹¹¿·¡Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦·ò¹¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³ÚÅ·¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì 5·î26Æü05¡§19¹¹¿·¡Ë¥Þ¥ë¥Á¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³ÚÅ·¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì 6·î14Æü02¡§05¹¹¿·¡Ë¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¡¦Íµ¡¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³ÚÅ·¥Ç¥¤¥êー¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì 2022Ç¯6·î13Æü¹¹¿· / 2022Ç¯6·î12Æü½¸·×¡ËÅü¼Á¥¼¥í¡¦¥ª¥Õ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³ÚÅ·¥Ç¥¤¥êー¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì 2022Ç¯6·î15Æü¹¹¿· / 2022Ç¯6·î14Æü½¸·×¡Ë¥«¥í¥êー¥¼¥í¡¦¥ª¥Õ¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³ÚÅ·¥Ç¥¤¥êー¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì 2022Ç¯5·î4Æü¹¹¿· / 2022Ç¯5·î3Æü½¸·×¡ËÄã»éËÃ¡¦Ìµ»é¼Á¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³ÚÅ·¥Ç¥¤¥êー¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì 2022Ç¯6·î15Æü¹¹¿· / 2022Ç¯6·î14Æü½¸·×¡Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³ÚÅ·¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì 2022Ç¯10·î31Æü23¡§05¹¹¿·¡Ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³ÚÅ·¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì 5·î28Æü20¡§05¹¹¿·¡Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³ÚÅ·¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì 11·î16Æü10¡§49¹¹¿·¡Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥·¥§¥¤¥¯¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³ÚÅ·¥Ç¥¤¥êー¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì 2021Ç¯11·î20Æü¹¹¿· / 2021Ç¯11·î19Æü½¸·×¡Ë¸º±ö¡¦Ìµ±ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³ÚÅ·¥Ç¥¤¥êー¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì 2022Ç¯6·î14Æü¹¹¿· / 2022Ç¯6·î13Æü½¸·×¡Ë
¾¦ÉÊ³µÍ×
¥½¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤È¥Û¥¨¥¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤¿W¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡£±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ¤¬11¼ïÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈþÍÆ¤Ë¤â´ò¤·¤¤±ÉÍÜÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤ò»È¤ï¤º¡¢Äã¥«¥í¥êー¡¦ÄãÅü¼Á¡¦Äã»é¼Á¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡¢ÃÖ¤´¹¤¨¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§BAMBI WATER ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥·¥§¥¤¥¯
²Á¡¡³Ê¡§5,996±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡ÆâÍÆÎÌ¡§250g¡Ê1¿©15g / 17¿©Ê¬¡Ë
¥Õ¥ìー¥Ðー¡§16¼ïÎà¡ÊÄêÈÖ¡Ë2¼ïÎà¡ÊÅßµ¨¸ÂÄê¡Ë
¡ý ¥½¥¤¤È¥Û¥¨¥¤¤ÎW¥×¥í¥Æ¥¤¥óÇÛ¹ç¡¡
¡ý ¥ì¥¢¥·¥å¥¬ー¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁÉÔ»ÈÍÑ
¡ý 6¼ïÎà*2¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¡¡
¡ý °Â¿´¤ÎÌµÅº²Ã*3¡õ¹ñ»º
¡ý ±ÉÍÜµ¡Ç½¿©ÉÊ*4¤¬11¼ïÎà¤â¡ª¡¡
¡ý 8¼ïÎà*5¤Î¥¹ー¥Ñー¥Õー¥É¤òÇÛ¹ç
*2. 2¼ïÎà¤Î¥×¥é¥»¥ó¥¿¡¢2¼ïÎà¤Î¥³¥éー¥²¥ó¡¢¥»¥é¥ß¥É ¡¢¥³¥¨¥ó¥¶¥¤¥àQ10¡¢ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥¨¥¥¹¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À
*3. ÊÝÂ¸ÎÁ¡¢»À²½ËÉ»ßºÞ¡¢¶ìÌ£ÎÁ¡¢Ä´Ì£ÎÁ¡¢ËÄÄ¥ºÞ
*4. ¥Ó¥¿¥ß¥óA¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB1¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB2¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB6¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óB12¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óC¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óD¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óE¡¢¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¡¢¥Ð¥ó¥È¥Æ¥ó»ÀCa¡¢ÍÕ»À
*5. ¥¥Ì¥¢¡¢¥¢¥Þ¥é¥ó¥µ¥¹¡¢¥â¥ê¥ó¥¬¡¢¥¯¥³¤Î¼Â¡¢¥Þ¥«¡¢¥Á¥¢¥·ー¥É¡¢¥Ð¥ª¥Ð¥Ö¡¢Ëã¤Î¼Â
Åßµ¨¸ÂÄê¡§¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é
¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡×¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥·¥ç¥³¥é¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢Âç¿Í¤Ê´Å¤µ¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£Ì£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¹á¤ê¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¾åÉÊ¤«¤Ä¥ê¥Ã¥Á¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡È¤´Ë«Èþ¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¡É¡ª
Åßµ¨¸ÂÄê¡§¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥é¥Æ
¡Ö¤Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¥é¥Æ¡×¤Ï¡¢¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤È¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£³«¤±¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤Æ¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BAMBI WATER¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÈQuality Wear, Update Wear¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë¡ÈQuality Wear¡É¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡ÖBAMBI WATER¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥êー¥ºÎß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï300Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¡£¡Ö³ÚÅ·¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡×¤ò2Ç¯Ï¢Â³*1¤Ç¼õ¾Þ¤·¡¢¡Ö³ÚÅ·Ç¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¾Þ¡Ö¥¤¥ó¥Êー¡¦²¼Ãå¡¦¥Ê¥¤¥È¥¦¥§¥¢ÉôÌç¡×¤Ç¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ö¥é¡Ù¤¬3Ç¯Ï¢Â³*2Ç¯´Ö1°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ÉÊÁ´ÂÎ¤Ç¤â2Ç¯Ï¢Â³Ç¯´Ö1°Ì*3¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
*1. 2022Ç¯～2023Ç¯
*2. 2022Ç¯～2024Ç¯
*3. 2023Ç¯～2024Ç¯
¡¡»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤¿Quality¡Êµ»½ÑÎÏ¤È¾¦ÉÊÎÏ¡Ë¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÊë¤é¤·¤òUpdate¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£Í¥¤·¤µ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÃå¿´ÃÏ¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯¿Ê²½¤µ¤»¤ëµ¡Ç½À¡¢¤½¤·¤ÆËèÆü¤ò¥»¥ó¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì¿Í°ì¿Í¤¬¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤½¤ì¤¬¡ÖBAMBI WATER¡×¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¤º¤Ã¤ÈÁÇ´é¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ëµ±¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BAMBI WATER ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È(https://bambiwater.com)
¡¦³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹(https://www.rakuten.ne.jp/gold/bambi-water/)
¡¦Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹(https://shopping.geocities.jp/bambi-water/)
¡¦au PAY ¥Þー¥±¥Ã¥ÈÅ¹(https://plus.wowma.jp/user/43610898/plus/)
¡¦Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/FCB9A42E-DF87-49F5-950F-004A19351E6C)
BAMBI WATER ¸ø¼°SNS
¡¦Instagram(https://www.instagram.com/bambiwater_official)
¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ë(https://twitter.com/bambi_water)
¡¦YouTube(https://www.youtube.com/@bambiwater)
¡¦TikTok(https://www.tiktok.com/@bambiwater_official)