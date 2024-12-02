¡ÚEG¥»¥¥å¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡Û¹ñÆâWAF»Ô¾ì¥·¥§¥¢No.1¢¨1¤Î¡ÖSiteGuard¥·¥êー¥º¡×¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Þ¥Íー¥¸¥ÉWAF¡×¤Ë¤è¤ë±¿ÍÑÂå¹Ô¤È½¸Ãæ´ÉÍý¤òÄó¶¡³«»Ï
¡¡¥¤ー¡¦¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://www.e-guardian.co.jp/ ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÃ« ¹¯µ×¡¡°Ê²¼¡¢¡Ö¥¤ー¡¦¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëEG¥»¥¥å¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://www.eg-secure.co.jp/ ÅìµþÅÔ¹Á¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹âÃ« ¹¯µ×¡¡°Ê²¼¡¢¡ÖEG¥»¥¥å¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È·¿WAF¤Î½¸Ãæ´ÉÍý¤ÈÀßÄêÂå¹Ô¤Ç±¿ÍÑÉé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥Û¥¹¥È·¿WAF¡ÖSiteGuard Server Edition¥Þ¥Íー¥¸¥É¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤ÎÄó¶¡¤ò2024Ç¯11·î¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤ー¡¦¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ñ¥È¥íー¥ë¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡¢¥Ç¥Ð¥Ã¥°¡¢ÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤ï¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËEG¥»¥¥å¥¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Web¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÀÈ¼åÀÂÐºö¤È¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤ÊWAFÀ½ÉÊ¡ÖSiteGuard¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢Îß·×Æ³Æþ¥µ¥¤¥È¿ô¤ª¤è¤ÓÎß·×Æ³Æþ¼Ò¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâWAF»Ô¾ì¥·¥§¥¢No.1¢¨1¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤¿¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥Û¥¹¥È·¿WAF¡ÖSiteGuard Server Edition¥Þ¥Íー¥¸¥É¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Û¥¹¥È·¿WAF¤ÎÄÌ¾ï¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½¸Ãæ´ÉÍý¤ÈÅö¼Ò¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ë¤è¤ëWAF¥ëー¥ë¤ÎÀßÄêÂå¹Ô¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥¦¥É¾å¤Ë´ÉÍý²èÌÌ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¡ÖSiteGuard Server Edition¡×¤ò°ì¸µÅª¤Ë´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¤¬¸úÎ¨²½¤µ¤ì¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î±¿ÍÑÉé²Ù¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÃÎ¸«¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤¿ÍýÁÛÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´Ä¶¤Î¼Â¸½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë24»þ´Ö365Æü¤Î²ÔÆ¯´Æ»ë¤Ï¡¢¥¤ー¡¦¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¤ÎSOC¤Ë¤è¤ê´ÉÍý¤µ¤ì°ÂÄê¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Û¥¹¥È·¿WAF¡ÖSiteGuard Server Edition¥Þ¥Íー¥¸¥É¥é¥¤¥»¥ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¢¨2¡¡Ê¿Æü¤Î¥µ¥Ýー¥È¶ÈÌ³»þ´Ö¡Ê9:30～17:30¡Ë¤ÇÂÐ±þ¡£»þ´Ö³°¤ÏÍâ±Ä¶ÈÆü¤ÎÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡¡¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Íー¥¸¥É´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ã³²ÂÐ±þ¤ª¤è¤Ó²ÔÆ¯´Æ»ë¤ò24»þ´Ö365Æü±¿ÍÑ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Þ¥Íー¥¸¥É´Ä¶¤Î´ÉÍý²èÌÌ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥É´Ä¶¤Î¾ã³²ÂÐ±þ¡Ë
¢£Point.1¡¡ÀßÄêÊÑ¹¹Åù¤ÏÀìÌç¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Ã´Åö
¢£Point.2¡¡Ê£¿ôServer Edition¤Î½¸Ãæ´ÉÍý¤¬²ÄÇ½
¢£Äó¶¡²Á³Ê¡ÊÇ¯´Ö¡Ë
¡¡º£¸å¤â¡¢¥¤ー¡¦¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÀìÌçÀ¤È¼Á¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖWe Guard All¡×¤Î ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êÊØÍø¤Ë¡¢Ë¤«¤Ë¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡¦À½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹ñÆâWAF»Ô¾ì¥·¥§¥¢No.1¢¨¡ÖSiteGuard¥·¥êー¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Web¥µ¥¤¥È¤ÎÀÈ¼åÀ¤ò°ÍÑ¤·¤¿¹¶·â¤òËÉ¸æ¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢´±¸øÄ£¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Âç´ë¶È¤«¤é¸Ä¿Í¸þ¤±¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Æ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ä¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¥¯¥é¥¹¤Î½ã¹ñ»º WAF¡ÊWeb Application Firewall¡ËÀ½ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤«¤ó¤¿¤óÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤ªÇ¤¤»¤Î¥¯¥é¥¦¥É·¿¡ÖSiteGuard Cloud Edition¡×¡¢¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¥¿¥¤¥×¤Ç¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢·¿¡Ê¥Û¥¹¥È·¿WAF¡ÖSiteGuard Server Edition¡×¡¢¥²ー¥È¥¦¥§¥¤·¿¡ÖSiteGuard Proxy Edition¡×¡Ë¤Î3À½ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙURL¡§https://siteguard.jp-secure.com/
¢¨1¡¡2023Ç¯12·î´ü_»ØÄêÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»Ô¾ìÄ´ºº
Ä´ººµ¡´Ø¡§ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Áµ¡¹½¡Êhttps://jmro.co.jp/¡Ë
¡Ú¥¤ー¡¦¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¥°¥ëー¥× ³µÍ×¡Û
1998Ç¯ÀßÎ©¡£2016Ç¯¤ËÅì¾Ú°ìÉô¾å¾ì¡£2022Ç¯¤ËÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ø°Ü¹Ô¡£¥¤ー¡¦¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Ñ¥È¥íー¥ë¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¡¢¥Ç¥Ð¥Ã¥°¡¢ÀÈ¼åÀ¿ÇÃÇ¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤ï¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÁí¹ç¥Í¥Ã¥È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ë¶È¤Ç¤¹¡£¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢Äó·ÈÀè¤ò´Þ¤á¤Æ¥°¥ëー¥×¤Ç¹ñÆâ8ÅÔ»Ô³¤³°3ÅÔ»Ô19µòÅÀ¤Î¶È³¦ºÇÂçµé¤ÎÂÎÀ©¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£ºòº£¤ÏFintech¡¦IoT¶È³¦¤Ø¤Î»²Æþ¤äRPA³«È¯¤Ë¤è¤ëÆ¯¤Êý²þ³×¤Ø¤Î´óÍ¿¤Ê¤É¡¢»þÂå¤òÂª¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë½¾»ö¤·¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ò¼é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤ー¡¦¥¬ー¥Ç¥£¥¢¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¹âÃ« ¹¯µ×
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-2-8 ¸×¥ÎÌç¶×Ê¿¥¿¥ïー8F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§1998Ç¯5·î
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§1,967É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯9·îËöÆü¸½ºß¡Ë
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡¡¡§¥Ö¥í¥°¡¦SNS¡¦·Ç¼¨ÈÄ´ë²è¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°/¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÅê¹Æ´Æ»ë/¥æー¥¶ー¥µ¥Ýー¥È/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¶ÈÌ³/¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÂÐºö¡¦É÷É¾¡¦¥È¥ì¥ó¥ÉÄ´ºº/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µ¥¤¥È´ë²è¡¦¥µ¥¤¥È±¿±ÄÂå¹Ô¡¦¹¹ð¿³ººÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¶ÈÌ³/¿ÍºàÇÉ¸¯¶ÈÌ³
URL¡¡¡¡¡¡¡§https://www.e-guardian.co.jp/