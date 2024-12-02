Ê¡Åç¤ÎÅ·Á³¿å¤Çºî¤é¤ì¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤ªÊÆ¡ÖÀÄ½Õ±þ±çÊÆ¡×¤òÈÎÇä³«»Ï
¥¼¥í¹âÅù³Ø±¡¡Ê°Ê²¼¡¢¥¼¥í¹â¡Ë¤Ï¡¢Ê¡Åç¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤ÇÀ¸ÅÌ¤¬ÅÄ¿¢¤¨¤«¤é¼ý³Ï¤Þ¤Ç¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡ÖÀÄ½Õ±þ±çÊÆ¡×¡Ê¤»¤¤¤·¤å¤ó¤ª¤¦¤¨¤ó¤Þ¤¤¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯5·î¤ËÊ¡Åç¸©·´»³¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢ÃÏ¸µÇÀ²È¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬ÅÄ¿¢¤¨ºî¶È¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ê±ö¤Ë¤«¤±¤ÆÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤¿¤ªÊÆ¤ò¼ý³Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¿©¡×¤ä¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¡×¤Î½ÅÍ×À¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÃÏ¸µ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤È¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀÄ½Õ±þ±çÊÆ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¥¼¥í¹âÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ä¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡Åç¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿¼«Á³´Ä¶¤ÈÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÇ®°Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î¤ªÊÆ¤Ï¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ »Ù±ç¥³¥á¥ó¥È ËÙ¹¾µ®Ê¸¡Ê¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡Ë
¥¼¥í¹âÅù³Ø±¡¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÅÄ¿¢¤¨¤ò¤·¤Æ¼ý³Ï¤·¤¿¡¢Ê¡Åç¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡ÖÀÄ½Õ±þ±çÊÆ¡×¤Ç¤¹¡ª
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¼¤Ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÄ½Õ±þ±çÊÆ¤ÎÆÃÄ§
- ¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÅÚ¾í
¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÇ´ÅÚ¼Á¤ÎÅÚ¾í¤ÏÊÝ¿åÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢ÃÏ²¼¤«¤éËÉÙ¤Ê¥ß¥Í¥é¥ë¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ç»ÝÌ£¤Î¤¢¤ëÊÆ¤ò°é¤Æ¤Þ¤¹¡£Å¬ÅÙ¤Ê¿å¤Ï¤±¤È±ÉÍÜËÉÙ¤Ê´Ä¶¤¬¡¢¼Á¤Î¹â¤¤ºîÊª¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Í×°ø¤Ç¤¹¡£
2. ÂÀÍÛ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÍá¤Ó¤¿Å·Æü´³¤·
Å·Æü´³¤·¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¤ÈÉ÷¤ÎÎÏ¤ÇÊÆ¤Î»ÝÌ£¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È°ú¤½Ð¤¹ÅÁÅýÅª¤Ê´¥ÁçÊýË¡¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤ÈÉ÷Ì£Ë¤«¤ÊÊÆ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡¢¿©´¶¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
3. ËÉÙ¤Ê¿åÊ¬ÎÌ
¤³¤ÎÊÆ¤Ï¿åÊ¬¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤ß¡¢¿æ¤¾å¤¬¤ê¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¡¢Îä¤á¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤µ¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÄ½Õ±þ±çÊÆ¡×¡Ê¤»¤¤¤·¤å¤ó¤ª¤¦¤¨¤ó¤Þ¤¤¡Ë¡Ú¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Û
¡¡5kg 6,800±ß¡ÊÀÇ¹þ 7,344±ß¡Ë
¡¡10kg 12,800±ß¡ÊÀÇ¹þ 13,824±ß¡Ë
¡¡¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡ https://zero.plat-f.jp/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ËÜ·ï¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
▶︎ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»(https://form.run/@contact-company)
±¿±Ä²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼ÒZERO EDUCATION & ARTS
¼çºË¡¡ËÙ¹¾µ®Ê¸¡¡ÂåÉ½¡§ÆâÆ£¸»Ê
ÀßÎ©¡§2018Ç¯4·î
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6ÃúÌÜ23ÈÖ4¹æ ·¬Ìî¥Ó¥ë2³¬
HP¡§https://www.zero-ko.com
¡Ú¥¼¥í¹âÅù³Ø±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¼çºË ËÙ¹¾µ®Ê¸¡Ö¾Íè¤ÎÌ´¤Ê¤ó¤«¡¢¤¤¤Þ³ð¤¨¤í¡×¡ÖºÂ³Ø¤è¤ê¤â¹ÔÆ°¡×¤ò¶µ°éÊý¿Ë¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ëÄÌ¿®À©¤Î¶µ°éµ¡´Ø¡£Á´¹ñ¤ËÌó80Ì¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ºßÀÒ¡¢ÆüËÜ°ìµ¯¶È²È¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¹â¹»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¼¥í¹âÅù³Ø±¡¤Ç¤Ï¡¢Âç¿Í¤È¹â¹»À¸¤Î¥Üー¥Àー¥é¥¤¥ó¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¹ÔÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Î³èÆ°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥×¥í¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤ò¤ª¾·¤¤·¤¿ÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¼¥í¹â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¤Ø
▶︎ »ñÎÁÀÁµá(https://www.zero-ko.com/request)¡Ê¥¼¥í¹â¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡Ë
▶︎ YouTube(https://www.youtube.com/@zero-highschool)
▶︎ 𝕏(https://x.com/zero_highschool)
▶︎ Instagram(https://www.instagram.com/zero_highschool_official/)
▶︎ TikTok(https://www.tiktok.com/@zero.highschool)
▶︎ Voicy(https://voicy.jp/channel/214836)¡Ê¥¼¥í¹â¥é¥¸¥ª¡Ë