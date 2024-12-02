¼«Æ°¼Ö¶È³¦¸þ¤±À¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¶¯²½¡¡～Âè°ìÃÆ¤Ï¼ÖºÜ¥¨¥Ã¥¸AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È～

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https://www.headwaters.co.jp/news/slm_fine_tuning.html
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https://www.headwaters.co.jp/news/nvidia_genai_llava_edge_vision_ai_expo.html
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