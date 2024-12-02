¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥«¥ªLRT¡ÖÀÐÇÓÏÑ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö²£¶×¡×¤ÎÎ¾±ä¿Àþ¤¬±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¡¡¿·¶½½»ÂðÃÏ¤äÃæ¹ñËÜÅÚ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÍøÊØÀ¤¬¸þ¾å
»°É©½Å¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/25611/646/resize/d25611-646-18e9595f8272a7f12745-0.jpg ]»°É©½Å¹©¶È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥Þ¥«¥ªÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¡ÊMacau Special Administrative Region¡ËÀ¯ÉÜ¡¦¸ø¶¦·úÀß¶É¡ÊDSOP¡Ë¤«¤é¼õÃí¤·¤¿¡¢Á´¼«Æ°Ìµ¿Í±¿Å¾¼ÖÎ¾¡ÊAGT¡§Automated Guideway Transit¢¨1¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥Þ¥«¥ªLRT¡ÊLight Rapid Transit¡Ë¢¨2¤Î±ä¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¢¨3¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖÀÐÇÓÏÑ±ä¿Àþ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö²£¶×±ä¿Àþ¡×¤Î°ú¤ÅÏ¤·¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥«¥ªLRT¤Ë¤ª¤±¤ë´°¹©¡¦°ú¤ÅÏ¤·¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎBarra±ä¿Àþ¢¨4¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÀÐÇÓÏÑ±ä¿Àþ¤Ï11·î1Æü¡¢²£¶×±ä¿Àþ¤Ï12·î2Æü¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì±Ä¶È±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó´°À®¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÅö¼Ò¤¬Ç¼Æþ¤·¤¿¥¿¥¤¥ÑÀþ¡Ê11±Ø¡¢9.3km¡Ë¤ò¼´¤Ë¡¢¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¿·¶½½»ÂðÃÏ¤ÎÀÐÇÓÏÑÃÏ¶è¤Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀÐÇÓÏÑ±ä¿Àþ¡Ê2±Ø¡Ü¾è´¹±ØÄÉÀß¡¢1.6km¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó¥Þ¥«¥ªÂÐ´ß¤ÎÃæ¹ñËÜÅÚ¡¦²£¶×Åç¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë²£¶×±ä¿Àþ¡Ê2±ØÄÉÀß¡¢2.2km¡Ë¤ò¿·Àß¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÀÐÇÓÏÑ±ä¿Àþ¤¬³«¶È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õ¹Á¤ä¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÃæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Î¥¿¥¤¥ÑÅç¤«¤é¡¢¿·Àß¤ÎÂç·¿Áí¹çÉÂ±¡ÉÕ¶á¤äÀÐÇÓÏÑÃÏ¶è¤Ø¤Î¾è¤êÆþ¤ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¸òÄÌÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²£¶×±ä¿Àþ¤Î±¿Å¾³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥«¥ª¤ÈÃæ¹ñËÜÅÚ¤Î±ýÍè³èÈ¯²½¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¥¼¥Í¥³¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖTop Builders Macau Co. Ltd.¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖHou Chun Construction and Engineering Company Limited¡×¤È¤Î´Ö¤Ç3¼Ò¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¶¨Æ¯¤·¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢¿®¹æ¡¢ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¡¢µëÅÅÀßÈ÷¡¢µ°Æ»¡¢¥Ûー¥à¥É¥¢¤ª¤è¤ÓÎÁ¶âµ¡³£¤È¤¤¤Ã¤¿AGT¥·¥¹¥Æ¥à°ì¼°¡Ê±Ø¼Ë¤Î·úÀß¤äÅÚÌÚ¹©»ö¤ò½ü¤¯¡Ë¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÖÎ¾¤Ï¥¿¥¤¥ÑÀþ¸þ¤±¤ËÅö¼Ò¤¬Ç¼Æþ¤·¤¿55ÊÔÀ®£ø2Î¾¡á110Î¾¤¬Î¾±ä¿Àþ¤Ç¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥«¥ªÈ¾Åç¤ÈÃæ¹ñËÜÅÚ¤Î¥Üー¥Àー¥²ー¥È¤Ç¤¢¤ëÙÊËÌ¡ÊGongbei¡ËÉÕ¶á¤Þ¤Ç¿¤Ó¤ëEast Line¡Ê6±Ø¡¢7.65km¡Ë¤â¼õÃí¢¨5¤·¡¢Àß·×¡¦Ä´Ã£¥Õ¥§ー¥º¤â¸½ºß½çÄ´¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ë¹Ô¤òÄÌ¤¸¡¢Åö¼Ò¤Ï°ú¤Â³¤¥Þ¥«¥ª¤Î¸òÄÌÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£»°É©½Å¹©¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢º£¸å¤âÀ¤³¦³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¥µー¥Ó¥¹µòÅÀ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢»°É©½Å¹©¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¦²SynX¡Ê¥·¥°¥Þ¥·¥ó¥¯¥¹¡Ë Supervision¡×¤Î±ó³Ö¾õÂÖ´Æ»ëµ»½Ñ¤Ê¤É¤Î¿·¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢CO2¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¥¯¥êー¥ó¤ÊÍ¢Á÷¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ëAGT¤ÎÇ¼Æþ¤òÄÌ¤¸¡¢³ÆÃÏ¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¡¢¸òÄÌÍøÊØÀ¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿¥êー¥¸¥ç¥Ê¥ë²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È²ò·èºö¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨1 ÅÅÎÏ¶îÆ°¤Ë¤è¤ê´°Á´¼«Æ°Áö¹Ô¤¹¤ë¿·¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¥¿ー¥ß¥Ê¥ë´Ö¤ª¤è¤Ó¶õ¹Á¼þÊÕ»ÜÀß¤Ø¤Î°ÜÆ°ÍÑ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¥à¥¿¥¤¥äÊý¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Áö¹Ô¤¬³ê¤é¤«¡¢¤«¤ÄÄãÁû²»¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£¢¨2¸µÍè¡ÖLight Rail Transit¡Ê¼¡À¤Âå·¿Ï©ÌÌÅÅ¼Ö¡Ë¡×¤ÎÎ¬¾Î¤È¤·¤Æ¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥«¥ªLRT¤Ï¡¢¤½¤Î¹âÂ®ÀÇ½¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇLight Rapid Transit¤òÎ¬¾Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨3 Åö¼Ò¤¬¼õÃí¤·¤¿¥Þ¥«¥ªLRT¤Î±ä¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.mhi.com/jp/news/22041402.html¢¨4 Barra±ä¿Àþ¤Î±Ä¶È±¿Å¾³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.mhi.com/jp/news/23120801.html¢¨5 Åö¼Ò¤¬¼õÃí¤·¤¿¥Þ¥«¥ªLRT±ä¿ÀþEast Line¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï°Ê²¼¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.mhi.com/jp/news/24022901.html[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/25611/646/resize/d25611-646-a408d0a09401eeac6dd0-1.jpg ][²èÁü3: https://prtimes.jp/i/25611/646/resize/d25611-646-219dc3238c457cc15bea-2.jpg ]¢£ÂÐ¾ÝÏ©Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/25611/646/resize/d25611-646-32014888306c4f53bad7-2.jpg ][²èÁü5: https://prtimes.jp/i/25611/646/resize/d25611-646-5bf39cc95480352a8054-4.jpg ]¢£»°É©½Å¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.mhi.com/jp/¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖSPECTRA¡×(ÆüËÜ¸ì)¡§https://spectra.mhi.com/jp¡¡¸ø¼°Twitter¡§¡÷MHI_GroupJP