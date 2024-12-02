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³ô¼°²ñ¼ÒÀ¾Éð¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¥º¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É[²èÁü1: https://prtimes.jp/i/16677/346/resize/d16677-346-e896b893f489534a7a97-0.jpg ]Âç¹¥É¾¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î½Õ¤ò·Þ¤¨¡¢¤è¤ê¤ª²Ö¸«µ¤Ê¬¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ºù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½Õ¤Î²Ö¡¹¤¬ºé¤¸Ø¤ë¶õ´Ö¤òÀä·Ê¥Æ¥é¥¹¤Ç±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¿Íµ¤¤Î¤ª²Ö¸«¾®È¢¤ÏÌë¸ÂÄê¤Ç¹á¤êÎ©¤Ä¥È¥ê¥å¥Õ¤È¥Ý¥ë¥È¼ò¤Î¥½ー¥¹¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¹ñ»ºµí¤È¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥½¥Æー¤ò¥á¥¤¥ó¥×¥ìー¥È¤È¤·¤Æ¤´ÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤ËÌëÃÙ¤¯¤Þ¤Ç±©¤ò¿¤Ð¤¹²Ö¤Î¶âÍËÆü¤³¤È¡È²Ö¶â¡ÉÌë¸ÂÄê¤Ç¥Éー¥à¥Æ¥ó¥È¤Ç¾¤¤·¤¢¤¬¤ëÆÃÊÌ¥á¥Ë¥åー¤òÄó¶¡¡£¥Æー¥Þ¡ÈBLOOMING¡É¤Ë¤Ï²Ö¤¬ºé¤¯¤³¤È¤ä½Õ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¾¤¸¤Æ±É²Ú¤äÀ®¸ù¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ëÃ±¸ì¤Ç¡¢3ÃÊÌÜ¤Î¥×¥ìー¥È¤Ï¿ÍÀ¸¤ò´¬Êª¤Î¥íー¥ë¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ²Ö¡¹¤Ç¾þ¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤¬²Ú¡¹¤·¤¯µ±¤¯¤³¤È¤òµ§¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ç¤¹¡£Èþ¤·¤¯ºé¤¸Ø¤ë½Õ¤Î²Ö¡¹¤ÈÅìµþ¥¿¥ïー¤ÎÀä·Ê¡¢¤½¤·¤Æ²Ú¤ä¤«¤Ê½Õ¤ÎºÌ¤ê¥á¥Ë¥åー¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿¤ª²Ö¸«ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£[²èÁü2: https://prtimes.jp/i/16677/346/resize/d16677-346-5690e3f8a51d11db1f96-1.jpg ]TOKYO BLOOMING TERRACE -²Ö¤¢¤«¤ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ-¡Ú¾ì½ê¡Û¥«¥Õ¥§¡õ¥Ðー ¥¿¥ïー¥Ó¥åー¥Æ¥é¥¹¡Ê3F¡Ë¡¡¢¨±«Å·¡¦¹ÓÅ·»þ¤Ï±Ä¶È¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û¥é¥ó¥Á12:00NOON～3:00P.M.¡¡¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー2:30P.M.¡¡¥Ç¥£¥Êー5:30P.M.～9:30P.M.¡¡¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー9:00P.M.¡Ú¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°»þ´Ö¡Û5:30P.M.～9:30P.M.¡¡¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨Æü¤ÎÆþ¤ê»þ´Ö¤Ë¤è¤ê¡¢±ÇÁü¤¬¸«¤¨¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Î¤ß¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÚÎÁ¶â¡Û¥é¥ó¥Á ¤ª²Ö¸«¾®È¢¡ÈSAKURA¡É 1Ì¾¤µ¤Þ8,000¡¢¥Ç¥£¥Êー ¤ª²Ö¸«¾®È¢¡ÈYOZAKURA¡É 1Ì¾¤µ¤Þ13,000¶âÍËÆüÌë¸ÂÄê¡¡¥Éー¥à¥Æ¥ó¥ÈÀÊ³ÎÌó¡È²Ö¤á¤¯½ÕäÆ¡É¡¡1Ì¾¤µ¤Þ 15,000¢¨¥Éー¥à¥Æ¥ó¥ÈÀÊ¤Ï¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Êー¤È¤â¤Ë¡¢1Æü3ÁÈ¸ÂÄê ¢¨»öÁ°Í½ÌóÀ©¡¡¢¨2»þ´ÖÀ©¡¡¢¨ºÇ½ªÆþÅ¹»þ´Ö7:30P.M.¢¨¤ª²Ö¸«¾®È¢¤ò¤´Í½Ìó¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ÊÊÌÅÓÎÁ¶â¡Ë¤Ç¥Éー¥à¥Æ¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ²ÄÇ½¡ÚWeb¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://www.princehotels.co.jp/tokyo/plan/towerviewterrace/bloomingterrace/¡Ú¤ªÌä¹ç¤»¡Û¥ì¥¹¥È¥é¥óÍ½Ìó¡¡TEL¡§03-3432-1140¡¡¡Ê10:00A.M.～6:00P.M.¡Ë[²èÁü3: https://prtimes.jp/i/16677/346/resize/d16677-346-f840c9b1502395ae4048-12.jpg ]～¶âÍËÆüÌë¸ÂÄê¡¡¥Éー¥à¥Æ¥ó¥ÈÀÊ³ÎÌó¡È²Ö¤á¤¯½ÕäÆ¡É～¢¡1ÃÊÌÜ¡¡¥¨¥ë¥Àー¥Õ¥é¥ïー¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿/¥Áー¥º¥±ー¥/¥Õ¥ìー¥º¥Þ¥«¥í¥ó/¥Þ¥É¥ìー¥Ì/¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È²Ö¤Î¹á¤ê¤ËÍ¶¤ï¤ì±©¤òµÙ¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÄ³¡¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢¥¯¥Ã¥ー¥Ùー¥¹¤Î¥Áー¥º¥±ー¥¤È¥«¥·¥¹¥¯¥êー¥à¤Î¾å¤Ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈºÙ¹©¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤Ï¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¥Þ¥É¥ìー¥Ì¤ò¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¡¢½¸¤á¤Æ¤¤¿²Ö¤ÎÌª¤ò¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÁã¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü4: https://prtimes.jp/i/16677/346/resize/d16677-346-189b28132b1beaf2450d-6.jpg ]¢¡2ÃÊÌÜ¡¡¥«¥Ì¥ì¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª/¥Þ¥ó¥´ー¥«¥¹¥¿ー¥É¥¿¥ë¥È/¥¨¥ë¥Àー¥Õ¥é¥ïー¥àー¥¹¤Þ¤µ¤Ë¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÈBLOOMING¡É¤Î¤è¤¦¤Ë½Õ¤Ëºé¤¯¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¡¹¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿°ì»®¡£¥«¥¹¥¿ー¥É¥¿¥ë¥È¤Ë¥Þ¥ó¥´ー¥½ー¥¹¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¥¿¥ë¥È¤Ï¥ß¥Ä¥Ð¥Á¤òÍ¶¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤é¤¤é¤È¶âÊ´¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥â¥Õ¥£¥é¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢´Å¤¯ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥¨¥ë¥Àー¥Õ¥é¥ïー¥·¥í¥Ã¥×¤Ç¹á¤êÉÕ¤±¤·¤¿¥àー¥¹¤Ï³ê¤é¤«¤ÊÀå¿¨¤ê¤Ç´Å¤¯¸ý¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü5: https://prtimes.jp/i/16677/346/resize/d16677-346-640daa3ea16ef995e3b5-7.jpg ]¢¡3ÃÊÌÜ✿¥¬¥ì¥Ã¥È¥íー¥ë¡¡¥µ¥Õ¥é¥ó¤Î¹á¤ê¥µ¥Õ¥é¥ó¤Î²Ö¤ÇÉ÷Ì£ÉÕ¤±¤·¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¬¥ì¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ë³¤Ï·¤È¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤òÆþ¤ì¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î²Ö¤Ç¾þ¤ê¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£✿¾®¤µ¤Ê¥¯¥í¥Ã¥¯¥Þ¥À¥à¥Ö¥ê¥ª¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤ËÀ¸¥Ï¥à¡¢¥Ñ¥ë¥á¥¸¥ãー¥Î¥Áー¥º¤ò¥µ¥ó¥É¤·Çö¤¯¥Ð¥¿ー¤òÅÉ¤ê¡¢¾Æ¤¾å¤²¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¿©´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÎÁÍý¡£✿¥µー¥â¥ó¤È²Ö¤Ó¤é¤ÎÀ¸½Õ´¬¤¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¥Ùー¥¹¤È¤·¤¿´»µÌ¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¤¿¥µー¥â¥ó¤Ë¿åºÚ¤È²Ö¤Ó¤é¤òÀ¸½Õ´¬¤¤Ç´¬¤¤¢¤²¤¿ÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î°ìÉÊ¡£[²èÁü6: https://prtimes.jp/i/16677/346/resize/d16677-346-6e97e352f2a3fae5e2cf-8.jpg ]¢¡¥á¥¤¥ó¥×¥ìー¥È✿¥¢¥Þ¥À¥¤¤Î¥½¥Æー¡¡¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥½ー¥¹¡¡¤Û¤Î¤«¤Ê²Ö¤Î¹á¤ê¡¡½ÕÌîºÚ¤È³¤òÅº¤¨¤Æ¥«¥ê¥«¥ê¤Ê¿©´¶¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¡¢ÎÚ¤ò¤¢¤¨¤ÆÍî¤È¤µ¤º¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¢¥Þ¥À¥¤¤È¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë²Ö¤Î¹á¤ê¤ò¤Ä¤±¤ÆË¢Î©¤Æ¤¿¥½ー¥¹¤Ë¡¢½ÕÌîºÚ¤È½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë¥¢¥µ¥ê¤ä¥àー¥ë³¤òÅº¤¨¤¿°ì»®¡£[²èÁü7: https://prtimes.jp/i/16677/346/resize/d16677-346-69a4881824627e265e01-9.jpg ]～ ¤ª²Ö¸«¾®È¢ ～¢£¥é¥ó¥Á ¤ª²Ö¸«¾®È¢¡ÈSAKURA¡É¹á¤êÎ©¤Äºù³¤Ï·¤ÎÃã¤ï¤ó¾ø¤·¤äºù¶¾Çþ¡¢¥¯¥êー¥à¥Áー¥º¤È¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÀ¸¥Ï¥à´¬¤¤Ê¤É¿§Á¯¤ä¤«¤Ê°ì¤Î½Å¤È¡¢¹ñ»º·Ü¤Î¾È¤ê¾Æ¤¤ä³¤Ï·¤È¥Ý¥Æ¥È¤Î¥°¥é¥¿¥ó¤Ê¤É¤ÎÆó¤Î½Å¡£½Õ¤é¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Î¥Ç¥¶ー¥È¥×¥ìー¥È¤Ë¤Ïºù¥¢¥¤¥¹¤ä¤¤¤Á¤´¤Î¥ß¥ë¥¯¥ìー¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥½ー¥¹¤ä¥é¥º¥Ù¥êー¥Ñ¥¦¥Àー¤ËÍí¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£[²èÁü8: https://prtimes.jp/i/16677/346/resize/d16677-346-4923a3333cdbfb266fe4-10.jpg ]¢£¥Ç¥£¥Êー ¤ª²Ö¸«¾®È¢¡ÈYOZAKURA¡Éòº¤Î¤¦¤Þ¼Ñ¤ä³û¤Î¥í¥Æ¥£¡¢¥¿¥é¥Ð³ª¤È¥¤¥¯¥é¤Î¾®ÈÐ§¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤Ê¿©ºà¤ò¾®È¢¤ËìÔÂô¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢¥á¥¤¥ó¥×¥ìー¥È¤Ë¤Ï¹ñ»ºµí¤È¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤ò¥½¥Æー¡£¥Ç¥¶ー¥È¥×¥ìー¥È¤Ç¤Ïºù¥¼¥êー¤äºù¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Èºù¤Î¹á¤ê¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/16677/346/resize/d16677-346-5fde3a7f0b22c7c3a2fe-11.jpg ]¢¨¥«¥Õ¥§¡õ¥Ðー ¥¿¥ïー¥Ó¥åー¥Æ¥é¥¹¤ÏÆÃÊÌºÅ»ö¡¦ÂßÀÚ±Ä¶È»þ¤Ë¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤òÃæ»ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÌÅÓ¡¢²ñ·×»þ¤Ë¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡Ê13¡ó¡Ë¤ò²Ã»»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¢¨»ÅÆþ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¿©ºà¡¦¥á¥Ë¥åー¤ËÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨Åö¼Ò¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢±ã²ñ¾ì¤Ê¤É¤Ë¤ª¤±¤ë¿©Êª¥¢¥ì¥ë¥®ーÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¿©ÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ë¤è¤êÀ½Â¤²ñ¼ÒÅù¡ÊÅö¼Ò¤Î¿©ºà»ÅÆþÀè¡Ë¤ËÉ½¼¨µÁÌ³¤Î¤¢¤ëÆÃÄê¸¶ºàÎÁ7ÉÊÌÜ¡Ê¤¨¤Ó¡¦¤«¤Ë¡¦¾®Çþ¡¦¤½¤Ð¡¦Íñ¡¦Æý¡¦Íî²ÖÀ¸¡Ë¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¸¶ºàÎÁ7ÉÊÌÜ¤ÎÂÐ±þ¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï»öÁ°¤Ë¤ª¿½¤·½Ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¢¨¾åµÆâÍÆ¤Ï¥ê¥êー¥¹»þÅÀ¡Ê12·î2Æü¡Ë¤Î¾ðÊó¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£