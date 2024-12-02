³ô¼°²ñ¼Ò»³ÍüÃæ±û¶ä¹Ô

¡¡³ô¼°²ñ¼Ò»³ÍüÃæ±û¶ä¹Ô¡ÊÆ¬¼è¡¡¸Å²°¡¡²ì¾Ï¡Ë¤Ï¡¢»³Íü¸©´ë¶È¶É¤È¤Î¡Ö¸©Æâ´ë¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶¨Äê¡×¡ÊÎáÏÂ6Ç¯9·î30ÆüÄù·ë¡Ë¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¡Ö¸©±Ä¿åÎÏFITÈó²½ÀÐ¾Ú½ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¥â¥Ç¥ë¿ä¿Ê¼Â¾Ú»ö¶È¡×¤Î»ö¶È¼ÔÊç½¸¤ª¤è¤Ó±þÊç¤ËÉ¬Í×¤Ê´ë²èÎ©°Æ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¸©Æâ»ö¶È¼Ô4¼Ò¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£


¡¡Åö¹Ô¤Ï¡¢º£¸å¤âÁªÄê»ö¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤ª¤è¤Ó»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£


¡Ê¢¨¡Ë¿åÎÏÈ¯ÅÅ¤äÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÅù¤Î¡ÖÈó²½ÀÐÅÅ¸»¡×¤ÇÈ¯ÅÅ¤µ¤ì¤¿ÅÅµ¤¤¬»ý¤Ä¡ÖÈó²½ÀÐ²ÁÃÍ¡Ê´Ä¶­²ÁÃÍ¡Ë¡×¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢Èó²½ÀÐ²ÁÃÍ¼è°ú»Ô¾ì¤Ë¤ÆÇäÇã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú½ñ¡£




¡ãÁªÄê»ö¶È¼Ô¤ª¤è¤Ó´ë²èÄó°ÆÆâÍÆ¡ä


[É½: https://prtimes.jp/data/corp/123552/table/184_1_5aeefcd7e8ecf2150b08609cc1f29e78.jpg ]