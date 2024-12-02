ÀÄ¿¹¸©¿·¶¿Â¼¤¬½»Ì±¸þ¤±LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò³«Àß¡ª ¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥·¥¹¥Æ¥àÄó¶¡¤È¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç
¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Çð ¾¢¡¢°Ê²¼ ¡Ö¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü¡×¡Ë¤Ï¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢²ñÄ¹ ·ó CEO¡§µµ»³·É»Ê¡¢°Ê²¼¡ÖDMM¡× ¡Ë¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÄ¿¹¸©¿·¶¿Â¼¡Ê°Ê²¼¡Ö¿·¶¿Â¼¡×¡Ë¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¡Ö¥¹¥Þー¥È¸ø¶¦¥é¥Ü with LINE GovTech¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¿·µ¬³«Àß¤·¡¢2024Ç¯12·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î³«Àß
¿·¶¿Â¼LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î³«Àß¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥Í¥¯¥¹¥È¥é¥Ü¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥È¸ø¶¦¥é¥Üwith LINE GovTech¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î³«Àß¤Ç¤Ï¡Ö´ðËÜ¥á¥Ë¥åー¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¾ðÊó¡×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥Èµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿Â¾¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤¬¤µ¤é¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¥»¥°¥á¥ó¥ÈÇÛ¿®µ¡Ç½¡×¤òÆ³Æþ¡£ÍÍ¡¹¤ÊÂ¼À¯¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3¤Ä¤Î½¼¼Â¤·¤¿¡Ö¥ê¥Ã¥Á¥á¥Ë¥åー¡×
²èÌÌ²¼Éô¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥á¥Ë¥åー¤ò¥¿¥Öµ¡Ç½¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ÁÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö´ðËÜ¥á¥Ë¥åー¡×¡Ö»Ò°é¤Æ¡×¡ÖÌ¥ÎÏ¾ðÊó¡×¤Î3¤Ä¤Î¥ê¥Ã¥Á¥á¥Ë¥åー¤è¤ê¡¢³Æ¼ï¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô¤Î¥á¥Ë¥åー¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥Èµ¡Ç½¡×
3¤Ä¤Î¥ê¥Ã¥Á¥á¥Ë¥åー¤è¤ê¡¢³Æ¼ï¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¸¡º÷¤·¡¢³ºÅö¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¾ðÊó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î°ÆÆâ¤Ë±è¤Ã¤ÆÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¾ðÊó¸»¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Íß¤·¤¤ÇÛ¿®¥«¥Æ¥´¥êー¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë¡Ö¥»¥°¥á¥ó¥ÈÇÛ¿®µ¡Ç½¡×
Í§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤ò¤·¤¿¥æー¥¶ー¤Ï¼õ¿®ÀßÄê¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼õ¤±¼è¤ëÇÛ¿®¤Î¾ðÊó¥«¥Æ¥´¥êー¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡ÖÇ¯Âå¡×¡ÖÀÊÌ¡×¡ÖÀ¸Ç¯·îÆü¡×¤Ë²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â°À¾ðÊó¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¾ðÊó¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë¼õ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤òÆ¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
ÇÛ¿®Í½Äê¤Î¾ðÊó¥«¥Æ¥´¥êー°ìÍ÷¡Ê2024Ç¯12·î2Æü»þÅÀ¡Ë
¡¦Â¼À¯¾ðÊó
¡¦»Ò°é¤Æ¾ðÊó
¡¦ËÉºÒ¾ðÊó
¡¦¹Êó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¦¹ÖºÂ¡¦¹Ö½¬²ñ¡¦¸¦½¤¾ðÊó
¡¦º§³è¾ðÊó
¡¦¥ï¥¯¥Á¥ó¾ðÊó
¡¦¤´¤ß¤Î¼ý½¸Æü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¦¤ª»ÒÍÍ¤ä¤´ËÜ¿Í¤Î·ò¿Ç¾ðÊó
¿·¶¿Â¼ LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È Í§¤À¤ÁÄÉ²Ã¤Ï¤³¤Á¤é
https://lin.ee/xkXwo45