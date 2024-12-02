¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
±Û¶EC¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤Î¥Ó¥£¡¦¥Õ¥©¥¢ー¥É ¥¢¥é¥Ó¥¢¸ìºÎÍÑ¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥£¡¦¥Õ¥©¥¢ー¥É¢£¸À¸ìÊÌºÎÍÑ·×²è¿Í¿ô(2024Ç¯12·î～2025Ç¯6·î)[É½: https://prtimes.jp/data/corp/9457/table/166_1_de083e991bdf279d18cd455d1992b3b9.jpg ]¢£¸À¸ìÊÌºÎÍÑ¤ÎÇØ·Ê¡¡¥Ó¥£¡¦¥Õ¥©¥¢ー¥É¤Ï¡¢À¤³¦207¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼Ò³«È¯¤Î±Û¶EC¥µ¥¤¥Èbeforward.jp¤Ï¡¢±Ñ¸ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥¹¥ï¥Ò¥ê¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥í¥·¥¢¸ì¡¢¥¸¥çー¥¸¥¢¸ì¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤Î8¤«¹ñ¸ì¤ËÂ¿¸À¸ìÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Ï30¤«¹ñ¸ì¤òÄ¶¤¨¤ë¸À¸ì¤Ç¸½ÃÏ¤È¤ÎÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢±Ñ¸ì¤ò»Ï¤á¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¸ì¤Ê¤É¤ÎºÎÍÑ¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï»ö¶È¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢2024Ç¯12·î1Æü¤è¤ê¿·¤¿¤Ë¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ìºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ºÎÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µá¿¦¼Ô¤Î¹ñÀÒ¤ÏÌä¤ï¤º¡¢ÆüËÜ¸ì¤â´Þ¤á¤¿¥È¥ê¥ê¥ó¥¬¥ë°Ê¾å¤Î¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¬¥ë¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¼ç¤Ê¹ñ¡¡UAE¡¢¥«¥¿ー¥ë¡¢¥è¥ë¥À¥ó¡¢¥¤¥¨¥á¥ó¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ê¤É¢£¥Ó¥£¡¦¥Õ¥©¥¢ー¥É¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£ー¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¡¡¥Ó¥£¡¦¥Õ¥©¥¢ー¥É¤ÏÆü¡¹¡¢¹ñ¶¤äÊ¸²½¡¢¸À¸ì¤ä½¡¶µ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¸½ÃÏ¤ÇÅ¸³«¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î´Ä¶¤Ç¼Ò°÷°ì¿Í°ì¿Í¤¬¸ÄÀ¤ÈºÍÇ½¤ò¥Õ¥ë¤Ë»È¤Ã¤Æ³èÌö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¤Ë¤Ï30¤òÄ¶¤¨¤ë¹ñÀÒ¤Î¿Í¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤è¤êÀÊÌ¡¢Ç¯Îð¡¢¹ñÀÒ¡¢¸À¸ì¡¢¿Í¼ï¡¢Ì±Â²¡¢½¡¶µ¡¢É÷½¬¡¢¼ñ¸þ¡¢·ÐÎò¤ä¿¦Îò¤Ê¤É¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¼«Á³¤È¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤¬¥Ó¥£¡¦¥Õ¥©¥¢ー¥É¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¿·Â´ºÎÍÑ¡¦¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÊÁ°¤è¤ê¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊºÎÍÑ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ª¤è¤Ó2025Ç¯ÅÙ¤Î¿·Â´¡¦¥¥ã¥ê¥¢ºÎÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¹ñÀÒ¤Ê¤É¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£ーºÎÍÑ¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä¡¡¢¨2024Ç¯6·îËö¸½ºß²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥£¡¦¥Õ¥©¥¢ー¥É ¡Ê±Ñ¸ìÉ½µ¡§BE FORWARD CO.,LTD.¡ËÀßÎ©¡§2004Ç¯¡ÊÊ¿À®16Ç¯¡Ë3·î10Æü»ñËÜ¶â¡§1,000Ëü±ßÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³Àî Çî¸ù½êºßÃÏ¡§¢©106-6137¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ6-10-1Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¿¹¥¿¥ïー37³¬½¾¶È°÷¿ô¡§¹ñÆâ 279Ì¾»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Ãæ¸Å¼«Æ°¼Ö¤ÎÈÎÇäµÚ¤ÓÍ¢½ÐÆþ¡¢¼«Æ°¼ÖÍÑÉôÉÊ¤ÎÈÎÇäµÚ¤ÓÍ¢½ÐÆþ¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¡¢¤½¤ÎÂ¾¶ÈÀÓ¡§Çä¾å¹â¡¡1,180²¯±ß¡Ê2023Ç¯ÅÙ¡Ë¡¡ ¡¡ Ãæ¸Å¼ÖÍ¢½ÐÂæ¿ô¡¡156,237Âæ¡Ê2023Ç¯ÅÙ¡ËHP¡§https://corporate.beforward.jp/company/EC¥µ¥¤¥È¡§https://www.beforward.jp/