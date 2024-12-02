ÃæÆ£µ£É§¼Ì¿¿Å¸ ¡ÖDOWN ON THE STREET TOKYO 1995-2025¡×¤ò³«ºÅ
¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂÎ©Àµ¿Æ¡Ë¤Ï¡¢¥¥ä¥Î¥ó S ¥¿¥ïー1³¬¥¥ä¥Î¥ó¥®¥ã¥é¥êー S¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ë¤Æ¡¢ÃæÆ£µ£É§¼Ì¿¿Å¸ ¡ÖDOWN ON THE STREET TOKYO 1995-2025¡×¤ò2025Ç¯2·î7Æü¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
(C)ÃæÆ£µ£É§
¢£ ³µÍ×
¡û³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯2·î7Æü¡Ê¶â¡Ë～2025Ç¯3·î24Æü¡Ê·î¡Ë
¡û³«´Û»þ´Ö¡§10»þ～17»þ30Ê¬
¡ûµÙ ´Û Æü¡§ÆüÍËÆü¡¦½ËÆü
¡û²ñ¾ì¡§¥¥ä¥Î¥ó S ¥¿¥ïー1³¬ ¥¥ä¥Î¥ó¥®¥ã¥é¥êー S¡Ê½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-16-6¡Ë
¡û¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÉÊÀî±Ø¹ÁÆî¸ý¤è¤êÅÌÊâÌó8Ê¬¡¢µþÉÍµÞ¹ÔÉÊÀî±Ø¤è¤êÅÌÊâÌó10Ê¬
¡ûÆþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ
¢£Å¸¼¨ÆâÍÆ
ËÜÅ¸¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÅÔ»Ô¤Ç³¹¤È¿Í¡¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¸÷·Ê¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¿¼Ì¿¿²È¡¦ÃæÆ£µ£É§»á¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿Å¸¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿»á¤Ï¡¢Åìµþ¤ò¡Ö¸Î¶¿¤È¸À¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ä¤Ë¤ÏÍ¾¤ê¤ËµðÂç¤Ê¡¢°¦ÁþÁêÈ¾¤Ð¤¹¤ë¾ì½ê¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·Â³¤±¤ëÅìµþ¤È¤¤¤¦³¹¤Ç»á¤¬¥«¥á¥é¤òÄÌ¤·¤Æ»£¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¸«Åö¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤ÉËÄÂç¤Ê¿ô¤ËµÚ¤Ó¡¢º£¸½ºß¤â¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»á¤¬½é¤á¤Æ¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É30Ç¯¤¬¤¿¤Ä2025Ç¯¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿30Ç¯Ê¬¤ÎÅìµþ¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¡¢Ìó200ÅÀ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÑ¤ï¤ê¤æ¤¯Åìµþ¤òÂª¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿»á¤¬ºî¤ê¾å¤²¤ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌÂµÜ¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ò¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¸¼¨ºîÉÊ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¥¥ä¥Î¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¥¿ーimagePROGRAF PRO¥·¥êー¥º¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤·Å¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È
¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
¡û³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00～15:30¡¡¢¨13:30¼õÉÕ³«»Ï¡¦³«¾ì
¡û²ñ¾ì¡§¥¥ä¥Î¥ó S ¥¿¥ïー3³¬ ¥¥ä¥Î¥ó¥Ûー¥ëS¡Ê½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-16-6¡Ë
¡û¥Æー¥Þ¡§¡ÖÅìµþ¤ò»£¤ë¡×
¡ûÆâÍÆ¡§¶¦¤Ë¼Ì¿¿ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ëÊÔ½¸¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¼«¿È¤â¼Ì¿¿ºî²È¤Ç¤â¤¢¤ëº´Çì¹ä»á¤ÈÂ¼¾å¿Î°ì
»á¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¡ÖÅìµþ¤ò»£¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅ¤ÃÌ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¥²¥¹¥È¡§º´Çì¹ä»á¡Ê¤«¤¼¤¿¤Ó¼ËÂåÉ½¡¢¼Ì¿¿²È¡Ë¡¢Â¼¾å¿Î°ì»á¡Ê»¨»ï¡Ö¼Ì¿¿¡×ÊÔ½¸Ä¹¡¢¼Ì¿¿²È¡Ë
¡û¿½¹þ¡§1·î20Æü¡Ê·î¡Ë10:00～¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êcanon.jp/gallery¡Ë¤Î¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß
¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ûÄê°÷¡§150Ì¾¡ÊÀèÃå¿½¹þ½ç¡¢»²²ÃÌµÎÁ¡Ë
¢¨ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ºî²È¥á¥Ã¥»ー¥¸
Åìµþ¤ÎÏ©¾å¤ò»£¤êÂ³¤±¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¤â¤¦30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡£
·è¤·¤ÆÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤Ã¤È¸À¤¦´Ö¤Ë¤â´¶¤¸¤ë¤½¤Î´ü´Ö¡¢Åìµþ¤ÏºÝ¸Â¤Ê¤¤ÊÑ²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ñ¤Î¤¢¤ë¸Å¤¤³¹ÊÂ¤Ï¼¡¡¹¤È¾ÃÌÇ¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÆ³«È¯¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ³¹¤ÎÍÆËÆ¤Ï·ãÊÑ¤·¤¿¡£
Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢Åìµþ¤Ï¾ï¤ËÇË²õ¤ÈºÆÀ¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥¢¥áー¥Ð¤ÎÍÍ¤ËÊÑÍÆ¤¹¤ë²øÊª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
´ØÅìÂç¿ÌºÒ¡¢ÅìµþÂç¶õ½±¡¢ÀêÎÎ¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¡¢¥Ð¥Ö¥ë¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¡Ä¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÅìµþ¤Ï°Ç¤È¸÷¤¬¸òº¹¤·¡¢Åö½ê¤â¤Ê¤¯¿Í¡¹¤¬×Ç×Ó¤¤Êâ¤¯Â¿ÌÌÂÎ¤Î¥«¥ª¥¹¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¡£
Ê¸µþ¶è¾®ÀÐÀî¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤Ï¸Î¶¿¤È¸À¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ä¤Ë¤ÏÍ¾¤ê¤ËµðÂç¤Ê¡¢°¦ÁþÁêÈ¾¤Ð¤¹¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ÏÅþÄì°ì¿Í¤Î¿Í´Ö¤ËÄÏ¤ß¤¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ì¤À¤±Êâ¤¤¤Æ¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â½ª¤ï¤ê¤ÎÌµ¤¤ÌÂµÜ¤È¤¹¤é´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îºî²È³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢1995Ç¯¤Î½é¸ÄÅ¸¡ÖNight Crawler¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡ÖWhite Noise¡×¡ÖDOWN ON THE STREET¡×Åù¤Î¼Ì¿¿½¸¤È¼Ì¿¿Å¸¤ò¼´¤ËÅìµþ¤ÎºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¡¢²þ¤á¤Æ30Ç¯´Ö¤Î¼Ì¿¿¤òÁ´¤Æ¸«Ä¾¤·¡¢»þ´Ö¼´¤ò²òÂÎ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¹½À®¤·¡¢Åìµþ¤È¸À¤¦µðÂç¤ÊÌÂµÜ¤ò¥«¥ª¥¹¤Î¤Þ¤Þ¥®¥ã¥é¥êー¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¢£ºî²È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÃæÆ£µ£É§¡Ê¤Ê¤«¤Õ¤¸¤¿¤±¤Ò¤³¡Ë
1970Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂè°ìÊ¸³ØÉôÃæÂà¡£Åìµþ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¢ー¥Ä¼Ì¿¿³Ø²ÊÂ´¶È¡£
ºî²È³èÆ°¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¡¦»ÍÃ«»°ÃúÌÜ¤Ë¤Æ¥®¥ã¥é¥êー¡¦¥Ë¥¨¥×¥¹¤ò±¿±Ä¡£ÅÔ»Ô¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤ËºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ³ÆÃÏ¤ÎÂ¾¡¢Åì²¤¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¥åー¥Ð¡¢Ãæ¹ñ¡¢¹á¹Á¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ò¼èºà¡£¹ñÆâ³°¤Ë¤Æ¸ÄÅ¸¡¢¥°¥ëー¥×Å¸Â¿¿ô³«ºÅ¡£Âè29²óÅìÀî¾ÞÆÃÊÌºî²È¾Þ¼õ¾Þ¡£Âè24²óÎÓÃéÉ§¾Þ¼õ¾Þ¡£
¡ü°ìÈÌ¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥¥ä¥Î¥ó¥®¥ã¥é¥êー S¡¡0570-07-9264
¡ü¥¥ä¥Î¥ó¥®¥ã¥é¥êー¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://personal.canon.jp/showroom/gallery