¥Ñー¥½¥ë¡¢12·î´óÉÕ·î´Ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´óÉÕ³èÆ°¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being Donation¡×¼Â»Ü
¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§ÏÂÅÄ ¹§Íº¡Ë¤Ï¡¢12·î¤Î´óÉÕ·î´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢12·î2Æü¡Ê·î¡Ë～26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢ÆîÀÄ»³ËÜ¼Ò¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¾Ð´éÂ¬Äê´ï¤òÀßÃÖ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¾Ð´é¤Ë±þ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being Donation¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ð´éÂ¬Äê´ï¤ÎÍÍ»Ò
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢NPO¡¢Âç³Ø¡¢´ë¶È¡¢¹ÔÀ¯¤Ê¤É¤¬Éý¹¤¯½¸¤¤¡¢12·î1Æü¤«¤é31Æü¤Î´Ö¡¢´óÉÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢¼ÂºÝ¤Ë´óÉÕ¤ò¤¹¤ëÁ´¹ñÅª¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¢¤ë´óÉÕ·î´Ö¡ÊGiving December¡Ë¤Ë»¿Æ±¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î´óÉÕ·î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÆîÀÄ»³ËÜ¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¸¼´Ø¤Ë¾Ð´éÂ¬Äê´ï¤òÀßÃÖ¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î¾Ð´é¤Ë±þ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´óÉÕ¤¹¤ë³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¾Ð´éÂ¬Äê´ï¤òÍÑ¤¤¤¿´óÉÕ³èÆ°¤ò¡ÖWork, and Smile for Donation¡×¤È¾Î¤·¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃÄÂÎ¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Î´óÉÕ³èÆ°Á´ÈÌ¤ò¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being Donation¡×¤È¤·¡¢´óÉÕ³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢12·î2Æü¡Ê·î¡Ë～26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÆîÀÄ»³¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¾Ð´éÂ¬Äê´ï¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¾Ð´éÂ¬Äê´ï¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ÌÜ¤ä¸ý¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËÄÌ²á¼Ô¤Î¡Ö¾Ð´é¥ì¥Ù¥ë¡×¤òÂç¡¦Ãæ¡¦¾®¤Î3ÃÊ³¬¤ËÊ¬Îà¤·¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ²Ä»ë²½¡¢1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤10±ß¤ò¥Ñー¥½¥ë¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡È¤Î¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Ø´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Ð´é¤ò¼Ò²ñ¤Î¥Á¥«¥é¤ËÊÑ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿´óÉÕ¶â¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿10Âå¤â¡¢Ì¤Íè¤ò¼«¤é¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹°ÕÍß¤ÈÁÏÂ¤À¤ò°é¤á¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2001Ç¯¤«¤é³èÆ°¤¹¤ë¶µ°éNPO¡ÖÇ§ÄêÆÃÄêÈó±ÄÍø³èÆ°Ë¡¿Í¥«¥¿¥ê¥Ð¡×¤Ø´óÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£ º£¸å¡¢¾Ð´éÂ¬Äê´ï¤òÍÑ¤¤¤¿´óÉÕ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤è¤ê¹ÈÏ°Ï¤Ê´óÉÕ³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·¤·¤¤¤Ï¤¿¤é¤Êý¤ÎÂ¥¿Ê¤Ê¤É¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ç§Äê£Î£Ð£ÏË¡¿Í¥«¥¿¥ê¥Ð¤È¤Ï
¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿10Âå¤â¡¢Ì¤Íè¤ò¼«¤é¤Ä¤¯¤ê¤À¤¹°ÕÍß¤ÈÁÏÂ¤À¤ò°é¤á¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2001Ç¯¤«¤é³èÆ°¤¹¤ë¶µ°éNPO¤Ç¤¹¡£¹â¹»¤Ø¤Î½ÐÄ¥¼ø¶È¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢2011Ç¯¤ÎÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ°Ê¹ß¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Èµï¾ì½ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶µ°é³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃÄÂÎ³µÍ×¡ä
ÀßÎ© ¡§ 2001Ç¯11·î1Æü
ÂåÉ½ ¡§ ÂåÉ½Íý»ö º£Â¼ µ×Èþ
ËÜÉô½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæÌî5ÃúÌÜ15ÈÖ2¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¹â¹»À¸¤Ø¤Î¥¥ã¥ê¥¢³Ø½¬¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³Ø½¬¥×¥í¥°¥é¥àÄó¶¡¡ÊÁ´¹ñ¡Ë¡¿ÈïºÒÃÏ¤ÎÊü²Ý¸å³Ø¹»¤Î±¿±Ä¡Ê´ä¼ê¸©ÂçÄÈÄ®¡¦Ê¡Åç¸©¹ÌîÄ®¡Ë¡¿ºÒ³²¶ÛµÞ»Ù±ç¡ÊÁ´¹ñ¡Ë¡¿ÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¶µ°é»Ù±ç¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡Ë¡¿º¤µçÀ¤ÂÓ¤Î»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¡ÊÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡¦Á´¹ñ¡Ë¡¿³°¹ñ¥ëー¥Ä¤Î¹â¹»À¸»Ù±ç¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡¿ÉÔÅÐ¹»»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¡ÊÅçº¬¸©±ÀÆî»Ô¡¦Á´¹ñ¡Ë¡¿»Ò¤É¤â¤Îµï¾ì½êÎ©¤Á¾å¤²»Ù±ç¡ÊÁ´¹ñ¡Ë
URL¡§ https://www.katariba.or.jp
¢£¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1973Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¡¢¿Íºà¾Ò²ð¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¢Àß·×³«È¯¤Ê¤É¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¡£2008Ç¯10·î¤Ë¶¦Æ±»ý³ô²ñ¼Ò¥Æ¥ó¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£2017Ç¯7·î¤è¤ê¥Ñー¥½¥ë¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡£
Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2181¡Ë¡£2024Ç¯3·î´üÇä¾å¼ý±×1Ãû3,271²¯±ß¡ÊIFRS¡Ë¡£
¢£¡ÖPERSOL¡Ê¥Ñー¥½¥ë¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã https://www.persol-group.co.jp/ ¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¿¤é¤¯Well-being¡ÉÁÏÂ¤¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤È¤·¤Æ¡¢2030Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿Í¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢100Ëü¿Í¤Î¤è¤êÎÉ¤¤¡È¤Ï¤¿¤é¤¯µ¡²ñ¡É¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍºàÇÉ¸¯¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡×¡¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¡¢BPO¤äÀß·×¡¦³«È¯¤Ê¤É¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿·ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë»ö¶È¤ÎÃµº÷¡¦ÁÏÂ¤¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥ß¥¤¥À¥¹¡×¤ä¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥¢¥×¥ê¡Ö¥·¥§¥¢¥Õ¥ë¡×¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¡¹¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡× ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£