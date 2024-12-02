¡Ú¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥³ー¥¹¸ÂÄê¡Û¤Ï¤¸¤á¤è¤¦¡õ¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¹ñÆâ³ô¼°±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡ähttps://www.smbcnikko.co.jp/service/campaign/domestic_investment/index.html
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£±.¡¡
¹ñÆâ³ô¼°¤ÎÇã¤¤ÉÕ¤±¤ÇÀèÃå10,000Ì¾ÍÍ¤Ë£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È100±ßÁêÅö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¹ñÆâ³ô¼°¡ÊETF¡¢¾å¾ìREIT´Þ¤à¡Ë¤ò¤ªÇã¤¤ÉÕ¤±¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÀèÃå¤Ç10,000Ì¾ÍÍ¤Ë£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È100±ßÁêÅö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Åö¼Ò¤Ç¹ñÆâ³ô¼°¤ò¤Ï¤¸¤á¤ÆÇã¤¤ÉÕ¤±¤µ¤ì¤ë¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥³ー¥¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ
¡¦Åö¼Ò¤Ç2023Ç¯12·î1Æü¤«¤é2024Ç¯11·î29Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¹ñÆâ³ô¼°¤òÊÝÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥³ー¥¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ
¡ãÆÃÅµ¡ä
ÀèÃå10,000Ì¾ÍÍ¤ËV¥Ý¥¤¥ó¥È100±ßÁêÅö¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£².
10Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÆþ¶â&¹ñÆâ³ô¼°¤ò¤ªÇã¤¤ÉÕ¤±¤ÎÊý¤ËÃêÁª¤Ç£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È1,000±ßÁêÅö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¹ç·×10Ëü±ß°Ê¾å¤´Æþ¶â¤¤¤¿¤À¤¡¢¹ñÆâ³ô¼°¡ÊETF¡¢¾å¾ìREIT´Þ¤à¡Ë¤òÌóÄê¶â³Û¹ç·×¤Ç10Ëü±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç1,000Ì¾ÍÍ¤Ë£Ö¥Ý¥¤¥ó¥È1,000±ßÁêÅö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÂÐ¾Ý¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¡ä
¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥³ー¥¹¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ
¡ãÆÃÅµ¡ä
ÃêÁª¤Ç1,000Ì¾ÍÍ¤ËV¥Ý¥¤¥ó¥È1,000±ßÁêÅö¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.smbcnikko.co.jp/service/campaign/domestic_investment/index.html
¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°úË¡Âè37¾ò¡Ê¹¹ðÅù¤Îµ¬À©¡Ë¤Ë¤«¤«¤ëÎ±°Õ»ö¹à¼ê¿ôÎÁÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ê¿ôÎÁÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤¬¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¾¦ÉÊÅù¤Ø¤Î¤´Åê»ñ¤Ë¤Ï¡¢³Æ¾¦ÉÊÅù¤Ë½êÄê¤Î¼ê¿ôÎÁÅù¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤±¤ë¹ñÆâ¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë³ô¼°Åù¡ÊÇäÇãÃ±°ÌÌ¤Ëþ³ô¼°¤ò½ü¤¯¡Ë¤Î¾ì¹ç¤ÏÌóÄêÂå¶â¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÂç1.265¡ó¡Ê¤¿¤À¤·¡¢ºÇÄã¼ê¿ôÎÁ5,500±ß¡Ë¤Î°ÑÂ÷¼ê¿ôÎÁ¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¿®Â÷¤Î¾ì¹ç¤ÏÌÃÊÁ¤´¤È¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁÅù¡ÊÄ¾ÀÜÅªÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÂç3.30¡ó¤Î¿½¹þ¼ê¿ôÎÁ¡¢ºÇÂç4.50¡ó¤Î´¹¶â¼ê¿ôÎÁ¤Þ¤¿¤Ï¿®Â÷ºâ»ºÎ±ÊÝ³Û¡¢´ÖÀÜÅªÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÂçÇ¯Î¨3.64¡ó¤Î¿®Â÷Êó½·¤Þ¤¿¤Ï±¿ÍÑ´ÉÍýÈñÍÑ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤ÎÈñÍÑÅù¡Ë¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ºÄ·ô¡¢³ô¼°Åù¤òÊç½¸¡¢Çä½Ð¤·Åù¤Þ¤¿¤ÏÁêÂÐ¼è°ú¤Ë¤è¤ê¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¹ØÆþÂÐ²Á¤Î¤ß¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ÊºÄ·ô¤Î¾ì¹ç¡¢¹ØÆþÂÐ²Á¤ËÊÌÅÓ¡¢·Ð²áÍøÂ©¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢³°²ß·ú¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¤Î¾ì¹ç¡¢±ß²ß¤È³°²ß¤ò¸ò´¹¡¢¤Þ¤¿¤Ï°Û¤Ê¤ë³°²ß´Ö¤Ç¤Î¸ò´¹¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤Ë±þ¤¸¤ÆÅö¼Ò¤¬·èÄê¤·¤¿°ÙÂØ¥ìー¥È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£¾åµ¼ê¿ôÎÁÅù¤Î¤¦¤Á¡¢¾ÃÈñÀÇ¤¬²Ý¤»¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇÊ¬¤ò´Þ¤àÎÁÎ¨¤Þ¤¿¤Ï¶â³Û¤òµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³Æ¾¦ÉÊÅù¤Ë¤Ï³ô¼°Áê¾ì¡¢¶âÍø¿å½à¡¢°ÙÂØÁê¾ì¡¢ÉÔÆ°»ºÁê¾ì¡¢¾¦ÉÊÁê¾ìÅù¤Î²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°Åù¤ª¤è¤ÓÍ²Á¾Ú·ô¤ÎÈ¯¹Ô¼ÔÅù¤Î¿®ÍÑ¾õ¶·¡ÊºâÌ³¡¦·Ð±Ä¾õ¶·¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î°²½Åù¤½¤ì¤é¤Ë´Ø¤¹¤ë³°ÉôÉ¾²Á¤ÎÊÑ²½Åù¤òÄ¾ÀÜ¤Î¸¶°ø¤È¤·¤ÆÂ»¼º¤¬À¸¤º¤ë¤ª¤½¤ì¡Ê¸µËÜ·çÂ»¥ê¥¹¥¯¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸µËÜ¤òÄ¶²á¤¹¤ëÂ»¼º¤òÀ¸¤º¤ë¤ª¤½¤ì¡Ê¸µËÜÄ¶²áÂ»¥ê¥¹¥¯¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¿®ÍÑ¼è°ú¤Þ¤¿¤Ï¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¼è°úÅù(°Ê²¼¡Ö¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¼è°úÅù¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¼è°úÅù¤Î³Û¤¬Åö³º¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¼è°úÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¿°ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶â¤Þ¤¿¤Ï¾Úµò¶â¤Î³Û¡Ê°Ê²¼¡Ö°ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶âÅù¤Î³Û¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÍ²Á¾Ú·ô¤Î²Á³Ê¤Þ¤¿¤Ï»ØÉ¸Åù¤ÎÊÑÆ°¤Ë¤è¤êÂ»¼º¤Î³Û¤¬¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¿°ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶âÅù¤Î³Û¤ò¾å²ó¤ë¤ª¤½¤ì¡Ê¸µËÜÄ¶²áÂ»¥ê¥¹¥¯¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹Æ¬¥Ç¥ê¥Ð¥Æ¥£¥Ö¼è°ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬É½¼¨¤¹¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ÎÇä¤êÉÕ¤±¤Î²Á³Ê¤ÈÇã¤¤ÉÕ¤±¤Î²Á³Ê¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åµ¤Î¼ê¿ôÎÁÅù¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯Åù¤Ï¾¦ÉÊ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Åö³º¾¦ÉÊÅù¤Î·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌ¤äÌÜÏÀ¸«½ñ¤Þ¤¿¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¸þ¤±»ñÎÁÅù¤ò¤è¤¯¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢ÌÜÏÀ¸«½ñÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÅö¼Ò³ÆÉôÅ¹¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ä¤ª¼è°ú¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¼ê¿ôÎÁÅù¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ÊÆüËÜ³ô¡Ë(https://www.smbcnikko.co.jp/utility/risk.html?bid=HPC20241129_domestic_investment_cam_LP_09#anc-01)
¢¡¾¦¹æÅù
£Ó£Í£Â£ÃÆü¶½¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè2251¹æ
¢¡²ÃÆþ¶¨²ñ
ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÅê»ñ¸ÜÌä¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¶âÍ»ÀèÊª¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÂèÆó¼ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜSTO¶¨²ñ