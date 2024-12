¡Ø¤Þ¤¤¤Þ¤¤¤Þ¤¤¤´¤¨¤ó¡Ù3¼þÇ¯¥°¥Ã¥º¤¬È¯ÇäÃæ¡ª¡¡¿·¥¤¥é¥¹¥È¤Ï¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¥À¥ó¥¹¡õ³Ú´ï±éÁÕ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¤ªÍ·µº²ñ¡É¤¬¥Æー¥Þ

株式会社A3

『まいまいまいごえん』の新グッズが、サンリオアニメストア池袋P'PARCO店、通販サイト「サンリオアニメストアONLINE」で発売中です!

『まいまいまいごえん』は、プロジェクトが始動してから2024年11月でちょうど3周年♪

今回発売した新グッズには、お遊戯会がテーマのキュートな新イラストを使用しました。

キャラクターたちの愛らしさに、こちらまで楽しい気持ちになること間違いなし! そんな魅力の詰まった新グッズをすべてご紹介します!!

▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/79?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt752(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/79?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt752)

グッズ販売情報

【販売場所】

・サンリオアニメストア池袋P’PARCO店(東京都豊島区南池袋1-28-2)

・サンリオアニメストアONLINE(通販)(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/79?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt752)

お遊戯会がテーマ♪『まいまいまいごえん』3周年グッズが8アイテム62種登場

【グッズ一覧】

・缶バッジ(全16種)※ブラインド

・アクリルカード(全16種)※ブラインド

・パーツ付きアクリルキーホルダー(全16種)

・フレークシール(全2種)

・アクリルスタンドプレート(全8種)

・キャラトートバッグ(全1種)

・キャラクリアケース(全2種)

・57mm缶デコカバー(全1種)

※缶バッジとアクリルカードは、2つのBOXに分かれています。

※ブラインド商品はランダムで1種が当たる単品と、BOX内の全種がゲットできるコンプリートBOXのどちらかをお選びいただけます。

缶バッジ(全16種)※ブラインド&57mm缶デコカバー(全1種)

缶バッジは、大きさおよそ5.7cm。一生懸命ダンスを踊ったり、楽器を演奏したりしているキャラクターたちをじっくりと眺めることができます。

また、缶バッジを傷や汚れから守ってくれる57mm缶デコカバーも登場しました! 57mm缶デコカバーに缶バッジを入れれば、可愛さもさらにアップ♪

▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/79?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt752(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/79?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt752)

アクリルカード(全16種)※ブラインド

アクリルカードは、キャラクターたちの誕生日を記したプロフィールカード風のデザイン。およそ7cm×9cmというサイズでしっかりとした厚みもあるため、壁に立てかけて飾るのもおすすめです!

誕生日当日はアクリルカードとバースデーケーキで、めいっぱいお祝いしちゃいましょう♪

パーツ付きアクリルキーホルダー(全16種)

※画像は一例です

パーツ付きアクリルキーホルダーは、大きさおよそ6cm×5cmのアクリルキーホルダーにお名前入りのミニパーツが付いたグッズ。カバンなどに付けるほか、コレクションとしてお部屋に飾るのにもピッタリ!

フレークシール(全2種)

フレークシールは、大きさおよそ4cm×4cm以内。普段持ち歩くスマホや手帳に貼って、『まいまいまいごえん』のキャラクターたちでいっぱいにしてみましょう!

アクリルスタンドプレート(全8種)

※画像は一例です

台座にパーツを差し込んで組み立てるアクリルスタンドプレート。パーツとパーツの間に奥行きが生まれるので、シンタ&ワタルたちが目の前でお遊戯を披露してくれているような立体感が楽しめます♪

▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/79?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt752(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/79?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt752)

キャラトートバッグ(全1種)

キャラトートバッグは、大きさおよそ縦37cm×横35cm×マチ11cm。一色刷りのシンプルなデザインなので、お出かけやお買いもの、通勤・通学のサブバッグとしても使いやすいです!

そのまま使うのはもちろん、新グッズのラインナップに登場したパーツ付きアクリルキーホルダーや缶バッジなどをつけて、自分だけの『まいまいまいごえん』バッグを作ってみては?

キャラクリアケース(全2種)

キャラクリアケースは、A5サイズ以内の用紙をしまえる硬質クリアケース。折れ曲がりにくいので、今までコレクションしてきたポストカードの保管などに役立ちます。

またイベントのチケットや新幹線の切符などを入れて、チケットホルダー代わりとして使うのもアリ! お遊戯を披露する可愛いキャラクターたちと一緒なら、お出かけももっと楽しくなるはず♪

グッズを購入して、ポストカードもゲットしよう!

今回発売した『まいまいまいごえん』の新グッズを含む関連商品を、2,200円(税込)お買い上げごとにポストカード(全8種)をランダムで1枚プレゼントします!

ポストカードの絵柄は、“お遊戯会”テーマの新イラスト。

グッズを購入した記念に、ポストカードもぜひゲットしてみてください♪

▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/79?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt752(https://sanrio-animestore-a3.jp/title/79?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt752)

新イラストを使って、内容盛りだくさんで登場した『まいまいまいごえん』の新グッズ。

キャラクターたちから伝わってくる楽しい雰囲気とともに、『まいまいまいごえん』に夢中になった3年間の思い出を振り返ってみましょう!

(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650086

株式会社A3

【会社概要】

社名:株式会社A3(エースリー)

設立:2012年9月27日

所在地:東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者:代表取締役 小澤隆史

HP:https://athree3.com/

お問い合わせ先:https://athree3.com/contact/



【事業内容】

IP活用プラットフォーム事業



【各公式サイトURL】

eeo Store:https://eeo.today/store/101/

eeo Media:https://eeo.today/media/

eeo Stage:https://eeo.today/stage/

推し活最新情報(OSHI+):https://eeo.today/store/101/specialfeature/oshiplus