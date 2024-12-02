¡ÚWordÈÇ¡Û¡ÚExcelÈÇ¡Û¤Î¡Öºî¶È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ÈÁàºîÊýË¡¡×¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö
¼Ò°÷¸¦½¤¤È¶ÈÌ³¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÀ©ºî¤Ç¿Íºà°éÀ®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥Ê¥Ó¥²ー¥ÈÍ¸Â²ñ¼Ò¡Ê1995Ç¯ÀßÎ©¡¢ËÜ¼Ò¡§²£ÉÍ»Ô¡¡ÂåÉ½¡§°ËÆ£¹°ÆóÏ¯¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¼çºÅ¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¤Ë¤Æ¡Öºî¶È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ÈÁàºîÊýË¡¡×¹ÖºÂ¤ò³«¹Ö¤·¤¿¡£
¡ÚWordÈÇ¡Û¤¬2,200±ß¡¢¡ÚExcelÈÇ¡Û¤¬1,100±ß¤È¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÂÓ¤À¡£
¼õ¹Ö¤¹¤ë¤È¡¢YouTube¡Ê¶ÈÌ³¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë_Channel¡Ë¤ÇÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¤Î¡Ö#8 »öÎã¤Ç²òÀâ¡¡ºî¶È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Îºî¤êÊý¡×¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëWord¤Þ¤¿¤ÏExcel¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë°ì¼°¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤ò»È¤¦¤¿¤á¤Î´ðËÜÅª¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÁàºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²òÀâÆ°²è¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¡¢¼ÒÆâ¤Î¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤È¤·¤Æ¼«Í³¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¡ÚWordÈÇ¡Ûºî¶È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ÈÁàºîÊýË¡ ¹ÖºÂ¡¡
¡¡¢¢ ¼õ¹ÖÎÁ¡§2,200±ß
¡¡¢¢ ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¶µºà
¡¡¡¡¡¡¡¦ºî¶È°ìÍ÷É½¡ÊExcel¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¦¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥µ¥ó¥×¥ë3¼ïÎà¡ÊWord¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¦¥¹¥¿¥¤¥ëÀßÄê°ìÍ÷¡Êpdf¡Ë
¡¡¢¢ Áàºî²òÀâÆ°²è
¡ÚExcelÈÇ¡Ûºî¶È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ÈÁàºîÊýË¡ ¹ÖºÂ¡¡
¡¡¢¢¼õ¹ÖÎÁ¡§1,100±ß
¡¡¢¢ ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¶µºà
¡¡¡¡¡¡¡¦ºî¶È°ìÍ÷É½¡ÊExcel¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¦¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥µ¥ó¥×¥ë1¼ïÎà¡ÊExcel¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¦Excel½ÐÎÏ¸«ËÜ¡Êpdf¡Ë
¡¡¢¢ Áàºî²òÀâÆ°²è
¡ÚURL¡Û
¥Ê¥Ó¥²ー¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë
https://college.coeteco.jp/s/navischool
¡ÚQR¥³ー¥É¡Û
¡ÚURL¡Û
#8 »öÎã¤Ç²òÀâ¡¡ºî¶È¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Îºî¤êÊý¡ÊYouTube¡Ë
https://www.youtube.com/watch?v=bNYH53T9N5U&t=311s(https://www.youtube.com/watch?v=bNYH53T9N5U&t=311s)
²òÀâÆ°²è
¥¹¥¿¥¤¥ëÀßÄê°ìÍ÷
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¶ÈÌ³¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëTips¡Ê¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ëµ»ö¡Ë¡§
https://www.navigate-inc.co.jp/manual/tips/index.html
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§
https://www.navigate-inc.co.jp/