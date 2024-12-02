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]¡Ø·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢¡Ù¢£¡Ú³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Û¤¬2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹ç1°Ì°ÜÆ°ÂÎ²óÀþÌÖ¤ò¼«¼Ò¤ÇÊÝÍ¤·¡¢Ä¾ÀÜ¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È4¼Ò¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢2023Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¤Î¿·µ¬·ÀÌó¡¦µ¡¼ïÊÑ¹¹¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½ºß¥á¥¤¥ó¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë8,464¿Í¤¬²óÅú¤·¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤·¤¿¡Ø·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢¡Ù¥é¥ó¥¥ó¥°¡£2014Ç¯°ÊÍè6ÅÙÌÜ¢¨¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ú³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Û¤¬2Ç¯Ï¢Â³¡¢3ÅÙÌÜ¡Ê2021Ç¯¡¢2023Ç¯～2024Ç¯¡Ë¤ÎËþÂÅÙÁí¹ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨2014Ç¯～2015Ç¯¡¢2021Ç¯～2024Ç¯¡¢2016Ç¯～2020Ç¯¤ÏÈ¯É½¤Ê¤·¡ËÉ¾²Á¹àÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢9¹àÌÜÃæ¡Ö²ÃÆþ¼êÂ³¤¡×¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡Ö½é´üÀßÄê¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¡ÖÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡×¡ÖÍøÍÑÎÁ¶â¡×¡Ö¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡×¡ÖÉÕÂÓ¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î7¹àÌÜ¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö²ÃÆþ¼êÂ³¤¡×¡Ö½é´üÀßÄê¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¡ÖÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡×¡ÖÍøÍÑÎÁ¶â¡×¡ÖÉÕÂÓ¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î5¹àÌÜ¤Ç¤Ï2021Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡ÈÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤äÁª¤Ó¤ä¤¹¤µ¡É¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡ÖÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡×¤Ç¤Ï73.3ÅÀ¤È¡¢2°Ì¤È7.2pt¤Îº¹¤ò¤Ä¤±1°Ì¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÈÆþ²ñÆÃÅµ¡É¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Ç¤Ï71.8ÅÀ¤Ç2°Ì¤È5.6pt¤Îº¹¡¢¤½¤·¤Æ2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍøÍÑÎÁ¶â¡×¤Ç¤Ï69.6ÅÀ¤Ç2°Ì¤È3.9pt¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ä¤¹¤µ¤äÄÌ¿®¤Î°ÂÄêÀ¡É¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡ÖÄÌ¿®Â®ÅÙ¡×¤Ç¤Ï4°Ì¤Ç68.2ÅÀ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°²ó¤Î67.2ÅÀ¤«¤é1.0pt¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£―――――――――――――――――――――――――――――――～¡Ú³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Û 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https://prtimes.jp/i/34467/574/resize/d34467-574-77a19617ac2b349d14e4-14.png ]¢¨£±¡Ë¡Ö¿ä¾©°Õ¸þ¡×¤È¤Ï¡¢ÅöÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤É¤ÎÄøÅÙ¤½¤Î´ë¶È¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍ§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤Ë¿ä¾©¤·¤¿¤¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ò4ÃÊ³¬¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤«¤é»»½Ð¤·¤¿³ä¹ç¤Ç¤¹¡£¡¡¢¨£²¡Ë¡Ö·ÑÂ³°Õ¸þ¡×¤È¤Ï¡¢ÅöÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤É¤ÎÄøÅÙ¤½¤Î´ë¶È¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ò4ÃÊ³¬¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤«¤é»»½Ð¤·¤¿³ä¹ç¤Ç¤¹¡£[²èÁü9: https://prtimes.jp/i/34467/574/resize/d34467-574-4c0ca96a90b419787c62-0.png 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]¢¨£±¡Ë¡Ö¿ä¾©°Õ¸þ¡×¤È¤Ï¡¢ÅöÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤É¤ÎÄøÅÙ¤½¤Î´ë¶È¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÍ§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤Ë¿ä¾©¤·¤¿¤¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ò4ÃÊ³¬¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤«¤é»»½Ð¤·¤¿³ä¹ç¤Ç¤¹¡£¡¡¢¨£²¡Ë¡Ö·ÑÂ³°Õ¸þ¡×¤È¤Ï¡¢ÅöÄ´ºº¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤É¤ÎÄøÅÙ¤½¤Î´ë¶È¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ò4ÃÊ³¬¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤«¤é»»½Ð¤·¤¿³ä¹ç¤Ç¤¹¡£―――――――――――――――――――¡ÔÄ´ºº³µÍ×¡Õ¡¡¢£¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½Æü¡§2024/12/02¡¡¢£Ä´ºº¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼Òoricon ME¡¡¢£Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¢£Ä´ºº´ü´Ö¡§2024/07/24～2024/08/14―――――――――――――――――――2024Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº ·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢¢£¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§8,464¿Í¡¡¢£µ¬Äê¿Í¿ô¡§100¿Í°Ê¾å¡¡¢£Ä´ºº´ë¶È¿ô¡§4¼Ò¢£ÄêµÁ¡§°ÜÆ°ÂÎ²óÀþÌÖ¤ò¼«¼Ò¤ÇÊÝÍ¤·¡¢Ä¾ÀÜ¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¢£Ä´ººÂÐ¾Ý¼Ô¡¡ÀÊÌ¡§»ØÄê¤Ê¤·¡¡Ç¯Îð¡§15～84ºÐ¡ÊÃæ³ØÀ¸¤Ï½ü¤¯¡Ë¡¡ÃÏ°è¡§Á´¹ñ¡¡¾ò·ï¡§°Ê²¼¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¿Í¡¡1¡Ë2023Ç¯°Ê¹ß¤Ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Õ¥©¥ó¤Î¿·µ¬·ÀÌó¡¦µ¡¼ïÊÑ¹¹¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¤·¡¢¸½ºß¥á¥¤¥ó¤ÇÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¡2¡Ë¥µー¥Ó¥¹ÁªÄê¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¿Í¡¡3¡ËÎÁ¶â¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¡¡¡¤¿¤À¤·¡¢Ë¡¿Í¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë¢£URL: https://life.oricon.co.jp/rank-mobile-carrier/―――――――――――――――――――2024Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº 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»ö¶È¾Ò²ð¥àー¥Óー¡×¡§https://youtu.be/KKQwPGskia4▶¡ÖÄ´ºº¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡§https://cs.oricon.co.jp/method/▶¡Ö¸ÜµÒËþÂÅÙ¡×¤È¤Ï¡§https://cs.oricon.co.jp/michitari/article/35¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¹Æ¤ÏÊóÆ»ÍÑ»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£ÊóÆ»ÌÜÅª°Ê³°¤Ç¤Î·ÇºÜ¥Çー¥¿¤ª¤è¤Ó·ÇºÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¤´»ÈÍÑ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£