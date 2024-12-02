¡ÚÌ¾¸Å²°¥âー¥É³Ø±à¡ß¤é¤é¤Ýー¤ÈÌ¾¸Å²°¤ß¤Ê¤È¥¢¥¯¥ë¥¹¡ÛÃÏ°è³ØÀ¸¡¦ÃÏ°è´ë¶È¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLaLa MODE Collection 2024¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÈþÍÆ¤Î¥×¥í¤ò°éÀ®¤¹¤ëÀìÌç³Ø¹» Ì¾¸Å²°¥âー¥É³Ø±à¤Ï¡¢2024Ç¯12·î14Æü(ÅÚ)¡¢¤é¤é¤Ýー¤ÈÌ¾¸Å²°¤ß¤Ê¤È¥¢¥¯¥ë¥¹¤Èº£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖLaLaMODE COLLECTION 2024¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§ https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/minatoaquls/event/2924360.html
ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢°¦ÃÎ¸©¤È±ï¤¢¤ë¡ÖÁ¡°Ý»º¶È¡×¤È¡Ö³ØÀ¸¤ÎÁÏºîÎÏ¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤ÈÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤ÎÁ¡°Ý¾¦¼Ò¤Ç¤¢¤ëÂíÄêÌ¾¸Å²°³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Èø½£»ºÃÏ¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¦ー¥ëÁÇºà¡ØRE:NEWOOL(¥ê¥Ë¥åー¥ë)(R)¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³ØÀ¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊÅù¡¢·×21ºîÉÊ¤ò¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»öÁ°¤ËÊç½¸¤·¤¿¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤ò¥á¥¤¥¯¡¦¥Í¥¤¥ë³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤·¡¢¤é¤é¤Ýー¤ÈÌ¾¸Å²°¤ß¤Ê¤È¥¢¥¯¥ë¥¹Æâ¤Î¥¥Ã¥º¥Æ¥Ê¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¹¤ë¥¥Ã¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ZÀ¤Âå¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ª¤¸¤ã¤¹¤µ¤ó¤ò³ØÀ¸¤¬¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¹¤ë´ë²è¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡×¤ä¥á¥¤¥¯¡¦¥Í¥¤¥ë³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³¤â¡£¤é¤é¤Ýー¤ÈÌ¾¸Å²°¤ß¤Ê¤È¥¢¥¯¥ë¥¹¤Ë¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÈ¯´ø¤·¤¿ºîÉÊ¤äÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
LaLaMODE COLLECTION 2024 ³µÍ×
¢£³ØÀ¸¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡õ¥¥Ã¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー
Ì¾¸Å²°¤ÎÁ¡°Ý¾¦¼Ò¤Ç¤¢¤ëÂíÄêÌ¾¸Å²°(³ô)¤¬Èø½£»ºÃÏ¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¦ー¥ëÁÇºà¡ØRE:NEWOOL ¥ê¥Ë¥åー¥ë(R)¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬À©ºî¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É¡¢¹ç·×21ºîÉÊ¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥Ã¥º¥Æ¥Ê¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥×(B:MING LIFE STORE by BEAMS¡¦Gap¡¦Right-on¡¦moimoln¡¦¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¡¦birthday party¡¦petit main¡¦MARKEY¡ÆS¡¦¥¸¥§¥Ë¥£)¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Î¥¥Ã¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤ËÊç½¸¤·¤¿½Ð±é¥¥Ã¥º¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤Ï¥á¥¤¥¯¡¦¥Í¥¤¥ë³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬Ã´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¼Â»Ü¾ì½ê¡§1F ¥»¥ó¥¿ー¥³ー¥È
¡¦ ¼Â»Ü»þ´Ö¡§£±.13¡§00～ £².15¡§00～¡Ê³Æ²ó45Ê¬ÄøÅÙ¡Ë
¢¨ºòÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
¢£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë
TikTok¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô460Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¡¢ZÀ¤Âå¤ËÂç¿Íµ¤¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤ª¤¸¤ã¤¹¤µ¤ó¤òÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢¡Ö¿·¤ª¤¸¤ã¤¹¤òÈ¯¸«¡ª¥¤¥á¥Á¥§¥ó¥³ー¥Ç¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÄó°Æ¤·¡¢¤ª¤¸¤ã¤¹¤µ¤ó¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¤ª¤¸¤ã¤¹¤µ¤ó¤¬ÃåÍÑ¤·¡¢2²óÌÜ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¼Â»Ü¾ì½ê¡§1F ¥»¥ó¥¿ー¥³ー¥È
¡¦ ¼Â»Ü»þ´Ö¡§14¡§00～14¡§30¡Ê15¡§00～¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¡£¡Ë
¢£¥á¥¤¥¯ÂÎ¸³
¥á¥¤¥¯¡¦¥Í¥¤¥ë³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥«¥éー¿ÇÃÇ¤È¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡Ö»÷¹ç¤ï¤»¥á¥¤¥¯¡×¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¤¹¤ëÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£
¡¦ ¼Â»Ü¾ì½ê¡§1F ¥»¥ó¥¿ー¥³ー¥È
¡¦ ¼Â»Ü»þ´Ö¡§14¡§00～17¡§00¡Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー³«ºÅ»þ´ÖÂÓ¤Ï½ü¤¯¡Ë
¢¨ºòÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò
¢£»°°æ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯ ¤é¤é¤Ýー¤ÈÌ¾¸Å²°¤ß¤Ê¤È¥¢¥¯¥ë¥¹
¿å¤ÈÎÐ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¹Á¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¤Þ¤Á¡Ö¤ß¤Ê¤È¥¢¥¯¥ë¥¹¡×¡£¤½¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ëËÜ»ÜÀß¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¸òÎ®¡¦È¯¿®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ½¾Íè¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥Ò¥È¤ò·Ò¤®¡¢¥È¥¤òËÂ¤°¡È¥³¥Í¥¯¥È¥âー¥ë¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¹ÁÌÀ2ÃúÌÜ3ÈÖ2¹æ
TEL¡§052-651-3400¡ÊÂåÉ½¡Ë¡¡¼õÉÕ»þ´Ö10:00～18:00
¸òÄÌ¡§Ì¾¸Å²°»Ô±ÄÃÏ²¼Å´Ì¾¹ÁÀþ¡Ö¹Á¶èÌò½ê±Ø¡×ÅÌÊâ2Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§ºÇ¿·¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/minatoaquls/
¢£ÀìÌç³Ø¹»¡¡Ì¾¸Å²°¥âー¥É³Ø±à
Ì¾¸Å²°±Ø¡¢ÅÌÊâ3Ê¬¡£Ì¾¸Å²°¥âー¥É³Ø±à¤Ï¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤Þ¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê1¿Í¤Î¸ÄÀ¤ò¸«¤Ä¤±¿¤Ð¤·¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¥×¥í¤ò°éÀ®¤¹¤ëÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤Î´õË¾¤¹¤ë¶È³¦¤Î¥×¥í¤Ø¤ÈÆ³¤¯¶È³¦Ä¾·ë¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¡¢´õË¾¼Ô½¢¿¦Î¨100%¤ò¼Â¸½¡£3ÂçÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¡Ø´°Á´½¢¿¦ÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¡Ù¡Ø¹ñ²È»ñ³Ê ¹ç³ÊÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¡Ù¡ØµëÍ¿ÊÝ¾ÚÀ©ÅÙ¡Ù¤Ï¼«¿®¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://www.mode.ac.jp/nagoya