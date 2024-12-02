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1. Internet Watch Foundation¡ÊIWF¡Ë:https://www.iwf.org.uk/
2. ·ÐºÑ»º¶È¾Ê_ÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ººÊó¹ð½ñ:20240925001-1.pdf (meti.go.jp)(https://www.meti.go.jp/press/2024/09/20240925001/20240925001-1.pdf)