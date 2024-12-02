SDGs全国フォーラム2024沖縄を開催します！

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沖縄県


SDGsの推進による地域課題の解決や地方創生の実現、SDGsに関する先行事例の共有、官民連携などのパートナーシップの促進を目指し、「SDGs全国フォーラム 2024 沖縄」を開催します。


「沖縄らしいSDGsを次世代に繋ぐ」を全体コンセプトにし、以下のプログラムを準備しています。


SDGsの今後の方向性を一緒に考え、SDGs達成に向けた具体的な行動やパートナーシップの形成に繋げる機会としますので、多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。


（オンライン配信もございます）



■SDGs全国フォーラム2024沖縄特設サイト


https://sdgs2024-okinawa.com/



主　　催 ： 沖縄県


開催日時 ： 令和6年12月21日（土）10：00～17：00（開場9：30/開演10：00）


場所　　 ： 沖縄県市町村自治会館　2階ホール（沖縄県那覇市旭町116-37）


定　　員 ： 300名　※オンライン配信あり（要申し込み）



■お申込みはこちらから


https://e-ve.event-form.jp/event/91538/sdgs2024okinawa



【プログラム】


１　オープニングセレモニー


　伝統芸能披露（南風原高校文化芸能部）




２　開会式


　 (1)　主催者挨拶


　(2)　来賓あいさつ




３　セッション1「国内外のSDGsの方向とポストSDGsに向けて」


　基調講演　「平和とSDGs、そして未来へ」


　蟹江 憲史 氏（慶應義塾大学大学院教授）




　＜パネルディスカッション「持続可能な未来を共に築く」＞


　【登壇者】


　　蟹江 憲史（慶應義塾大学大学院教授）


　　玉城 デニー（沖縄県知事）


　　宮崎 桂（独立行政法人国際協力機構副理事長）


　　岸田 里佳子（内閣府地方創生推進事務局内閣審議官）


　　平良 次子（対馬丸記念館館長）


　【ファシリテーター」


　　玉城 直美（株式会社うなぁ沖縄）




４　セッション2「自然環境の保全と持続可能な観光の推進」


　基調講演　「未来につなぐ再生型観光」


　　ミツエ・ヴァーレイ氏（ハワイ州観光局日本支局局長）


　基調講演　「美しい島々を未来へ」


　　土屋 誠氏（琉球大学名誉教授）




　＜パネルディスカッション「自然の回復・再生と持続可能な観光」＞


　【登壇者】（敬称略）


　　ミツエ・ヴァーレイ（ハワイ州観光局日本支局局長）


　　土屋 誠（琉球大学名誉教授）


　　下地 芳郎（一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー会長）


　　徳岡 春美（一般財団法人西表財団事務局長）


　【ファシリテーター】


　　石垣 綾音（株式会社さびら）




5　セッション3　次世代からのメッセージ


　（１）高校生によるメッセージ発表


　（２）大学生による宣言発表（沖縄キリスト教学院大学）




６　閉会セレモニー


　次期開催県知事あいさつ




【同時開催】


　会場内にて企業・団体、自治体等による展示ブースを設置し、SDGｓの取組をご紹介いたします。



〇お問い合わせ先　


SDGs全国フォーラム2024沖縄 運営事務局（丸正印刷株式会社内）


ＴＥＬ：098-835-8181（受付時間／平日9:00～17:00）