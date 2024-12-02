SDGs全国フォーラム2024沖縄を開催します！
SDGsの推進による地域課題の解決や地方創生の実現、SDGsに関する先行事例の共有、官民連携などのパートナーシップの促進を目指し、「SDGs全国フォーラム 2024 沖縄」を開催します。
「沖縄らしいSDGsを次世代に繋ぐ」を全体コンセプトにし、以下のプログラムを準備しています。
SDGsの今後の方向性を一緒に考え、SDGs達成に向けた具体的な行動やパートナーシップの形成に繋げる機会としますので、多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。
（オンライン配信もございます）
■SDGs全国フォーラム2024沖縄特設サイト
https://sdgs2024-okinawa.com/
主 催 ： 沖縄県
開催日時 ： 令和6年12月21日（土）10：00～17：00（開場9：30/開演10：00）
場所 ： 沖縄県市町村自治会館 2階ホール（沖縄県那覇市旭町116-37）
定 員 ： 300名 ※オンライン配信あり（要申し込み）
■お申込みはこちらから
https://e-ve.event-form.jp/event/91538/sdgs2024okinawa
【プログラム】
１ オープニングセレモニー
伝統芸能披露（南風原高校文化芸能部）
２ 開会式
(1) 主催者挨拶
(2) 来賓あいさつ
３ セッション1「国内外のSDGsの方向とポストSDGsに向けて」
基調講演 「平和とSDGs、そして未来へ」
蟹江 憲史 氏（慶應義塾大学大学院教授）
＜パネルディスカッション「持続可能な未来を共に築く」＞
【登壇者】
蟹江 憲史（慶應義塾大学大学院教授）
玉城 デニー（沖縄県知事）
宮崎 桂（独立行政法人国際協力機構副理事長）
岸田 里佳子（内閣府地方創生推進事務局内閣審議官）
平良 次子（対馬丸記念館館長）
【ファシリテーター」
玉城 直美（株式会社うなぁ沖縄）
４ セッション2「自然環境の保全と持続可能な観光の推進」
基調講演 「未来につなぐ再生型観光」
ミツエ・ヴァーレイ氏（ハワイ州観光局日本支局局長）
基調講演 「美しい島々を未来へ」
土屋 誠氏（琉球大学名誉教授）
＜パネルディスカッション「自然の回復・再生と持続可能な観光」＞
【登壇者】（敬称略）
ミツエ・ヴァーレイ（ハワイ州観光局日本支局局長）
土屋 誠（琉球大学名誉教授）
下地 芳郎（一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー会長）
徳岡 春美（一般財団法人西表財団事務局長）
【ファシリテーター】
石垣 綾音（株式会社さびら）
5 セッション3 次世代からのメッセージ
（１）高校生によるメッセージ発表
（２）大学生による宣言発表（沖縄キリスト教学院大学）
６ 閉会セレモニー
次期開催県知事あいさつ
【同時開催】
会場内にて企業・団体、自治体等による展示ブースを設置し、SDGｓの取組をご紹介いたします。
〇お問い合わせ先
SDGs全国フォーラム2024沖縄 運営事務局（丸正印刷株式会社内）
ＴＥＬ：098-835-8181（受付時間／平日9:00～17:00）