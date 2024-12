第3回YOKOSUKA e-Sports Town Club CUPの開催が決定しました！

横須賀市横須賀市では、「Yokosuka e-Sports Project」の一環として、昨年度に引き続き、市内在住・在学の高校生限定のeスポーツ大会を開催します。(当日の様子は、後日横須賀市公式YouTubeチャンネルにて、大会全編のアーカイブ動画を公開します)ついては、本日12月2日(月曜日)から参加者のエントリー受付を開始します。なお、大会の詳細については、後日改めて発表します。1.大会概要(1) ゲームタイトル VALORANT(2) 対象 横須賀市内在住・在学の高校生(3) 開催日 令和7年(2025年)1月19日(日曜日)・オフライン開催(一般の方の入場はできません。)・会場:i-CROSS ARENA(岩崎学園)・住所:神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-17相鉄岩崎学園ビル(4) 応募フォーム https://forms.gle/JigeG9cS9v42wzqn8申し込み期間:令和6年(2024年)12月2日(月曜日)~12月19日(木曜日)詳しい参加資格は、応募フォームをご確認ください。(5) 大会公式X(旧Twitter) @yokosukaesports https://twitter.com/yokosukaesports(6)主催 横須賀集客促進・魅力発信実行委員会(事務局:横須賀市文化スポーツ観光部観光課)(7)これまでの大会の様子第1回YOKOSUKA e-Sports Town Club CUP開催日:令和5年(2023年)3月21日(火曜日)タイトル:VALORANT優勝チーム:山崎土田帝国(県立津久井浜高校)アーカイブ動画:https://www.youtube.com/live/L03d5__M3Lc?si=MjDrp9EIhzJzexxN第2回YOKOSUKA e-Sports Town Club CUP開催日:令和6年(2024年)3月24日(日曜日)タイトル:VALORANT優勝チーム:横須賀のoptic(県立横須賀高校、私立湘南学院高校連合チーム)アーカイブ動画:https://www.youtube.com/live/Wm6uZwjoif8?si=mphOFKFRbviUqY1L2.横須賀市のeスポーツの取り組みについて横須賀市は令和元年(2019年)からeスポーツの普及と促進のための「Yokosuka e-Sports Project」を開始しました。さらに、令和5年(2023年)には「Yokosuka e-Sports Partner 制度」を導入し、市内外の関係企業・団体やプロチームとの連携を強化しました。現在、48団体(学校11校と37団体)が参画しています。これらの施策によって、eスポーツの普及・振興や新しい価値の創造を目指しています。横須賀市内におけるその他のeスポーツ関連の取り組み・eスポーツ部設立支援:横須賀市内高校の14校中10校に高性能PCを無料貸し出し中・eスポーツ部環境の整備支援:教育・ネットワーク敷設補助など・プロeスポーツチームの誘致:遊休施設を活用した移住の取り組み・国際交流イベントの実施:市内高校と米海軍基地内高校のeスポーツ交流・ひきこもり者を対象としたeスポーツ大会の実施:市内高校生との交流・高校生自作PC組立教室開催:デジタル人材育成3.「VALORANT」とは『VALORANT(ヴァロラント)』は、5対5で対戦する競技性の高いタクティカルシューターで、PC、PlayStation(R)5、Xbox Series X|Sに対応しています。高い精度が要求される銃撃戦と、「エージェント」(キャラクター)固有の特殊能力を組み合わせた、本格派の銃撃戦が特徴で、プレイヤーの戦略的選択や柔軟なアイデア、そして一瞬のひらめきから生まれるチャンスがチームを勝利に導きます。マップは競技シーンを見据えて設計されており、何千時間プレイしても常に新鮮な戦いを体験できるような工夫が凝らしてあります。『VALORANT』は基本プレイ無料で、世界中のより多くのプレイヤーが楽しめるよう幅広いスペックのPCとコンソールに対応しています。ライアットゲームズでは、世界各地における最高クラスの専用ゲームサーバーとインフラの整備、独自開発のチート対策システムなど、タクティカルシューターの競技性を確保し、利用可能なすべてのプラットフォームで、FPSジャンルにふさわしいゲーム体験を実現する体制の構築に全力で取り組んでいます。・VALORANT公式サイト:https://playvalorant.com/ja-jp/・VALORANT公式X:https://twitter.com/VALORANTjp・VALORANT公式TikTok:https://www.tiktok.com/@playvalorantjp[画像1: https://prtimes.jp/i/128894/253/resize/d128894-253-cefe2ffc44cf2f9c2bb0-0.png ](C)2024 Riot Games, Inc. Used With Permission.4.取材について以下のとおり、市内の高校や市職員への取材もお受けします。普段の活動や熱い想いを語らせていただきます。(1)横須賀市内の高校eスポーツ導入校(順不同)・三浦学苑高校(第3回・第4回全国高校eスポーツ選手権(ロケットリーグ)・ 第3回stage:0(LEAGUE OF LEGENDS・フォールガイズ)・ 第1~第5回YOKOSUKA e-Sports CUP・ 第1回・第2回YOKOSUKA e-Sports Town Club CUP出場)・湘南学院高校(第4回全国高校eスポーツ選手権(ロケットリーグ)・ 第3回stage:0 (フォートナイト・フォールガイズ)・ 第1~第5回YOKOSUKA e-Sports CUP出場)・海洋科学高校(第3回全国高校eスポーツ選手権(ロケットリーグ)・ 第1回・第2回・第5回YOKOSUKA e-Sports CUP出場)・横須賀高校(第3回stage:0(フォートナイト)・ 第3~第5回YOKOSUKA e-Sports CUP・ 第1回・第2回YOKOSUKA e-Sports Town Club CUP出場)・横須賀工業高校・横須賀総合高校・高等工科学校(第3回~第5回YOKOSUKA e-Sports CUP出場)・津久井浜高校(第3回stage:0(CRUSH ROYALE)出場・ 第2~第5回Yokosuka e-Sports cup・ 第1回・第2回YOKOSUKA e-Sports Town Club CUP出場)・緑ヶ丘女子高等学校・ヨコスカ調理製菓専門学校(高等学校コース)市内14校のうち、10校がeスポーツを導入しています!※横須賀市では、eスポーツ部設立支援として、横須賀市内の高等学校等で、希望のあった高等学校にハイスペックPCを無償貸出しています。今後も部活動の活動内容をバックアップしていく予定です。(2)横須賀市eスポーツ担当職員(横須賀市文化スポーツ観光部観光課)[画像2: https://prtimes.jp/i/128894/253/resize/d128894-253-7817ed84f9233be4307e-1.png ]左から、文化スポーツ観光部 集客プロモーション担当課 関山 篤/小山田 絵里子/笹島 彩未文化スポーツ観光部観光課 主査 関山 篤平成23年度(2011年度)入庁。趣味はスポーツ観戦(サッカー・大相撲)と旅行(最近は韓国にハマる)。eスポーツは初心者ながら、オフライン大会の盛り上がりに魅了されて業務に邁進し早5年。風貌も相まってかよく選手・関係者に間違えられるが、実力・知識ともに不足しており、見掛け倒しにならないよう日々勉強中。 フットワークが武器なので、どこにでも行きます!座右の銘:「やらぬ後悔よりやる後悔」好きなタイトル:VALORANT/原神好きなキャラクター:レイズ・キルジョイ(VALORANT)/九条沙羅(原神)文化スポーツ観光部観光課 主任 小山田 絵里子平成25年度(2013年度)から横須賀市観光課で従事し、ゲーム・アニメ文化に可能性を感じており自ら事業化し、様々なIPとのコラボを担当。主にIngress、Pokemon GO、シェンムー、アズールレーン、モンスターハンターとのコラボを担当。また、ゲーム好きが高じてe-Sports事業の立ち上げを企画。PCメーカー等からの協力を得て、市内高校のeスポーツ部設立支援を行い、横須賀eスポーツパートナー制度やスカラーシップ制度の設立に携わる。令和5年(2023年)はメタバースヨコスカ企画の統括を務め、令和6年(2024年)は観光×AIの開発に携わるなど、新しい技術を活用した自治体の課題を解決するための企画を日々生み出している。座右の銘:「夢中に勝る努力なし!」好きなタイトル:VALORANT/7dtd/After the fall/Deth stranding文化スポーツ観光部観光課 担当 笹島 彩未平成30年度(2018年度)入庁。4月から e スポーツ担当に加わったニューフェイス。久里浜行政 センターと久里浜観光協会での6年間の経験を活かしながら、日々邁進中。ゲーム好きの父と漫画 好きの母からの英才教育により、サブカルチャーへの興味関心は抜群!ゲームはストーリー重視 のエンジョイ勢だったが、異動を機にゲーミング PC を購入し、『ストリートファイター6』を特訓中。好きなタイトル:ファイアーエムブレムシリーズ/Poppy Playtime/Fit Boxing好きなゲーム実況者:ドコムスまた、横須賀市長のコメントをご希望の場合は事務担当までお問合せください。