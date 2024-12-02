株式会社ニイタカ１.高濃度アルコール「MedShine消毒用エタノール79」5Ｌ２.除菌抗菌消臭洗浄剤「MedShineトイレクリーナー」2.5kg３.ウィルス対策手洗い液「MedShine薬用ハンドウォッシュ」5kg 歯科施設向けの洗浄剤・除菌剤ブランド「MedShineシリーズ」は、歯科施設に特化した洗浄剤・除菌剤を提供するブランドで、現場の多様なニーズに応える製品展開を続けています。6月に発売したデンタルマルチクリーナーは3つの用途を1つに統一。発売から大変好評です。これまでフードビジネス業界のサニテーション事業で培った技術力を存分に発揮し、医療機器や器具の洗浄、除菌からオペレーション改善に至るまで、歯科医療の分野においてベネフィットを追求してまいります。 今後も、弊社では利用者の視点に立った製品を企画し、独自の技術を生かしながら多くの皆さまに喜んでいただける製品の開発・提供に努めて参ります。[画像1: https://prtimes.jp/i/28175/33/resize/d28175-33-c56b076e6a2a340ee747-0.png ][画像2: https://prtimes.jp/i/28175/33/resize/d28175-33-930506448164eabe016c-1.png ][画像3: https://prtimes.jp/i/28175/33/resize/d28175-33-825f8f420d2505e3e90c-2.png ]お問い合わせ先株式会社ニイタカ マーケティング部電話：06-6391-3268