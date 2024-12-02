『ハンドレッドノート』オリジナルグッズの発売が決定！
株式会社ディ・テクノ（本社：東京都港区 代表取締役社長：市原高明）は2024年12月02日(月)より、『ハンドレッドノート』オリジナルグッズの予約受付を開始いたしました。
<「キャラログ」販売ページ>
ハンドレッドノート商品一覧(https://www.chara-log.com/view/search?search_keyword=%A5%CF%A5%F3%A5%C9%A5%EC%A5%C3%A5%C9%A5%CE%A1%BC%A5%C8)
講談社が贈る新時代の名探偵プロジェクト「ハンドレッドノート」は、20XX年、犯罪都市と呼ばれるようになったTOKYOCITYを舞台に、100人の名探偵とその助手たちが頭脳を競う、多メディア複合コンテンツです。
各キャラクターイラストや、ハウス別デザインのオリジナルグッズ全6種をラインナップ！
どうぞお見逃しなく！
【商品ラインナップ】
・トレーディング缶バッジ
・アクリルバッジコレクション
・IDフォトシール
・アイキーホルダー
・ステッカーセット
・アクリルパネル
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■お取り扱い場所
キャラログ：https://www.chara-log.com/
アニメイト：https://www.animate-onlineshop.jp/
他、各ECサイト、全国のアニメショップ,バラエティショップなど
■予約受付期間
2024年12月02日（月）12:00～2025年1月6日(月)23:59
※予約開始/終了時刻は、取り扱い店により異なる場合がございます。
■商品発送/発売予定
2025年03月
※予約販売期間ならびに発売日は、予告なく前後する可能性がございます。
■注意事項
※予約販売開始時期並びに販売商品の仕様は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※商品画像はイメージです。実際の商品とは多少異なります。
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【サービス詳細】
◆キャラログ
オンラインくじサービス「WEBくじ」を運営する株式会社ディ・テクノによる、EC通販サイト。アニメ,キャラクターグッズの予約販売を中心に、ポップアップストア企画なども行っております。
・サイトURL
https://www.chara-log.com/
・キャラログ公式X（旧Twitter）
https://x.com/charalog_info
◯お支払い方法
各種クレジットカード、Amazon Pay、PayPay（ペイペイ）、楽天Pay
◯送料
一律880円（北海道・沖縄県・離島部は1,100円）（税込）
※1度のお会計につき、商品代金8,800円（税込）以上で送料無料
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＜著作権表記＞
(C)KODANSHA LTD.
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