質感再整シリーズからサンリオキャラクターデザインのセットが登場！ルシードエル #質感再整シャンプー・トリートメント ミニヘアマスク付き サンリオキャラクターズ デザイン スペシャルセット

株式会社マンダム[画像1: https://prtimes.jp/i/6496/971/resize/d6496-971-204b8ec6e3f525a853f0-4.jpg ]【共通特長】◆髪内部から集中補修し、ハイダメージヘアを質感再整※1する酸熱トリートメント成分配合※2のシャンプーとトリートメントに、ミニサイズのヘアマスクが付いたお得なセットです。≪酸熱トリートメントとは≫蓄積したダメージを集中補修するサロン技術発想のヘアトリートメントです。ヘアアイロンやドライヤーの熱でヘアケア効果が促進され指通りの良さやまとまり、ツヤの持続力がアップします。◆華やかな甘さの中に爽やかさを感じる、キンモクセイ×グレープフルーツの香りです。■商品名/容量/価格ルシードエル #質感再整シャンプー・トリートメント ミニヘアマスク付き サンリオキャラクターズ デザイン スペシャルセット1箱/オープン価格[画像2: https://prtimes.jp/i/6496/971/resize/d6496-971-78e71910ce75d9074863-4.jpg ]ルシードエル #質感再整シャンプー 380ml■商品特長・きめ細かいもちもちの泡でひっかかりなく洗えて、すすぎ後のきしみを感じさせない洗い上がりです。・ヒートリペア成分※3も配合で、熱を活かして髪を補修します。・日々の洗髪で生じる摩擦やからまりによるダメージを抑える、ダメージレス設計です。・髪をいたわりながら優しく洗えるアミノ酸系洗浄成分配合。・カラーキープ成分※4が毛髪をコーティングしながら保護し、色持ちをサポートします。・ラウレス硫酸塩フリーです。・アイロンを持った“クロミ”のオリジナルデザインです。[画像3: https://prtimes.jp/i/6496/971/resize/d6496-971-c5c8410bade6d8fb0cea-2.jpg ]ルシードエル #質感再整トリートメント 380g■商品特長・髪のからまりを防ぎ、しなやかにまとまってストレスフリーな手触りに仕上げます。・ヒートリペア成分※3も配合で、熱を活かして髪を補修します。・日々の洗髪で生じる摩擦やからまりによるダメージを抑える、ダメージレス設計です。・潤いキープ成分※5配合で、髪に潤いをとどめて、まとまりを持続させます。・毛先までまとまりながら、サラサラで重くなりすぎない仕様です。・パラベンフリーです。・カールアイロンを持った“マイメロディ”のオリジナルデザインです。[画像4: https://prtimes.jp/i/6496/971/resize/d6496-971-aeda0be04f9d6301b875-3.jpg ]ルシードエル #質感再整ヘアマスク 50g■商品特長・ダメージで弱くなった髪を、内部から質感再整※1する、洗い流すトリートメントです。スペシャルケアとして週に1~2回の使用がおすすめです。・内部から髪を補修することで強度を高めて、強くしなやかで切れにくい状態に導き、より健康な髪の状態に近づけます。・髪のうねりや広がりを抑え、毛先までストンとまとまる仕上がりです。・ドライヤーを持った“ハローキティ”のオリジナルデザインです。■発売場所:全国のドラッグストア、ホームセンター、スーパー、オンラインショップ、その他※1 ダメージヘアの質感を整えること※2 レブリン酸(毛髪補修) ※3 メドウフォーム-δ-ラクトン※4 リンゴ酸ジイソステアリル(毛髪保護) ※5ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル)・画像使用時には「(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654869」を記載してください。