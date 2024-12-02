川崎市の「ふるさと納税返礼品」に東芝ライフスタイルグループ製品が採用決定

東芝ライフスタイル株式会社[画像: https://prtimes.jp/i/26416/183/resize/d26416-183-0a9c25d35e297d89e88e-0.jpg ]当社グループは、『人々に素敵なくらしを』を企業理念に、革新的な技術で人々に素敵なくらしを創造し続け、地域特性に合わせた環境調和型製品・サービスをお届けしています。ふるさと納税の返礼品として暮らしを快適にする当社グループ製品を提供することで、地域の魅力を全国に発信し、地域経済の活性化と持続可能な社会の実現に寄与してまいります。【概要】■採用品目(返礼品)：キッチン家電 8製品、生活家電 9製品、音響機器 5製品※詳細はこちら：https://prtimes.jp/a/?f=d26416-183-b378d9a1a053b34d0210a6207987ad75.pdf■申込開始日：2024年12月2日(月)■申込方法：各種ふるさと納税ポータルサイトより申し込み【取り扱いサイト】※12月2日以降順次拡大予定・楽天ふるさと納税https://search.rakuten.co.jp/search/event/%E6%9D%B1%E8%8A%9D%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE/?ev=40&l-id=furusato_pc_headmenu_search・ふるなびhttps://furunavi.jp/Product/Search?keyword=%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%B8%82%20%E6%9D%B1%E8%8A%9D・ふるさとチョイスhttps://www.furusato-tax.jp/city/product/14130?sort=2&new=1■リリース全文はこちらをご覧ください ▼・リリース全文https://www.toshiba-lifestyle.com/jp/press/2024/12/02/3100/・リリース全文(PDF版)https://prtimes.jp/a/?f=d26416-183-dd63e637f09cf5b7aa6d809e090f8c3a.pdf【一般のお客様からのお問い合わせ先】キッチン家電・生活家電について：東芝生活家電ご相談センター 0120-1048-76音響機器について：東芝エルイートレーディングサポートセンター 0120-28-0488受付時間：9:00～18:00(平日・土)、9:00～17:00(日・祝日) 【当社指定休業日を除く】