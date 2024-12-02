「CAPCOM WINTER SALE」開催！ PlayStation(TM)Storeで「デビル メイ クライ」「戦国BASARA」シリーズなどの名作アクションがお買い得価格でセール中！
「プレイステーション」発売30周年を記念したセール実施中のPlayStation(TM)Storeでは、爽快な操作感が人気のスタイリッシュアクション「デビル メイ クライ」シリーズの『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』をはじめ、戦国時代の武将や史実をモチーフに、ユニークで斬新な世界観を創造した「戦国BASARA」シリーズの『戦国BASARA4 皇』『戦国BASARA 真田幸村伝』や『鬼武者』など、名作アクションゲームの数々がお買い得価格でセール中！
やり込みも楽しいアクションゲームをお得に手に入れて、寒い季節も熱く盛り上がろう！
各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM WINTER SALE」特設ページでチェック！
CAPCOM WINTER SALE
https://www.capcom-games.com/sale/sale11-ea5h2/ja-jp/(https://www.capcom-games.com/sale/sale11-ea5h2/ja-jp/)
詳細を見る :
https://www.capcom-games.com/sale/sale11-ea5h2/ja-jp/
※商品によって対象ハード及びセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細及びコンテンツ内容や価格、掲載外のその他セール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
・PlayStation(TM)Store
セール期間：2024年12月20日（金）23:59まで
PS5『デビル メイ クライ 5 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：1,995円（税込）
PS4『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編）
通常価格：2,990円（税込）
セール価格【67%OFF!!】：986円（税込）
PS4『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』（ゲーム本編）
通常価格：3,046円（税込）
セール価格【68%OFF!!】：974円（税込）
PS4『デビル メイ クライ HDコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4,063円（税込）
セール価格【64%OFF!!】：1,462円（税込）
PS4『デビル メイ クライ HDコレクション ＆ 4SE バンドル』（ゲーム本編）
通常価格：6,101円（税込）
セール価格【68%OFF!!】：1,952円（税込）
PS4『戦国BASARA4 皇』（ゲーム本編）
通常価格：3,046円（税込）
セール価格【68%OFF!!】：974円（税込）
PS4『戦国BASARA4 皇 ANNIVERSARY SET』（ゲーム本編）
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：2,995円（税込）
PS4『戦国BASARA 真田幸村伝』（ゲーム本編）
通常価格：7,119円（税込）
セール価格【86%OFF!!】：996円（税込）
PS4『鬼武者』（ゲーム本編）
通常価格：2,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：1,495円（税込）
PS4『帰ってきた 魔界村』（ゲーム本編）
通常価格：3,990円（税込）
セール価格【67%OFF!!】：1,316円（税込）
・Steam Store
セール期間：2024年12月5日（木）2:59まで
https://store.steampowered.com/developer/capcom/sale/blackfriday
Steam『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）
通常価格：9,990円（税込）
セール価格【45%OFF!!】：5,494円（税込）
（収録内容）
- BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション
- BIOHAZARD RE:3 Z Version
- BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック
- BIOHAZARD RESISTANCE
- BIOHAZARD RE:4 Gold Edition
- BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES
Steam『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【40%OFF!!】：3,594円（税込）
Steam『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【73%OFF!!】：1,597円（税込）
Steam『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
通常価格：7,990円（税込）
セール価格【50%OFF!!】：3,995円（税込）
Steam『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）
通常価格：8,990円（税込）
セール価格【43%OFF!!】：5,124円（税込）
Steam『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【40%OFF!!】：3,594円（税込）
・ニンテンドーeショップ
セール期間：2024年12月5日（木）23:59まで
https://store-jp.nintendo.com/feature/feature_capcomsale
Nintendo Switch『逆転裁判456 王泥喜セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：5,990円（税込）
セール価格【40%OFF!!】：3,594円（税込）
Nintendo Switch『逆転裁判123+456コレクション』（ゲーム本編：逆転123＋逆転456）
通常価格：6,990円（税込）
セール価格【40%OFF!!】：4,194円（税込）
(C)CAPCOM
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