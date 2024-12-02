「ステーションコンサート ｉｎ 渋谷」を開催します！

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東京地下鉄株式会社
このコンサートは、メトロ文化財団が主催し、東京メトロ及び東急電鉄が後援します。　“癒しの五重奏”、３人の歌とヴァイオリンの優美な旋律をお楽しみください。皆さまのご来場をお待ちしております。　「ステーションコンサートin 渋谷」の詳細は、下記のとおりです。　※本公演はメトロ文化財団の「メトロコンサート」の一環として実施するものです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記１　開 催 日　 ２０２４年１２月１３日（金）２　開催時間　 １８時００分～１９時４０分（※休憩あり）　　※開場は、約３０分前を予定しております。状況により前後する場合がございます。予めご了承ください。３　場　　所　 東京メトロ・東急電鉄渋谷駅　駅構内Ｂ１出口方面（開催場所地図参照）４　入 場 料　　無料５　主　　催　 公益財団法人メトロ文化財団６　後　　援　 東京地下鉄株式会社　東急電鉄株式会社７　お問い合わせ先　　東京メトロお客様センター　https://www.tokyometro.jp/support/index.html　[画像1: https://prtimes.jp/i/20053/1229/resize/d20053-1229-6615caaf0c1ff0d9cb30-0.jpg ]　　　　　　　　　　　「ステーションコンサート in 渋谷」詳細　１　演奏・曲目　公演：声楽・演奏混合　　・交響曲第９番 新世界より“遠き山に日は落ちて” ／ ドヴォルザーク　　・オペラ「ジャンニ・スキッキ」より“私のお父さん” ／ プッチーニ　　・帰れソレントへ ／ クルティス　　・チャルダッシュ ／ モンティ　　他　２　演 奏 者　　Sanare Quintet（サナーレ・クインテット）　　・ソプラノ　　　　川田 桜香　　・ソプラノ　　　　田浦 彩夏　　・テノール　　　　田中 裕太　　・ヴァイオリン　　西浦 詩織　　・ピアノ　　　　　野原 舞花[画像2: https://prtimes.jp/i/20053/1229/resize/d20053-1229-1fd01c902db61d117605-0.jpg ]※曲目等は予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。※混雑状況によっては入場制限をする場合があり、ご鑑賞いただけない可能性がございます。予めご了承ください。※関係者以外の写真撮影、録音、動画撮影はご遠慮ください。※会場内で係員の指示及び注意事項に従っていただけない場合は、入場をお断りすることがございます。また、他のお客様のご迷惑となるような行為はおやめください。【開催場所地図】[画像3: https://prtimes.jp/i/20053/1229/resize/d20053-1229-007e87789fbf93c35370-0.jpg ]