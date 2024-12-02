「ステーションコンサート ｉｎ 渋谷」を開催します！

東京地下鉄株式会社このコンサートは、メトロ文化財団が主催し、東京メトロ及び東急電鉄が後援します。 “癒しの五重奏”、３人の歌とヴァイオリンの優美な旋律をお楽しみください。皆さまのご来場をお待ちしております。 「ステーションコンサートin 渋谷」の詳細は、下記のとおりです。 ※本公演はメトロ文化財団の「メトロコンサート」の一環として実施するものです。 記１ 開 催 日 ２０２４年１２月１３日（金）２ 開催時間 １８時００分～１９時４０分（※休憩あり） ※開場は、約３０分前を予定しております。状況により前後する場合がございます。予めご了承ください。３ 場 所 東京メトロ・東急電鉄渋谷駅 駅構内Ｂ１出口方面（開催場所地図参照）４ 入 場 料 無料５ 主 催 公益財団法人メトロ文化財団６ 後 援 東京地下鉄株式会社 東急電鉄株式会社７ お問い合わせ先 東京メトロお客様センター https://www.tokyometro.jp/support/index.html [画像1: https://prtimes.jp/i/20053/1229/resize/d20053-1229-6615caaf0c1ff0d9cb30-0.jpg ] 「ステーションコンサート in 渋谷」詳細 １ 演奏・曲目 公演：声楽・演奏混合 ・交響曲第９番 新世界より“遠き山に日は落ちて” ／ ドヴォルザーク ・オペラ「ジャンニ・スキッキ」より“私のお父さん” ／ プッチーニ ・帰れソレントへ ／ クルティス ・チャルダッシュ ／ モンティ 他 ２ 演 奏 者 Sanare Quintet（サナーレ・クインテット） ・ソプラノ 川田 桜香 ・ソプラノ 田浦 彩夏 ・テノール 田中 裕太 ・ヴァイオリン 西浦 詩織 ・ピアノ 野原 舞花[画像2: https://prtimes.jp/i/20053/1229/resize/d20053-1229-1fd01c902db61d117605-0.jpg ]※曲目等は予告なく変更となる場合がございますので、予めご了承ください。※混雑状況によっては入場制限をする場合があり、ご鑑賞いただけない可能性がございます。予めご了承ください。※関係者以外の写真撮影、録音、動画撮影はご遠慮ください。※会場内で係員の指示及び注意事項に従っていただけない場合は、入場をお断りすることがございます。また、他のお客様のご迷惑となるような行為はおやめください。【開催場所地図】[画像3: https://prtimes.jp/i/20053/1229/resize/d20053-1229-007e87789fbf93c35370-0.jpg ]