【ATENジャパン】12月５日（木）にInterBEE2024での展示製品の映像とともに最新のA/V＆KVMソリューションを紹介する無料ウェビナーを実施
※本ウェビナーでは、INTER BEE 2024に展示した主要なATEN製品をブースの映像とともにご紹介します。
ATENジャパン株式会社 取締役社長：蠟 鴻群 (Hans Teng)は、12月５日（木）に「InterBEE 2024 ATEN製品ハイライト～注目のA/V＆KVM製品をエンジニアが一挙にご紹介！～」というテーマで無料のウェビナーを開催いたします。
参加をご希望の方は、以下のリンク先の申込ページよりお申し込みください。
申し込む :
https://www.aten.com/jp/ja/reservation/seminar/webinar28/
▼ウェビナー概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/41217/table/105_1_0e37474ed9d0ae59d4b71040c70c15fc.jpg ]
申し込む :
https://www.aten.com/jp/ja/reservation/seminar/webinar28/
【 ▼01 】A/Vカテゴリの注目製品
・4K＠60p ビデオウォール処理による映像の視覚化制御が1台で可能に
[VW3620] 4K対応HDMIビデオウォールプロセッサー ≫(https://www.aten.com/jp/ja/products/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E8%A3%BD%E5%93%81/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%A6%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%BB%E3%83%83%E3%82%B5%E3%83%BC/vw3620/)
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=keMUmavNsbQ ]
・ATEN初！プロオーディオスピーカー
[AS104] 4インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー ≫(https://www.aten.com/jp/ja/products/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E8%A3%BD%E5%93%81/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA-%7C-%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%94%A8av/as104/)
・ハーフサイズで2Ch240Wを出力するDSPパワーアンプ
[AP206] 2x60Wパワーアンプ with DSP ≫(https://www.aten.com/jp/ja/products/%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E8%A3%BD%E5%93%81/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA-%7C-%E6%A5%AD%E5%8B%99%E7%94%A8av/ap206/)
【 ▼02 】KVMカテゴリ注目製品
・場所や時間を問わず、リアルタイムで同時にリモート監視・制御
[KG0032] 32ポートKVM over IP オムニバス・ゲートウェイ ≫(https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/ip-kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81/kg0032/)
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=VjSAEIB8d50 ]
・KVM over IP 製品のセットアップに理想的な多用途ネットワークスイッチ
[ES0154P] 54ポート L2+ GbEマネージドスイッチ（PoE対応）≫(https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/ip-kvm%E3%83%9E%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0/es0154p/)
・超低遅延！タイムリーな監視管理を実現
[KX9970T/R] DisplayPort IP-KVMトランスミッター・レシーバー（5K解像度＆10GbEネットワーク対応）≫(https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/kvm%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC/kx9970t/)
・ATEN新製品！シームレス高速切替器
[CS1924ATC] 4ポート USB3.0 4K DisplayPort シームレスKVMP? スイッチ ≫(https://www.aten.com/jp/ja/products/kvm/24%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88kvm%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%83%E3%83%81(%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E5%90%91%E3%81%91)/cs1924atc/)
ATENについて
1979年に設立されたATEN International Co., Ltd. (TWSE:6277)は、KVMとAV/IT接続・管理ソリューションのリーディング・カンパニーです。ATEN製品は、KVM・プロフェッショナルAV・SOHO・インテリジェント電源を統合したソリューションを提供し、企業・政府・教育・医療・製造・放送・メディア・交通環境におけるAV/IT機器の接続・管理・最適化を行います。ATENは650以上の国際特許を取得し、世界中で利用可能な幅広い製品ポートフォリオを提供するグローバルなR&Dチームとなりました。
台湾に本社を置くATEN International Co.,Ltd.は、中国・日本・韓国・ベルギー・オーストラリア・米国・英国・トルコ・ポーランド・インド・ルーマニア・南アフリカ・メキシコ・インドネシアに子会社と地域支社を持ち、台湾・中国・カナダにR&Dセンターを有しています。
ATENについての詳細は、https://www.aten.com/jp/ja/aten-info/about-aten/brand/をご参照ください。(https://www.aten.com/jp/ja/aten-info/about-aten/brand/)
SHOP ATENはこちら :
https://www.shopaten.jp/?utm_source=aten-hp&utm_medium=btn-link&utm_campaign=EC-webinar&utm_id=EC-webinar&_gl=1*j2y3p*_gcl_au*NTQxNDcxNDA4LjE3MzE5OTE2NDUuMTU2NDc2MTE0NS4xNzMyODUzMTc3LjE3MzI4NTMxNzY.*_ga*MjY2NzgwMDU4LjE3MzE5OTE2NDY.*_ga_1MS51L67Z7*MTczMjg2OTU1OS40NC4xLjE3MzI4NzI1NTYuNDEuMC4w*_ga_W65K4BWL2X*MTczMjg2OTU1OS40NC4xLjE3MzI4NzI1NTYuNDEuMC4w