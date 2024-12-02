トークンで″美味しく″応援！有名百貨店とFiNANCiEがタッグを組む「未来共栄プロジェクト」から２組の生産者がファンディングを実施中。本日より5日間限定で「一般支援コース」の販売をスタート。

株式会社フィナンシェ

Web3時代におけるトークンプラットフォーム「FiNANCiE」を提供する株式会社フィナンシェ(本社：東京都渋谷区、代表取締役：國光 宏尚)は、J.フロントリテイリンググループの株式会社博多大丸(本社：福岡県中央区、代表取締役：村本 光児)の展開する「九州探検隊」とFiNANCiEによる共同事業「未来共栄プロジェクト」の最新事例となる２つのファンディングにおいて「一般支援コース」の販売を開始したことをお知らせいたします。

【概要】

九州の生産者を支援すべく発足した「未来共栄プロジェクト」から新たに２組のオーナーがFiNANCiEに参入！コミュニティの先行公開期間を経て、11月27日(水)から実施しているファンディング(トークン販売)において、事前申請者を対象とした「優先支援コース」の販売期間が終了となり、本日よりどなたでもご参加いただける「一般支援コース」の販売を開始いたしました。

本プロジェクトならではの取り組みとして、支援額に応じた数量のトークン※を受け取れるだけでなく、博多大丸社のバイヤーが惚れ込んだ逸品(食品)もお楽しみいただける、特別な支援コースを数量限定でご用意しております。詳しくはファンディングページに記載の内容、および、コミュニティのお知らせ投稿にてご確認ください。

百貨店とFiNANCiEがタッグを組み、生産者と支援者をトークンで繋ぐ新しい地方創生モデルに引き続きご注目ください。

■ファンディング情報(２プロジェクト同時開催)

・対象プロジェクト

１.幸福堂(熊本県天草市/車海老養殖)：ファンディングページ(https://financie.jp/users/koufukudo/cards)｜コミュニティ(https://financie.jp/users/koufukudo)

２.オオヤブデイリーファーム(熊本県合志市/酪農)：ファンディングページ(https://financie.jp/users/oyabudairyfarms/cards)｜コミュニティ(https://financie.jp/users/oyabudairyfarms)

・一般支援コース販売期間

１.幸福堂：12月2日(月)12:30～12月6日(金)17:00終了予定

２.オオヤブデイリーファーム：12月2日(月)13:00～12月6日(金)17:00終了予定

※トークン(正式名称：コミュニティトークン/CT)は、FiNANCiEにおいて活動するプロジェクトが発行するデジタルアイテムを指します。有価証券や暗号資産には該当しません。

【未来共栄プロジェクトとは】

「大丸福岡天神店」を起点に、九州中に溢れる「モノ」や「コト」を発掘し紹介してきた「九州探検隊」と「FiNANCiE」による共同プロジェクトです。

プロジェクト発足に関するリリース(2023年12月18日付)はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000371.000042665.html)

【株式会社フィナンシェ】

フィナンシェは、Web3時代におけるトークンプラットフォーム「FiNANCiE」をはじめ、NFTの企画・発行支援事業、IEO支援事業などトークンを活用したエコシステムおよびコミュニティの形成を支援する事業を展開しています。現在、300以上ものスポーツチームやエンタメプロジェクト、個人などのトークンの発行・販売、企画・運用実績を有しており、トークンエコシステムの形成・拡張を一気通貫で支援する国内唯一のWeb3プラットフォームの確立を目指しています。

フィナンシェ｜FiNANCiE https://financie.jp/

アプリ：App Store（対応OS：iOS 15.0以上）

アプリ：Google Play（対応OS：Android 6.0以上）

会社名 株式会社フィナンシェ

代表者 國光 宏尚

設立日 2019年1月

所在地 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15F

お問い合わせ先 https://www.corp.financie.jp/contact