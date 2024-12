【PEANUTS】ビーグルのアートがかわいい「お包みギフト」新発売！

株式会社グローバルプロダクトプランニング[画像1: https://prtimes.jp/i/25308/383/resize/d25308-383-64fd20098828e8973546-0.jpg ]フレッシュアロマのバスタイムを贈るビーグルが描かれたデザインパッケージに包まれたバスパウダー2包セット。パッケージのシールにはウッドストックとともに「THANKS GIFT」の文字がプリントされ、ちょっとしたお礼やお配りにもおすすめです。保湿成分ハチミツ、ホホバオイル(ホホバ種子油)配合のバスパウダーで湯上がりの肌はしっとり。フルーツやミントがふんわり香るフレッシュアロマのバスタイムをお楽しみいただけます。[画像2: https://prtimes.jp/i/25308/383/resize/d25308-383-16918a8d1a8d4f269eff-4.jpg ]ピーナッツ お包みギフト 全2種価格 660円(税込) セット内容 バスパウダー 35g 2個●お包みギフト ピーチ&レモンフレッシュピーチ:さわやかな甘さのモモの香り 山梨県産モモ果汁(保湿成分)配合フレッシュレモン:あまずっぱいレモンの香り 瀬戸田産レモン果汁(保湿成分)配合Made in Japan[画像3: https://prtimes.jp/i/25308/383/resize/d25308-383-68890e25058d609fb318-1.jpg ]●お包みギフト ミント&レモンフレッシュミント:ほのかに甘いミントの香り 天然ペパーミント(セイヨウハッカ油/着香成分)配合フレッシュレモン:あまずっぱいレモンの香り 瀬戸田産レモン果汁(保湿成分)配合Made in Japan[画像4: https://prtimes.jp/i/25308/383/resize/d25308-383-4325c752714c23e8c665-2.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/25308/383/resize/d25308-383-612086fefcbe74887020-3.jpg ]GPPオンラインショップなどで販売https://www.gpp-shop.com/shop/c/c4214/製品お問い合わせ先グローバルプロダクトプランニング03-3770-6170***************************************************************************【「ピーナッツ」とは】「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%を保有しています。チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。「ピーナッツ」が7つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。Apple TV +で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに2018年、「ピーナッツ」は、NASA とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。■関連URL・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp■掲載原稿確認のお願い・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。・また、当社からお送りする画像以外をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。 (C) 2024 Peanuts Worldwide LLC( 短縮形 (C) 2024 Peanuts )