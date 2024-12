『メイプルストーリー』冬の大型アップデート「CHASER」の最新情報を公開！

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン(本社:東京都港区、代表取締役社長:李 政憲/イ・ジョンホン、東証:3659、以下 ネクソン)は、2024年12月2日(月)、PC向けにサービス提供中のオンラインMMORPG『メイプルストーリー』にて実施する、冬の大型アップデート「CHASER」の特設サイトを更新し、同大型アップデートの最新情報を公開いたしました。

「CHASER」特設サイト :https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/chaser/https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/chaser/

12月11日(水)よりスタートする冬の大型アップデート「CHASER」では、『メイプルストーリー』屈指の人気キャラクターである「オルカ」と一緒に、次元の図書館で発生した事件により、物語の中から飛び出した各軍団長を追跡しながら、様々なイベントをお楽しみいただけます。また、「アラン」、「隠月」の職業リマスターに加え、各種成長支援イベント、新規ボスの追加や各コンテンツの改善などのアップデートも実施いたします。

さらに、12月27日(金)~12月29日(日)に渋谷モディ(東京都渋谷区)にて開催する、体験型ポップアップイベント「MapleStory CHASER SPACE in SHIBUYA」の開催内容をご紹介する特設サイトも、本日より公開いたしました。

冬の大型アップデート「CHASER」の最新情報、およびポップアップイベント、「MapleStory CHASER SPACE in SHIBUYA」の概要は、下記をご覧ください。

▼冬の大型アップデート「CHASER」の主な内容▼

■CHASERイベント

「次元の図書館」で起こった事件により、過去の物語から飛び出した軍団長たちを、本の中に連れ戻しましょう。

各軍団長たちの足跡を調査、追跡する各イベントやミッションに参加して「調査レベル」を上げ、様々な調査手当(報酬)を獲得することができます。

・記憶の中の1ページ

次元の図書館の裏側から、軍団長たちの忘れられた過去を探して、物語を完成させましょう。

■アラン&隠月リマスター

「CHASER」アップデートでは、「アラン」と「隠月」の職業リマスターも実施。各職業固有のキャラクター性を強化し、スキルなどがより改善された戦闘をお楽しみいただけます。また、リマスターに合わせて、アランと隠月限定のイベントや成長支援も実施いたします。

リマスターにより一新した2人の英雄で、新しい冒険を始めましょう!

アラン隠月

■成長支援

キャラクターの成長をサポートする、各種成長支援も実施いたします。

対象キャラクターが1度に3レベルずつアップする、人気の爆速成長イベント「ハイパーバーニング」や、専用マップでLv.200まで成長が可能な「テラブリンク」のほか、特典がさらに強化された「ダブルキノコパス」では、指定レベル達成やミッションクリアで、様々な成長アイテムと装備アイテムなどの報酬が手に入るなど、目的に合わせて多彩な成長支援イベントをご用意いたしました。この機会にキャラクターを一気に成長させましょう!

ダブルキノコパスダブルキノコパス

■新規ボス

2025年1月8日(水)に実施するアップデートでは、新規ボス「リンボ」が追加されます。Lv.285から入場できる新たな高難度ボスに挑戦して、最上位の新規装備を手に入れましょう!

さらに、リンボ実装記念として開催されるクリアイベントでは、リンボをテーマにした特別な報酬も獲得できます。ぜひ挑戦してみてください!

■コンテンツアップデート

全職業のスキル・バランス調整を実施するほか、HEXAマトリックスに2つ目のHEXAステータスの追加、各コンテンツの改変など、様々なコンテンツアップデートも実施いたします。

冬の大型アップデート「CASHER」のさらに詳しい情報は、11月29日(金)に配信いたしました公式生放送「WINTER SHOWCASE 2024 'CHASER'」にてご確認いただけます。ぜひご覧ください。

アーカイブ視聴 :https://www.youtube.com/watch?v=AA3yzx3moiohttps://www.youtube.com/watch?v=AA3yzx3moio▼ポップアップイベント「MapleStory CHASER SPACE in SHIBUYA」▼

12月27日(金)~12月29日(日)に渋谷モディ(東京都渋谷区)で開催する体験型ポップアップイベント、「MapleStory CHASER SPACE in SHIBUYA」の最新情報を公開いたしました。

入場無料&入退場自由で、気軽にご参加いただける本イベントは、冬の大型アップデート「CHASER」をテーマにした体験コンテンツのほか、自分だけのオリジナルグッズが作れるコーナーや、会場限定グッズが買える「出張版MapleStory THE SHOP」など、盛りだくさんのコンテンツで実施いたします。イベントの詳細は、下記の特設サイトをご覧ください。

ポップアップイベント特設サイト :https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/maplestorychaserspace/https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/maplestorychaserspace/

【イベント概要】

イベント名:MapleStory CHASER SPACE in SHIBUYA

開催期間:2024年12月27日(金) ~ 12月29日(日)

各日11:00~20:00(最終入場19:45)

会場:渋谷モディ(東京都渋谷区)

https://www.0101.co.jp/721/

入場料:無料(入退場自由)

【実施内容】

・CHASER体験

「CHASER」アップデートに登場するオルカやアラン・隠月、軍団長たちが皆様をお出迎え。各軍団長と写真撮影ができるフォトスポットや、ここでしか見られない資料展示など、「CHASER」づくしのイベントをお楽しみください。

会場では、GMとの名刺交換&交流イベントのほか、後夜祭キーワードの設置も予定しております。

会場イメージ会場イメージ

・メイプル工房

Tシャツまたはバッグに、お好きな『メイプルストーリー』のステッカーを貼り付けて、自分だけのオリジナルグッズを作ることができる、「メイプル工房」コーナーを設置いたします。

※ご参加には整理券が必要になる場合がございます。

・出張版MapleStory THE SHOP

[キャラクターくじ]

会場では、チャーム付きアクリルしおりにもなるキャラクターくじを数量限定で販売いたします。購入者限定のLucky Drawでは豪華景品も当たります。今年最後の運試しに挑戦しましょう!

[リマスター記念オリジナルラインアップ]

さらに、オルカやアラン・隠月をデザインしたアクリルスタンドやデスクマットなどに加えて、かわいいメイプルキャラのオリジナルグッズも多数ラインアップいたします。一部商品はイベント会場限定販売となりますので、この機会にぜひお買い求めください。

グッズの一例

なお、会場限定以外の商品は、12月27日(金)よりオンラインショップ「MapleStory THE SHOP」でもご購入いただけます。

MapleStory THE SHOP :https://maplestory.theshop.jp/https://maplestory.theshop.jp/

※グッズ画像は制作中のイメージのため、実際と異なる場合があります。

■『メイプルストーリー』 https://maplestory.nexon.co.jp

『メイプルストーリー』は、NEXON Korea Corporation(所在地:韓国)が開発したMMORPG(多人数同時接続型オンラインロールプレイングゲーム)です。美しいピクセルアートの世界で可愛らしいキャラクターを操作し、他のプレイヤーたちと一緒にモンスターを倒しながら冒険を進めていく、横スクロールタイプのオンラインアクションゲームで、アバター方式を採用したオンラインゲームとしては、世界で初めて成功を収めました。アジア・北米・南米・ヨーロッパなど世界中でサービスを提供しており、これまでに累計1億8千万人以上が登録しています。

【コピーライト表記】

Copyright (C) 2009 NEXON Korea Corporation and NEXON Co.,Ltd. All Rights Reserved.

株式会社ネクソン

https://company.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン(本社所在地:東京都港区)は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、2015年にJPX日経インデックス400、2017年には日経株価指数300の構成銘柄に採用されました。また、2020年には日経平均株価を構成する225銘柄にも採用されました。現在では、代表的なシリーズ作である『メイプルストーリー』、『カートライダー』、『アラド戦記』をはじめとする45を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2021年、ネクソンはスウェーデン・ストックホルムを拠点とし、グローバル配信に向けて複数のプロジェクトを開発中のEmbark Studios ABを完全子会社化しました。