【RODE（ロード）新商品】汎用性の高い超軽量なオンカメラショットガンマイク「ビデオマイクゴーII ヘリックス」発売！ビデオマイクゴーIIのショックマウント形状をより小型・軽量に

銀一株式会社

高品質かつコストパフォーマンスに優れたオーディオ製品を提供するRØDE Microphones(ロードマイクロフォンズ)から発売中のオンカメラマイク「ビデオマイクゴー II」が、ショックマウント形状を見直し、新たに「ビデオマイクゴーII ヘリックス」にアップデート。

2024年12月6日(金)、国内発売予定です。

ビデオマイクゴーII ヘリックスはさまざまなレコーディングスタイルに適した、汎用性の高い超軽量なオンカメラショットガンマイクです。

製品の詳細は、銀一ホームページをご覧ください。

銀一株式会社・発売案内ページ :https://www.ginichi.co.jp/information/topics/41991/

販売エリア

ロードマイクロフォンズ製品は、オンラインショップを含む、全国の正規販売店にてお求めいただけます。

国内正規販売店は、銀一ホームページ(https://www.ginichi.co.jp/support/shop/) にてご確認いただけます。

◆ ビデオマイク ゴー II ヘリックス VideoMic GO II HELIX

価格:19,800円(税込)

JANコード / 型番:0698813012985 / VMGOIIH

さまざまなレコーディングスタイルに適した、汎用性の高い超軽量なオンカメラショットガンマイクです。

RØDE開発のHELIX(ヘリックス)アイソレーションマウントを新たに採用し、マイク本体を安定してホールドしながら、カメラや設置箇所からのノイズを効率的にカットします。

旧型ショックマウントと比べて小型化、軽量化を実現したことで、より扱いやすいサイズになりました。

オンカメラで使用するための3.5mm TRS端子によるアナログ出力に加え、USB-C端子からデジタル出力もできるため、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末やPCに接続することでUSBマイク* としても活用できます。

USB-C端子接続時には各種RØDEアプリからの録音操作に加えて、入力ゲイン、パッド、ハイパスフィルターなどの設定変更が可能です。

また風の強い環境では、別売りのウインドシールドWS12を使用することで風ノイズを抑えつつ、HFブーストで装着時の音のこもりも軽減できます。

USB-C端子での出力を使用する場合、3.5mm TRS端子を介して、マイク音声のモニタリング(アプリ上でオン/オフ切り替え可能)や、接続先デバイスから出力される音声を聞くことができます。

* 本製品にはUSB-C 出力用のケーブルは付属していません。SC15(USB-C to Lightning)、SC16(USB-C to USB-C)、SC18(USB-C to USB-A)など、接続先のデバイスに合わせてケーブルを別途ご用意ください。

製品特長

・HELIX アイソレーションマウントを採用

ロードが独自に設計した画期的なマウント、HELIX(ヘリックス)アイソレーションマントを採用。薄く軽量でありながらもボディを安定させ、カメラから伝わる衝撃、振動やハンドリングノイズを効果的に軽減。

・カメラでもPC、スマホでも使える高い汎用性

カメラ接続用の3.5mm TRS端子によるアナログ出力だけでなく、USB-C端子からのデジタル出力にも対応。USBマイクとしても使用できる。

・録音環境や音源に合わせて、多彩な設定で音をレベルアップ

USB-C端子接続時には、ロードが無償で提供している各種RØDEアプリ上で、入力ゲイン、パッド、ハイパスフィルター、ハイブーストなどの拡張機能を設定可能。



・ウェブミーティングなどにも活用できる

USB-C端子でのデジタル出力を使用する場合、ダイレクトモニタリングを有効にすれば3.5mmTRS端子を介してヘッドホンでのモニタリングが可能。

スペック情報

形式:エレクトレットコンデンサー

ポーラパターン:スーパーカーディオイド

周波数特性:20Hz - 20kHz

出力インピーダンス:2K2Ω

S/N比:79dBA

等価雑音レベル:15dBA (A-Weighted)

ダイナミックレンジ:95dBA Typical

感度:-31dBV(28.78mV @ 94dB SPL) ± 1dB @ 1kHz

最大SPL:110 dB SPL

出力端子:3.5mm TRS端子(アナログ出力)、USB-C端子(デジタル出力)

デバイス接続端子:USB-C(USB2.0)

電源:2-5V プラグインパワー(3.5mm TRS)、5V USB バスパワー(USB-C)

ビット深度(デジタル出力時):24bit

サンプルレート(デジタル出力時):48kHz

OS要件:macOS 10.15以降、Windows 10(20H2)以降、iOS 14以降、Android 9.0以降

対応RØDEアプリ:RØDE Central、RØDE Connect、RØDE Capture、RØDE Reporter

サイズ:H12 × Φ2.16cm(本体)、H5.2 × W5 × D15cm(全オプション装着時)

重量:33g(本体)、57g(全オプション装着時)

同梱物:

SC14(3.5mm TRS-TRSケーブル)×1、ウインドシールド×1(本体装着済)、HELIXアイソレーショマウント×1(本体装着済)

銀一オンラインショップ [ビデオマイクゴーII ヘリックス]

https://www.ginichi.com/shop/g/g110404/

◆ 関連製品

ビデオマイクロ II

価格:15,400円(税込)

JANコード / 型番:0698813009879 / VMICROII

超小型・超軽量で携帯性に優れた、オンカメラショットガンマイクです。

わずか重さ24g、長さ8cmのボディは、携帯性に優れたコンパクトサイズながらも、自然でクリアな録音を可能にします。

また、プラグインパワー動作のため、電源や複雑な操作は不要です。機器に接続するだけで手軽に高音質な録音が叶います。

ショックマウントには、ロードが独自に設計したヘリックスアイソレーションマウントを採用し、ハンドリングノイズを効果的に軽減します。

銀一オンラインショップ [ビデオマイクロ II]

https://www.ginichi.com/shop/g/g210140

その他、ロードマイクロフォンズ製品については、銀一株式会社のホームページをご覧ください。

https://www.ginichi.co.jp/brand/rodemicrophones/

RØDE Microphones(ロード マイクロフォンズ)

ロードマイクロフォンズは、1990年代初頭に創業したオーストラリアのオーディオメーカーです。

高品質なコンデンサーマイクに定評があり、ボーカルマイクやスタジオ収録用マイクだけではなく、映像制作・報道・放送のためのガンマイクやオンカメラマイク、ワイヤレスマイクキットなど、幅広いラインナップを展開しています。2022年にはメーカー初となるヘッドホンを発売し、新たな挑戦を続けています。

彼らは創業時より最新の機械や技術に惜しみなく投資し、常にマーケットを牽引するアイテムを世に送り出しています。技術革新への情熱、品質へのこだわり、そしてすべてのコンテンツクリエイターへ素晴らしいサウンドを届けるという強い使命感が、ロードマイクロフォンズを常に成長させています。





【会社概要】

社名:銀一株式会社(GIN-ICHI CORPORATION)

設立:昭和35年4月5日(創業 昭和33年4月)

事業内容:映像機材(写真、動画、ビデオ、映画)の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ:https://www.ginichi.co.jp/

ウェブカタログ:https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/(https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/)





※ 銀一株式会社は、ロードマイクロフォンズ製品 日本総代理店です。

※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

※ 掲載製品の写真と実際の色は撮影の条件等により異なる場合があります。

※ 記載されているRØDE Microphones製品名・技術は豪州およびほかの国々におけるRØDE Microphones社の商標または登録商標です。

※ mcOS、iOS、LightningはApple Inc.の商標です。

※Windows、Windows 10は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

※ Androidは、Google LLC の商標です。