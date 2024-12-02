★先着50名様限定★『リラックマ4クママンガ』アクリルキーホルダー＆直筆サイン入りイラストカード付きセット予約受付開始！【漫画全巻ドットコム】

株式会社TORICO[画像1: https://prtimes.jp/i/5279/831/resize/d5279-831-d2a32141bcedeed4d987-0.jpg ]漫画全巻ドットコムでは『リラックマ4クママンガ』超豪華特典付きセットが登場！全巻セットご購入で、イラストカードと描き下ろし新作４コマがアクリルキーホルダーになった限定グッズをプレゼント♪さらにイラストカードは＜先着50名様限定！コンドウアキ先生の直筆サイン入り＞でお届け♪直筆サイン入りイラストカードは先着数量限定ですのでお早めのご予約を！▼ご予約はこちらhttps://www.mangazenkan.com/special/3095.html▼購入特典・アクリルキーホルダー・イラストカード← ※先着50名様限定サイン入り▼限定アクリルキーホルダー[画像2: https://prtimes.jp/i/5279/831/resize/d5279-831-13287d0505e426d36976-1.jpg ]▼限定イラストカード[画像3: https://prtimes.jp/i/5279/831/resize/d5279-831-fd6dd3e98295a8cdd975-2.jpg ]【『リラックマ4クママンガ』作品概要】リラックマたちの毎日が、ゆるゆる4コママンガに。大ヒットのキャラ4コママンガ！【漫画全巻ドットコムについて】1巻から最新巻まで全巻まとめ買いできるインターネット書店です。紙も電子も豊富な取り揃えでお探しのコミックスがきっと見つかるはず。お客様の用途にあわせて多様な方法で漫画をお楽しみいただけるネット書店としてサービス展開しています。公式サイト：https://www.mangazenkan.com/公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/mangazenkan公式LINE：https://lin.ee/TCtJMw7eGiftサービス：https://www.mangazenkan.com/special/2909.html【漫画全巻ドットコムECアプリ好評配信中！】App Store：https://apps.apple.com/us/app/id1539547270Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mangazenkan.mangazenkanec