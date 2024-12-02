人外×女子大生、暮らしの物語。『水の底にも春はくる。』(ナマキマキセミ)が、コミックDAYSで12月2日より連載配信スタート！

株式会社講談社

幼いころから、周りの人間たちを無意識に魅惑してしまう体質を持つハル。人と深い関係を築くことを避け、生きづらさを抱えたまま大学生になったハルは或る日、異形の人外・ナミマと出会う。



第1話は常に無料公開。隔週月曜日正午に新たな無料話が更新されます。



【作品1話URL】

https://comic-days.com/series/2550912964856645284/first_episode





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