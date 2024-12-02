Amazonギフト券 (5万円相当) があたる! 紀ノ国屋 公式Instagram フォトコンテスト開催中

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株式会社紀ノ國屋

株式会社紀ノ國屋は、12月２日 (月) から１月８日 (水) の期間、公式Instagramでフォトコンテストを開催いたします。


フォトコンテストのテーマは「紀ノ国屋で贅沢時間」。料理レシピを考える時間、お花を飾る時間、料理を作る時間、カトラリーを選ぶ時間、友人や家族と会話する時間、ゆっくり料理を味わう時間、年末年始を丁寧に過ごす時間、すべてが贅沢なひと時です。おいしい笑顔を思い浮かべて、いつもより少し手間と時間をかけて料理をする。誰かのために、自分のために。今年の冬はそんな贅沢な時間の使い方で、皆さまの贅沢な時間をフォトで演出しませんか？皆さまのご応募をお待ちしております！




贅沢時間フォトコンテスト開催概要

【応募期間】


2025年１月８日 (水) 23:59 まで



【プレゼント内容】


A賞　Amazonギフト券 5万円分 　(1名様)


B賞　紀ノ国屋 新潟県こしひかり特別栽培(2kg)　 (3名様)


C賞　紀ノ国屋まとまる保冷バッグ（6名様）


D賞　紀ノ国屋公式オンラインストアクーポン（500円分） (40名様)



【応募方法】


1.Instagramアカウント「紀ノ国屋／KINOKUNIYA (@kinokuniya_super)」をフォロー


2.「年末年始の贅沢時間」を撮影


3.撮影した写真と指定のハッシュタグ「#紀ノ国屋で贅沢時間」を付けてInstagramに投稿



【キャンペーン詳細ページ】


https://www.super-kinokuniya.jp/f/sns-campaign-202412



【公式Instagramアカウント】


https://www.instagram.com/kinokuniya_super/