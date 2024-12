エクイニクス・ジャパン株式会社

タイ、バンコク - 2024年10月27日 - グローバルなデジタルインフラストラクチャ企業であるエクイニクス(Nasdaq:EQIX、日本法人代表取締役社長 小川 久仁子、以下「エクイニクス」)は、企業や大手クラウドサービスプロバイダによるニーズの高まりに応えるため、今後10年間でタイに約5億米ドルを段階的に投資する計画を発表しました。この投資額には、今年7月16日にバンコクで締結した約3,400万米ドルの土地取得契約が含まれています。

メコン川流域に位置する新興4か国(カンボジア、ラオス、ミャンマー、ベトナム)を総称するCLMV諸国と隣接するタイでは、政府が推進する「クラウドファースト政策」の影響もあり、デジタルインフラストラクチャの相互接続性に対する需要が急速に拡大しています。

今回の発表は、エクイニクスのタイを含む東南アジアにおけるデジタル能力の強化の重要な一環です。この取り組みにより、エクイニクスは低遅延かつ高い信頼性を備えたデジタルサービスを提供し、同地域のお客様がデジタル化を通じて多様な可能性を最大限に引き出せるよう支援します。

タイは、85%という高いインターネット普及率を背景に、デジタル化への高い意欲を示しており、これはデジタルインフラストラクチャの容量と能力の強化に向けた準備が整っていることを意味し、データセンター市場は、年平均成長率(CAGR)13%という堅調な成長が見込まれています。この成長は、「タイランド4.0」と呼ばれる次世代産振興戦略や、政府の「クラウドファースト政策」など、デジタルインフラストラクチャの開発を支援する積極的な政策のもとで推進され、主要なクラウドサービスプロバイダーも既にタイでのプレゼンスの確立に注力しています。

エクイニクスがバンコクのバンナー地区で新たに取得した1万8,700平方メートル以上の土地は、既存の相互接続エコシステムの近くに位置しています。この土地には、最大3,375キャビネット以上を収容するInternational Business Exchange(TM)(IBX(R))データセンターが2か所設立される予定です。また、同土地は空港とバンコク中心部を結ぶ主要な交通路に隣接し、公共向けインフラストラクチャへのアクセスや安定した土地と電力供給が確保されているため、バンコクにおける成長と相互接続の機会を捉えるための理想的な立地となっています。

タイ投資委員会(BOI) ナリット・タードサティーラサック長官のコメント

今後10年間で、サプライチェーンの変革とクラウドへの移行が一層加速し、製造業とデジタル技術を活用した経済生産活動が、タイを含む急成長中のCLMV地域全体に広がることが予測されます。タイは、このサプライチェーン変革の中心的な投資先として注目を集めており、特にクラウドサービス、電子機器、電気自動車セクターにおいて大規模な投資を誘致しています。「タイランド4.0」と「クラウドファースト政策」の推進のもと、タイは東部経済回廊(EEC)の地域ハブとしての役割を果たしつつ、大メコン圏のデジタル経済リーダーとしての地位を確立する絶好の位置にあります。私たちは、エクイニクスと共にデジタルケイパビリティを強化し、“技術的に先進的なタイ”というビジョンの実現に向けて歩みを進められることを大変嬉しく思います。

エクイニクス アジアパシフィック コーポレート・ディベロップメント担当 バイス・プレジデント サイラス・アダグラのコメント

タイは東南アジアのデジタル成長の最前線に立つとともに、デジタル経済における重要なプレーヤーとして、未開拓の可能性を大いに秘めています。エクイニクスのバンコク進出は、タイおよび東南アジア全体における相互接続性を強化するという当社戦略の重要なマイルストーンとなります。この投資により、主要なクラウドサービスプロバイダーや企業を結びつけることで、地域全体のビジネス成長とイノベーションを促進する、強固かつ多様なエコシステムの構築を目指しています。エクイニクスは、グローバルなお客様、地元企業、そして政府関係者との連携を通じ、このビジョンを実現することを楽しみにしており、接続性が高く、強靭でデジタル化されたタイ経済の実現に向けて全力で取り組みます。

エクイニクスは現在、アジア太平洋地域において、オーストラリア、中国、香港、インド、日本、韓国、マレーシア、シンガポールの15の主要都市に、58のデータセンターを展開しています。最近では、フィリピン市場への参入と、香港、マレーシア、インドでの事業拡大を発表しました。グローバルでは、73都市に268のデータセンター(2024年第3四半期時点)を展開し、世界中で10,000社を超えるリーディング企業をサポートしています。

