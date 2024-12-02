『宝鐘マリン×横浜マリンタワー コラボレーション』で発表！『ホロライブ 宝鐘マリン 1/7スケールフィギュア』

株式会社デザインココ[画像1: https://prtimes.jp/i/89834/43/resize/d89834-43-14744b167e73383d59ac-14.jpg ] ホロライブの大人気VTuber「宝鐘マリン」のスケールフィギュアが登場です。カバー株式会社全面協力の元、立体化された本アイテムは、大人気イラストレーター・あかさあい氏がフィギュアの為に特別に描き下ろしたイラストを元に立体化した特別仕様です。髪の毛は毛流れも美しく造形され、扇情的な表情と仕草は艶やかな美しさと飛び切りの可愛さです。衣装は、素材ごとの質感の違いや、しわも丁寧に表現され、細かな装飾も丁寧に仕上げています。胸元のブローチはクリア素材を使用し留め具も丁寧に造形。リボンの細かな刺繍模様や、胸元のバッジなど細部まで妥協のない仕上がりです。装飾も丁寧に再現された海賊帽は着脱可能。二通りのマリン船長を堪能できます。宝箱をイメージした台座は、古びた木材の質感もリアルに再現され、山盛りの金貨がマリン船長を彩ります。特別仕様の「宝鐘マリン」をお手元に。[画像2: https://prtimes.jp/i/89834/43/resize/d89834-43-45f354bffc3e67278bfd-0.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/89834/43/resize/d89834-43-4ca85626a3752f5ee917-1.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/89834/43/resize/d89834-43-88e4b97c5938957123a7-2.jpg ][画像5: https://prtimes.jp/i/89834/43/resize/d89834-43-e8f6fb0c92c540364e7f-3.jpg ][画像6: https://prtimes.jp/i/89834/43/resize/d89834-43-bd52d97e670441c5c50e-4.jpg ][画像7: https://prtimes.jp/i/89834/43/resize/d89834-43-8047e053dccd663dc60c-5.jpg ][画像8: https://prtimes.jp/i/89834/43/resize/d89834-43-cac4d264ace2133d5426-6.jpg ][画像9: https://prtimes.jp/i/89834/43/resize/d89834-43-c9c7b618352eb0c7107e-7.jpg ][画像10: https://prtimes.jp/i/89834/43/resize/d89834-43-f5f4828749c6817e1acf-8.jpg ][画像11: https://prtimes.jp/i/89834/43/resize/d89834-43-737e6f4d87cd6851d0f0-9.jpg ][画像12: https://prtimes.jp/i/89834/43/resize/d89834-43-9601528a6f97d916b384-10.jpg ]＜商品概要＞[商品名] ホロライブ 宝鐘マリン 1/7スケールフィギュア[予約場所] ECサイト『COCOストア』 https://coco-store.jp/[予約開始] 2024年12月2日(月) [予約締切]特典付予約締切：2025年1月7日(火)／予約締切：2025年3月13日(木)[発売日] 2025年12月（予定）[価格] 25,000円（税別）／27,500円（税込）[サイズ] 全高：約201mm（台座含む）[販売元] 株式会社デザインココ[原型・彩色] Design COCO[コピーライト表記] (C) 2016 COVER Corp.＜タレント紹介＞■宝鐘マリン「Ahoy! 宝鐘海賊団船長！宝鐘マリンです～！」「ヨーソロー」宝石、宝、お金が大好きで、海賊になって宝を探すのが夢。海賊船を買うのが目標で今は陸でVTuberをしている。（ようするには今はただの海賊コスプレ女）お姉さん風にふるまい、小悪魔的に誘惑したりからかったりしてくる。宝鐘マリン X：https://x.com/houshoumarine宝鐘マリン YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@HoushouMarine＜『ホロライブプロダクション』 とは＞「ホロライブプロダクション」は、カバー株式会社のシステムを活用して「YouTube」などで動画投稿やライブ配信を中心に活動する女性VTuberグループ「ホロライブ」、男性VTuberグループ「ホロスターズ」が所属するVTuber事務所です。ライブ配信での応援や公式SNSでの交流ができる次世代のバーチャルタレントが所属する事務所であり、精巧な2D・3Dキャラクターモデルを使用した実況・配信を得意としています。・ホロライブプロダクション公式サイト：https://hololivepro.com/・ホロライブプロダクション公式X：https://twitter.com/hololivetv・ホロライブプロダクション イベント公式X : https://twitter.com/hololive_event・ホロライブプロダクション公式ショップ：https://shop.hololivepro.com/[画像13: https://prtimes.jp/i/89834/43/resize/d89834-43-9352146bc68aa86ac111-11.jpg ]＜株式会社デザインココについて＞仙台を本社に置く、ものづくり企業です。スケールフィギュアの原型や、アート作品の制作を手掛けています。特に、等身大フィギュアについては、業界のリーディングカンパニーとして、国内外の権利元様から、大きな評価と信頼をいただいています。[画像14: https://prtimes.jp/i/89834/43/resize/d89834-43-0726fbfb883817605b9e-13.png ]＜デザインココ公式ECサイト『COCOストア』 概要＞原型制作会社のデザインココが、これまで培ったものづくりのノウハウを活用し手掛けていく自社ホビー商品を受注生産で販売するサイトです。一流の職人たちの手で、企画・造形・品質にこだわった商品を提供いたします。[URL] https://coco-store.jp/[公式Twitter] https://twitter.com/designcoco_t[画像15: https://prtimes.jp/i/89834/43/resize/d89834-43-d9b97d9e6172096c19de-12.png ]◆注意事項※写真と実際のECサイト・商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。