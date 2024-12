アジャイルアンギャ サポートパス(Scrum Inc. 認定スクラムマスター研修受講 招待) ~全国の熱意あるチェンジリーダーを応援します~

株式会社永和システムマネジメント[画像1: https://prtimes.jp/i/28561/18/resize/d28561-18-aad0ac37a2a8363ac35d-0.png ]永和システムマネジメントでは 日本全国で「アジャイル」を実践・推進する仲間とつながりたい!をキャッチフレーズに2024年8月より日本全国各地(特に、これまで認定スクラムマスター研修が開催されてこなかったような地域)で Scrum Inc. 認定スクラムマスター研修を開催してきました。全国どこでも同じように学びの機会があり、アジャイルの実践者が増えることを目指しています。<アジャイルアンギャについて>https://www.agile-studio.jp/post/agile-angya<永和システムマネジメントが Scrum Inc. 認定スクラムマスター研修を提供する意味・思い>https://www.agile-studio.jp/scrum-training<福井での合宿型研修の開催レポート>https://www.agile-studio.jp/post/scrum-training-camp-in-fukui[画像2: https://prtimes.jp/i/28561/18/resize/d28561-18-d68aefe659ade246cd23-3.jpg ][画像3: https://prtimes.jp/i/28561/18/resize/d28561-18-453d5241aa07b188cbeb-4.jpg ]一方で、認定スクラムマスター研修を受講し、アジャイルやスクラムを学んで組織をよくしていきたいが研修費用が高額なため社内決裁を通すのが難しいという声をときどき耳にすることがあります。Agile Studio では「アジャイル変革に汗水流すチェンジリーダーと一緒に世界を変えたい」というコンセプトを掲げています。組織を変えていきたい、現状をなんとかしたいという熱意はあるのに、研修の社内決裁が通らないというために十分な学びや社外とのつながりが得られず、第一歩を踏み出せないという状況から抜け出すため、アジャイルアンギャ サポートパスをはじめます。【アジャイルアンギャ サポートパスについて】一定の条件を満たした方をアジャイルアンギャ(Scrum Inc. 認定スクラムマスター研修)に無料でご招待する制度です。熱意がある個人を応援し、より多くの組織が「アジャイル」を活用できるようにすることが目標です。特にアジャイルアンギャで訪問する地域の地場産業やソーシャルセクター・非営利セクターに関わっている方に利用していただきたいと考えています。(これらに限定はしていません。)※参加の際の交通費・宿泊費は自己負担いただきます。【申込資格】自らが所属する組織をなんとかしてよくしていきたい、もしくは、所属する組織を通じて社会をよくしていきたいという情熱があること認定スクラムマスター研修を受講するための費用の支出が難しい、または、決裁を通すのが難しいという事情があることアジャイルアンギャの場に積極的に参加していただけることSNSや弊社のイベントなどでアジャイルアンギャでの学びを発信していただけること受講後にアジャイル開発やスクラムに関連する何らかの実践をしていただけること受講後に修了者のオンラインコミュニティに参加いただき、継続的に学びや実践を共有いただけること参加の際の交通費・宿泊費をご負担いただけること法人・代理・推薦ではなくご本人自らがお申し込みいただくこと(ひとつの組織で複数の方が希望される場合もひとり一人、ご本人がお申し込みください)* アジャイル開発やスクラムの経験は必ずしも必要ではありません* 組織のアジャイル推進部門に所属していたり、スクラムマスターであったりする必要もありません【お申し込みの流れ】Agile Studio のお問い合わせフォーム ( https://www.agile-studio.jp/contact ) に「アジャイルアンギャ サポートパス 利用希望」と記入し、お問い合わせください。次のステップ2以降のご案内をお送りします。作文もしくはプレゼンテーションの提出をお願いします。形式は自由です。ご自身の熱い思いを表現してください。提出いただいた作文もしくはプレゼンテーションを元に、弊社のアジャイルコーチと対話会を行います。このステップは審査ではなく、申込者の方の個性や目標を深く理解し、ともに成功の道筋を考える時間です。(このステップはスキップする場合があります)選考結果の通知:選考結果をお伝えします。熱意・具体的な目標・実現可能性を総合的に判断します。参加回の決定:アジャイルアンギャのどの開催回(日程、場所)に参加いただくかを相談の上、決定します。[画像4: https://prtimes.jp/i/28561/18/resize/d28561-18-a2ecf87ccbe5db96cd2e-5.jpg ]【本件に関するお問い合わせ先】[画像5: https://prtimes.jp/i/28561/18/resize/d28561-18-2ea013d25e77aebbbe90-1.png ][画像6: https://prtimes.jp/i/28561/18/resize/d28561-18-8fd255bd3e319fe6b99a-2.png ]株式会社永和システムマネジメント / Agile Studio担当:木下お問い合わせ窓口:agile-studio@esm.co.jpWebサイト:https://www.agile-studio.jp/