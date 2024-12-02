【神保町シアター】今や世界も注目するニッポンの時代劇！ 一度はスクリーンで観ておきたい巨匠・マキノ雅弘の傑作を一挙上映！　12/7(土)より

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株式会社小学館


監督・出演者・テーマなど様々な角度から作品にスポットを当て、古き良き昭和の日本映画をフィルムで上映する、本の街の名画座・神保町シアター。


今回は、“日本映画の父” といわれる牧野省三を父に持ち、生涯260本以上の作品を手掛けた稀代の映画監督・マキノ雅弘の時代劇映画を特集します。



かつて映画が大衆娯楽の中心だった時代、チャンバラのスターは子供たちのヒーローであり、美剣士スターは国民的人気を誇りました。まさに時代劇が映画界の花形だった時代を牽引したのが、今回特集するマキノ雅弘です。



真田広之主演のドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」が米エミー賞を総なめにし、日本の時代劇が世界中から注目された今年こそ、改めてその魅力に迫ってみたい――映画ファンが愛してやまないマキノの時代劇を、全作品35mmフィルム上映でお楽しみいただきます。ご期待ください。




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《特集上映》


一度はスクリーンで観ておきたい――


マキノ雅弘の時代劇傑作選



2024年12月7日(土) ～ 12月20日(金)


神保町シアター


（千代田区神田神保町1-23　TEL.03-5281-5132）


入場料金＝一般1400円、シニア1200円、学生1000円


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神保町シアター　ホームページ


https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/)



「マキノ雅弘の時代劇傑作選」特集上映ページはこちら


https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7.html


同、作品紹介詳細ページはこちら


https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7_list.html




【上映作品】


　　全作品35mmフィルム上映



決闘高田の馬場（「血煙高田の馬場」改題短縮版）(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7_list.html#movie01)


昭和12(1937)年


監督＝マキノ正博、稲垣浩


出演＝阪東妻三郎、市川百々之助、原駒子



清水港の名物男　遠州森の石松(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7_list.html#movie02)


昭和33(1958)年


監督＝マキノ雅弘／原作＝村上元三


出演＝中村錦之助、丘さとみ、田崎潤



江戸の悪太郎(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7_list.html#movie03)


昭和34(1959)年


監督＝マキノ雅弘


出演＝大友柳太朗、大川恵子、浪花千栄子



いれずみ半太郎(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7_list.html#movie04)


昭和38(1963)年


監督＝マキノ雅弘／原作＝長谷川伸


出演＝大川橋蔵、丘さとみ、長門裕之



次郎長三国志　第五部　殴込み甲州路(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7_list.html#movie05)


昭和28(1953)年


監督＝マキノ雅弘／原作＝村上元三


出演＝小堀明男、河津清三郎、森繁久彌



仇討崇禅寺馬場(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7_list.html#movie06)


昭和32(1957)年


監督＝マキノ雅弘／原案＝山上伊太郎


出演＝大友柳太朗、千原しのぶ、堀雄二



弥太郎笠(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7_list.html#movie07)


昭和35(1960)年


監督＝マキノ雅弘／原作＝子母沢寛


出演＝中村錦之助、丘さとみ、東千代之介



江戸っ子繁昌記(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7_list.html#movie08)


昭和36(1961)年


監督＝マキノ雅弘


出演＝中村錦之助、長谷川裕見子、小林千登勢




以上　全8作品


◎上映スケジュール等は、劇場ホームページでご確認ください。