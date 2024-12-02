【神保町シアター】今や世界も注目するニッポンの時代劇！ 一度はスクリーンで観ておきたい巨匠・マキノ雅弘の傑作を一挙上映！　12/7(土)より

株式会社小学館

監督・出演者・テーマなど様々な角度から作品にスポットを当て、古き良き昭和の日本映画をフィルムで上映する、本の街の名画座・神保町シアター。

今回は、“日本映画の父” といわれる牧野省三を父に持ち、生涯260本以上の作品を手掛けた稀代の映画監督・マキノ雅弘の時代劇映画を特集します。

かつて映画が大衆娯楽の中心だった時代、チャンバラのスターは子供たちのヒーローであり、美剣士スターは国民的人気を誇りました。まさに時代劇が映画界の花形だった時代を牽引したのが、今回特集するマキノ雅弘です。

真田広之主演のドラマシリーズ「SHOGUN 将軍」が米エミー賞を総なめにし、日本の時代劇が世界中から注目された今年こそ、改めてその魅力に迫ってみたい――映画ファンが愛してやまないマキノの時代劇を、全作品35mmフィルム上映でお楽しみいただきます。ご期待ください。

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《特集上映》

一度はスクリーンで観ておきたい――

マキノ雅弘の時代劇傑作選

2024年12月7日(土) ～ 12月20日(金)

神保町シアター

（千代田区神田神保町1-23 TEL.03-5281-5132）

入場料金＝一般1400円、シニア1200円、学生1000円

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神保町シアター ホームページ

https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/)

「マキノ雅弘の時代劇傑作選」特集上映ページはこちら

https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7.html

同、作品紹介詳細ページはこちら

https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7_list.html

【上映作品】

全作品35mmフィルム上映

決闘高田の馬場（「血煙高田の馬場」改題短縮版）(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7_list.html#movie01)

昭和12(1937)年

監督＝マキノ正博、稲垣浩

出演＝阪東妻三郎、市川百々之助、原駒子

清水港の名物男 遠州森の石松(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7_list.html#movie02)

昭和33(1958)年

監督＝マキノ雅弘／原作＝村上元三

出演＝中村錦之助、丘さとみ、田崎潤

江戸の悪太郎(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7_list.html#movie03)

昭和34(1959)年

監督＝マキノ雅弘

出演＝大友柳太朗、大川恵子、浪花千栄子

いれずみ半太郎(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7_list.html#movie04)

昭和38(1963)年

監督＝マキノ雅弘／原作＝長谷川伸

出演＝大川橋蔵、丘さとみ、長門裕之

次郎長三国志 第五部 殴込み甲州路(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7_list.html#movie05)

昭和28(1953)年

監督＝マキノ雅弘／原作＝村上元三

出演＝小堀明男、河津清三郎、森繁久彌

仇討崇禅寺馬場(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7_list.html#movie06)

昭和32(1957)年

監督＝マキノ雅弘／原案＝山上伊太郎

出演＝大友柳太朗、千原しのぶ、堀雄二

弥太郎笠(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7_list.html#movie07)

昭和35(1960)年

監督＝マキノ雅弘／原作＝子母沢寛

出演＝中村錦之助、丘さとみ、東千代之介

江戸っ子繁昌記(https://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/program/jidaigeki7_list.html#movie08)

昭和36(1961)年

監督＝マキノ雅弘

出演＝中村錦之助、長谷川裕見子、小林千登勢

以上 全8作品

◎上映スケジュール等は、劇場ホームページでご確認ください。