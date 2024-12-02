株式会社保険見直し本舗グループ

保険代理店関連事業を営む株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 グループCEO：臼井朋貴）は、2024年12月1日付で下記のとおり役員人事を実施しましたので、お知らせいたします。

■株式会社保険見直し本舗グループ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136132/table/37_1_be62654d1eb596dbd743ef9d2bb00d37.jpg ]

■株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136132/table/37_2_49e6708e76d4a80a6ef13b0393e66829.jpg ]

※2024年12月1日付で藤井雅文は取締役を辞任しております。

■新任取締役について

長谷川 智之 （はせがわ ともゆき）

＜略歴＞

1992年から保険代理店を経て、大手テレマーケティング会社にて生損保、IT・通信、通販のコールセンター設計/構築から業務プロセス再構築（BPR）に従事。2014年よりコンサルティング会社にて営業・販売戦略の再構築、コールセンター診断、中小企業の事業再生、事業承継における経営革新に従事。その後、ＰＥファンド投資先の通信会社で執行役員としてカスタマーリレーション部門の強化、製造会社の代表取締役社長として事業承継と変革を主導。2024年12月より当社取締役及び当社の子会社である株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング代表取締役に就任。

■会社概要

商号： 株式会社保険見直し本舗グループ

（https://mhompo.co.jp/）

代表： 代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴

本社所在地： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立年： 2022年5月18日

資本金： 5,000万円

従業員数：2,003名（連結） /105名（単体）(2024年7月 現在)

事業内容： 保険代理店関連事業

商号：株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング

（https://www.newton-fc.com/）

代表：代表取締役 長谷川 智之

本社所在地：東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立年：2019年5月27日

資本金：1億円

従業員数：250名（2024年3月現在）

事業内容：保険サービス事業、派遣事業、派遣コンサルティング事業、共同募集事業、体制整備事業